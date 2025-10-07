martes 07 de octubre de 2025
7 de octubre de 2025 - 18:12

Bahía Blanca: prorrogan prohibición de salida del país a influencer acusada de estafar con entradas de la Selección

La prohibición, determinada por la Justicia de Bahía Blanca, rige sobre "Frany" Pérez Espinoza, su hermana Martina y el empresario Julián Ariel Bisignano.

Por Agencia DIB
La influencer de Bahía Blanca Francisca “Frany” Pérez.

La influencer de Bahía Blanca Francisca “Frany” Pérez.

Instagram @franyperez

La Justicia de Bahía Blanca dictaminó la prórroga de la prohibición de salida del país, sin plazo, que rige sobre la influencer Francisca "Frany" Pérez Espinoza, su hermana Martina y el empresario Julián Ariel Bisignano.

La medida cautelar, dispuesta originalmente el 10 de abril, se extiende en el marco de la investigación que acumula denuncias por presuntas estafas en la venta de entradas para el partido de fútbol entre las selecciones de Argentina y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas, disputado a fines de marzo.

La resolución judicial se fundamenta en la continuidad de los motivos que llevaron a la prohibición inicial. A tal fin, se ordenó librar los correspondientes oficios a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, para asegurar el cumplimiento de la medida, informa La Nueva.

Tickets para ver a la Selección

Según recuerda La Nueva de Bahía Blanca, las hermanas Pérez Espinoza, a través de su emprendimiento digital "Frany Tickets", son investigadas por comercializar tickets para el clásico sudamericano, de los cuales la mayoría de los damnificados, que abonaron una seña, nunca recibió. El delito de estafa prevé penas de un mes a seis años de prisión.

La medida afecta a "Frany" Pérez, a quien las víctimas señalan como penalmente responsable, a su hermana Martina Pérez y a Bisignano, señalado por las Pérez como el supuesto proveedor de los tickets que nunca llegaron.

Previo a la prohibición de salida del país, el mismo juzgado había dispuesto, a modo preventivo y a pedido de los abogados de un particular damnificado, la inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas y billeteras virtuales de los tres involucrados.

Siempre de acuerdo con La Nueva, la influencer se declaró "víctima" de una estafa mayor y culpó directamente a su proveedor, Bisignano, a quien incluso denunció por amenazas, logrando una restricción de acercamiento en una resolución paralela. Por su parte, el empresario realizó un descargo en la causa, afirmando que fue Pérez quien publicitó las ventas y se comprometió con los compradores, algo que luego no pudo sostener. (DIB)

