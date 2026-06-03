Portugal y el último vuelo del Fénix: Cristiano y la frontera final

El Mundial de 2026, que abrirá sus puertas en las tierras de Norteamérica, no solo será una fiesta de color y fútbol: será, ante todo, el escenario de una despedida monumental. Cristiano Ronaldo , el estandarte absoluto de una era, se prepara para su sexta comparecencia en la máxima cita del orbe.

A sus 41 años, la sola presencia del astro luso en la lista de Roberto Martínez -pese a la curiosa y numerosa nómina de veintisiete convocados- reafirma que estamos ante el ocaso de un coloso. Sin embargo, este no es un retiro silencioso: Cristiano llega a esta edición con un hambre atávica, buscando no solo el registro goleador de un mito, sino el cierre de un círculo histórico que comenzó hace décadas con la otra gran leyenda portuguesa: Eusébio.

Decir Eusébio en Portugal es convocar al fervor, a la historia de un país que encontró en el fútbol su primera gran narrativa de grandeza. La actuación del “King” de Mozambique en Inglaterra 1966, con aquellos nueve goles que deslumbraron al planeta, permanece como el estándar de oro en la memoria colectiva. Cristiano, quien superó ya todas las marcas imaginables, se halla ahora frente a una estadística singular: le resta apenas un gol para igualar la cifra mundialista de aquel pionero. Existe en esta persecución un halo de fatalidad poética: el destino parece empeñado en cruzar los caminos de los dos mayores símbolos del fútbol luso, estableciendo un diálogo a través del tiempo que trasciende la simple acumulación de tantos.

La nómina de Portugal para el Mundial refleja un presente complejo y prometedor. Con un elenco plagado de talento -Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha-, el equipo se asienta como un colectivo de jerarquía, pero la figura de Cristiano sigue operando como un eje gravitacional. Su evolución técnica, esa notable reconversión que lo ha llevado de extremo vertiginoso a rematador implacable, será la carta de presentación de una Selección que integra el grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. En cada uno de estos encuentros, el aire estará cargado de una expectativa especial: la posibilidad de que, en cualquier instante, el "Bicho" inscriba su nombre en una marca histórica más, convirtiéndose en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales.

La evolución del ídolo: una Selección en busca de la historia

Aquel tercer puesto en 1966, aquel sueño que se topó con la Inglaterra de Bobby Charlton, es el espejo en el que se miró siempre el joven Cristiano. En Alemania 2006, la novel promesa estuvo a un suspiro de igualar el resultado primigenio de su nación, pero la derrota en el partido por el tercer puesto dejó una herida que, de algún modo, ha intentado sanar durante toda su trayectoria. Hoy, el atacante que todavía podemos ver en acción tomó la posta, superando al mito del Benfica en el registro histórico y erigiéndose como el máximo artillero a nivel de Selecciones. Es, en esencia, la consolidación de una identidad futbolística que se ha ido construyendo bajo la sombra de la excelencia.

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Los récords están ahí, aguardando ser quebrados. La marca de Klose, la lucha por los registros de longevidad, la persistencia en una élite que no perdona el paso del tiempo; todo ello converge en esta Copa del Mundo. Pero más allá de los números, lo que conmueve el cosmos del fútbol es la oportunidad de ser testigos de un capítulo final. No se trata de evaluar si Cristiano podrá alcanzar las cifras de otros gigantes o si su rendimiento será el de sus mejores años: se trata de comprender que, con su retiro, una parte de la historia del deporte se vuelve memoria.

El ocaso que desafía a la biología

Los lusos, y el mundo entero, deben disfrutar de esta última función con la euforia que merece un deportista que redefinió los límites de la voluntad humana. Cristiano Ronaldo no solo ha sido un coleccionista de goles y trofeos: ha sido el arquitecto de una vigencia que desafía a la biología. Este Mundial, que le dirá adiós a una leyenda viva, es la última frontera. Que el grito sagrado lo acompañe en esta travesía final, no para medirlo contra el pasado, sino para elevarlo, definitivamente, a la categoría de lo eterno. Portugal tiene en su horizonte la última gran batalla de su rey, y el fútbol, conmovido, ya se prepara para el silencio que seguirá a su partida.

Fuente: Agencia DIB