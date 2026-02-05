jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 12:56

Cañuelas: robaron un barril de cerveza, se emborracharon y terminaron detenidos

Los culpables fueron interceptados a pocas cuadras del bar Hueney, de donde se llevaron el barril.

Por Agencia DIB
El barril y el bidón robados en Cañuelas y recuperados por la Policía.

En un hecho insólito ocurrido en Cañuelas, dos hombres fueron aprehendidos en la madrugada del lunes pasado por el robo de un barril de cerveza de una confitería ubicada en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho ocurrió en la intersección de 25 de Mayo y avenida Libertad, donde funciona el bar–restaurant Hueney. Según informaron fuentes policiales citadas por El Ciudadano, los sospechosos se apoderaron de un barril plateado de unos 20 litros que se encontraba debajo del toldo del comercio, además de un bidón plástico que contenía al menos dos litros de cerveza.

Interceptados y detenidos

Tras un rápido operativo, personal de la Estación de Policía Comunal Cañuelas Primera logró interceptarlos en las calles Moreno e Hipólito Yrigoyen.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Alberto Agostino, de 48 años, y Fernando Amniel Miguenz, de 27. Al momento de la detención, ambos se encontraban en evidente estado de ebriedad y llevaban consigo los elementos sustraídos, que fueron secuestrados y restituidos a su propietario.

La causa fue caratulada como “hurto” y quedó a cargo de la UFI N° 2 de Cañuelas.

Fuente: Agencia DIB

