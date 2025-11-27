Cayó el "Clan Carabajal", una banda que robaba camionetas de alta gama

Una banda que robaba camionetas de alta gama formada, sobre todo, por integrantes de una familia de apellido Carabajal fue desarticulada tras varios allanamientos en distintos puntos del Conurbano bonaerense. Hubo diez detenidos y varios elementos incautados.

El grupo criminal, conocido como el Clan Carabajal , robaba estos vehículos para adulterar sus datos y así comercializarlos en redes sociales y plataformas.

La pesquisa, de acuerdo a lo informado por las autoridades, comenzó a mediados de marzo de este año cuando tuvieron acceso a información sobre la presencia de un “clan familiar” que operaba en la zona sur del Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

Este clan se dedicaba a la sustracción de camionetas de alta gama , a las que les adulteraban sus numeraciones registrales y documentación, para ser luego comercializadas en redes sociales y Mercado Libre .

Tras la intervención de la UFI N°12 de Quilmes, a cargo del fiscal Leonardo Sarra, y el Juzgado de Garantías N°5, se logró certificar la actividad ilícita al advertir que el grupo dejaba “enfriar” los vehículos robados en playas céntricas de alquiler de estacionamiento, para no llamar la atención.

Procedimientos

El pasado 12 de noviembre se realizaron los primeros procedimientos en Florencio Varela y la Unidad Penitenciaria N°30 de General Alvear del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se lograron las detenciones de Héctor Gabriel Carabajal, de 46 años; Rodrigo Ezequiel Carabajal, de 26; y Lautaro Montenegro, de 20.

Allí se incautaron 500 stickers para la adulteración de vehículos, pasta para grabado de vidrios, juegos de cuños de diferentes medidas, planchas con stickers con números patentes y de códigos VIS, amoladoras, pistola para pintar, pistola de calor y agujereadoras, entre otros elementos. RESALTAR

Se determinó que Héctor Carabajal, alias “El Artesano”, era especialista en la adulteración de vehículos, a los que le colocaba patentes falsas, adulteraba las numeraciones de motor y chasis, grababa nuevo código VIN y de dominio en los cristales y cambiaba los stickers de identificación y seguridad.

Esa maniobra la realizaba con la colaboración de su sobrino, Lautaro Montenegro, y su hijo Rodrigo Carabajal, quien se hallaba purgando condena por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Sospechas y más detenciones

Tras las detenciones, la investigación continuó ante la sospecha de la participación de más actores en el clan familiar. Esto se determinó tras las pericias realizadas a los celulares de los primeros detenidos.

En las últimas horas se llevaron a cabo nuevas actuaciones en General Rodríguez, Loma Hermosa, Moreno, Esteban Echeverría, Monte Grande, Lavallol, Berazategui y Florencio Varela.

En esta ocasión se lograron siete aprehensiones: Pablo Lemos, Claudio Falcon, Virginia Mieres, Andrés Chirasi, Matías Ereñu, Diego Villareal y Ricardo Ávalos.

secuestro-clan-carabajal Parte de los elementos secuestrados en los últimos operativos contra el Clan Carabajal. Policía Bonaerense

Los procedimientos concluyeron con varios elementos secuestrados: cinco camionetas de alta gama, tres autos de lujo y una moto, todos ellos con pedido de secuestro activo recientes bajo la modalidad hurto, robo y entradera.

A su vez, se concretó el secuestro de celulares, balanzas de precisión, cedulas de identificación vehicular, computadoras de vehículos “ecus”, llaves de ignición y programadores de llaves, clonadores de llaves y duplicadores remotos, impresoras, computadoras y soportes informáticos conteniendo archivos relacionados a la confección de documentación apócrifa de vehículos, valija con juegos de ganzúas para abrir vehículos y herramientas varias.

Corolario e imputaciones

“Como corolario de las arduas labores desplegadas, es que se procedió a la completa desarticulación de la organización criminal dedicada a la sustracción, adulteración y venta de vehículos de alta gama, sumando en el transcurso de la investigación, un total de diez imputados detenidos y el secuestro de gran diversidad de elementos de pruebas”, indicaron fuentes policiales.

En tanto, los acusados fueron indagados por el fiscal en las últimas horas y se los imputó por el delito de asociación ilícita en virtud de haberse demostrado la organización criminal de tres o más personas de manera estable o permanente con la finalidad de cometer los delitos de forma coordinada.

