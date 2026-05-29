A 3 días del Mundial, los 13 bonaerenses de Scaloni para ganar otra Copa

Ya falta muy poco para que comience el Mundial. El jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca -que tantos buenos recuerdos nos trae-, a las 16, hora argentina, se enfrentarán México y Sudáfrica. Y cinco días después, será el debut de la selección del DT Lionel Scaloni, equipo cuya mitad exacta son bonaerenses.
El fixture de la selección nacional
El equipo argentino integra el Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, junto a Argelia, Austria y Jordania. Estos son los días, los horarios (siempre en nuestro huso) y los estadios de los partidos de la primera ronda:
- Fecha 1: Argentina vs. Argelia
- Día: Martes 16 de junio
- Hora: 22:00 (hora de Argentina)
- Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Missouri)
- Fecha 2: Argentina vs. Austria
- Día: Lunes 22 de junio
- Hora: 14:00 (hora de Argentina)
- Sede: Dallas Stadium (Arlington, Texas)
- Fecha 3: Argentina vs. Jordania
- Día: Sábado 27 de junio
- Hora: 23:00 (hora de Argentina)
- Sede: Dallas Stadium (Arlington, Texas)
Los 13 bonaerenses de la Scaloneta
La lista definitiva de la Selección nacional está compuesta por 26 jugadores de los cuales solo dos -Gonzalo Montiel, en River, y Leandro Paredes, en Boca- participan de la Liga argentina.
La mitad exacta -13- son de la Provincia de Buenos Aires. Luego hay 3 cordobeses, 2 de CABA, 2 de Santa Fe, 1 de La Pampa, 1 de Entre Ríos, 1 de Tucumán, 1 de Corrientes y 1 de Tenerife (España). Falta confirmar quién ocupará el lugar del puntano Leo Balerdi.
Estos son los bonaerenses que viajaron al Mundial (8 de ellos, nacidos en el Gran Buenos Aires).
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa) Mar del Plata, PBA
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) La Plata, PBA
- Juan Musso (Atlético Madrid) San Nicolás, PBA
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate) La Matanza, PBA
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) Rafael Calzada, PBA
- Facundo Medina (Olympique de Marsella) Villa Fiorito PBA
Mediocampistas
- Leandro Paredes (Boca Juniors) San Justo, PBA
- Enzo Fernández (Chelsea) San Martín, PBA
- Valentín Barco (Racing Estrasburgo) 25 de Mayo, PBA
- Rodrigo De Paul (Inter Miami) Sarandí, PBA
Delanteros
- Nicolás González (Atlético Madrid) Escobar, PBA
- Thiago Almada (Atlético Madrid) Ciudadela, PBA
- Lautaro Martínez (Inter Milán) Bahía Blanca PBA
Fuente: Agencia DIB