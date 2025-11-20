jueves 20 de noviembre de 2025
20 de noviembre de 2025 - 16:08

Bahía Blanca: 15 años de prisión para hombre que abusó de la hija de su pareja

Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2019, cuando el acusado conoció una mujer que tenía una hija y convivieron en dos domicilios de Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
Condena por abuso sexual en la Justicia de Bahía Blanca.

Agencia de Noticias Judiciales

La Justicia condenó a un hombre a la pena de 15 años de prisión por haber abusado de la hija de su pareja durante tres años en Bahía Blanca. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2019, cuando el acusado conoció una mujer que tenía una hija y convivieron en dos domicilios de la ciudad.

De acuerdo con las Agencia de Noticias Judiciales, el hombre aprovechaba distintas situaciones para abusar de la pequeña, quien tenía entre 6 y 9 años, a través de tocamientos que llegaron al acceso carnal y la exhibición de videos con contenido sexual. Además, amenazaba a la niña para que no contara lo que sucedía, porque, según dichos, todos iban a terminar presos.

Durante el debate, el acusado confesó ser el autor de los abusos y dijo que no encuentra ninguna explicación: “No sé lo que me pasó”. En ese sentido, los jueces entendieron que el arrepentimiento no fue sincero y efectivo con relación a la víctima, por lo que no fue valorado como un atenuante, más allá de la solicitud realizada por su defensor.

El acusado fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante ambos agravados por la convivencia, y corrupción de menores, agrega la Agencia de Noticias Judiciales. (DIB)

