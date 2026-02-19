Bahía Blanca: 8 años de prisión por amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

Condenado a 8 años de prisión en Bahía Blanca. Agencia de Noticias Judiciales

La Justicia de Bahía Blanca condenó a 8 años de prisión a un hombre por prender fuego la casa de su expareja. Al cabo del juicio, el Tribunal Oral Criminal Nº 3 encontró a Fernando Esteban Martínez autor penalmente responsable de los delitos de desobediencia, daño, incendio habiendo mediado peligro común para los bienes y peligro de muerte para las personas, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su ex pareja.

De acuerdo con el sitio Agencia de Noticias Judiciales, el fiscal Marcelo Romero Jardín, titular de la UFIJ Nº 14, había solicitado la pena de quince años para el acusado, mientras que la defensa pidió su absolución o que se aplique la pena mínima prevista para esos delitos.

Amenazas e incendio en Bahía Blanca Según la causa, en febrero de 2024 el hombre se dirigió a la casa de la víctima, donde descansaba junto a su hijo (incumpliendo la orden de no perturbar o intimidar a la mujer que fue impuesta por la Justicia de Garantías), cortó los cables de la luz eléctrica, cerró la llave de paso del agua e inició un incendio en el interior de la vivienda, que generó la destrucción total de la casa. La mujer pudo salir del lugar con el niño, padeciendo quemaduras de segundo grado en la cara anterior del muslo izquierdo y quemaduras superficiales en el pómulo derecho y el mentón, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

