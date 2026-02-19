jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 16:53

Bahía Blanca: 8 años de prisión por amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

La Justicia condenó a Fernando Esteban Martínez por los delitos de desobediencia, daño, incendio habiendo mediado peligro común para los bienes y peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Por Agencia DIB
Condenado a 8 años de prisión en Bahía Blanca.

Condenado a 8 años de prisión en Bahía Blanca.

Agencia de Noticias Judiciales

La Justicia de Bahía Blanca condenó a 8 años de prisión a un hombre por prender fuego la casa de su expareja. Al cabo del juicio, el Tribunal Oral Criminal Nº 3 encontró a Fernando Esteban Martínez autor penalmente responsable de los delitos de desobediencia, daño, incendio habiendo mediado peligro común para los bienes y peligro de muerte para las personas, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su ex pareja.

Más noticias
El parapentista falleció en horas de la tarde del martes.

La Madrid: falleció el piloto de un parapente tras precipitarse a tierra
La inédita sesión del Concejo Deliberante de Bahía Blanca en la UNS.

"El desarrollo de Bahía Blanca está profundamente vinculado a su universidad pública"

De acuerdo con el sitio Agencia de Noticias Judiciales, el fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ Nº 14, había solicitado la pena de quince años para el acusado, mientras que la defensa pidió su absolución o que se aplique la pena mínima prevista para esos delitos.

Amenazas e incendio en Bahía Blanca

Según la causa, en febrero de 2024 el hombre se dirigió a la casa de la víctima, donde descansaba junto a su hijo (incumpliendo la orden de no perturbar o intimidar a la mujer que fue impuesta por la Justicia de Garantías), cortó los cables de la luz eléctrica, cerró la llave de paso del agua e inició un incendio en el interior de la vivienda, que generó la destrucción total de la casa. La mujer pudo salir del lugar con el niño, padeciendo quemaduras de segundo grado en la cara anterior del muslo izquierdo y quemaduras superficiales en el pómulo derecho y el mentón, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

Temas
Ver más

La Madrid: falleció el piloto de un parapente tras precipitarse a tierra

"El desarrollo de Bahía Blanca está profundamente vinculado a su universidad pública"

Pedido de prisión para acusado de amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

Tres Arroyos: ganó una camioneta en un concurso de pesca pero lo descalificaron por usar una red

Bahía Blanca: una mujer se fue de madrugada del geriátrico en el que vivía y apareció ahogada

Es bahiense, está de visita en Malvinas y toca el bandoneón: el Himno Nacional en Puerto Argentino

Kosovo: el femicida de la platense María Clara Urdangaray fue condenado a 18 años de cárcel

Las Flores: un hombre mató a su hermana tras una discusión

Junín: intentó matar a su pareja de un disparo en la cabeza, delante de sus hijos

Falta de acción: la Justicia sobreseyó a Fernando Espinoza en causa por abuso sexual

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Nelson y Sabrina Berardi, confeso asesino y víctima.

Las Flores: un hombre mató a su hermana tras una discusión

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Condenado a 8 años de prisión en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: 8 años de prisión por amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

Por  Agencia DIB