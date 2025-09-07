domingo 07 de septiembre de 2025
7 de septiembre de 2025 - 18:45

"Alerta Sofía": buscan a un nene de 8 años que desapareció de un establecimiento rural de Olavarría

Dylan González Pereyra fue visto por última vez en la tarde del sábado, cuando se ausentó de un establecimiento ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad.

Por Agencia DIB
Dylan González Pereyra

Dylan González Pereyra, de 8 años, fue visto por última vez en el inicio de la tarde del sábado, cuando se ausentó de un establecimiento rural ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Olavarría. Se activó el “Alerta Sofía”.

Más noticias
Tareas de búsqueda por Dylan González Pereyra en Olavarría.

Olavarría: encuentran con vida y en buen estado a un niño que estaba desaparecido
Más de mil vecinos marcharon este fin de semana en Tandil en reclamo de justicia por el asesinato de Milagros Quenaipe.

Tandil: multitudinario pedido de justicia por el crimen de Milagros Quenaipe

El “Alerta Sofía” es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil, se confirmó esta tarde desde el municipio.

Embed - Olavarría Municipio on Instagram: "¡Información importante!"

Por estas horas se despliegan diversas labores de investigación y campo, con rastrillajes llevados a cabo en conjunto entre DDI, Patrulla Rural y Defensa Civil de Provincia, y encabeza la investigación la UFI 7. Las tareas incluyeron la utilización de canes e inclusive aviones particulares, con los que ya se ha sobrevolado la zona.

¿Dónde está Dylan?

Según detalla el portal Infoeme, Dylan González Pereyra, de solo 8 años, se ausentó el sábado a las 16 de su casa ubicada en un establecimiento rural llamado "San Bernardo", que queda en la Zona de la Escuela N° 34. El niño es de tez trigueña, cabello de color oscuro y ojos marrones. Cuando fue visto por última vez, vestía un pantalón color bordó, crocs rosadas y una camiseta térmica blanca.

Ante cualquier dato de utilidad, comunicarse con la Sub DDI de Olavarría: 02284-431065. (DIB) GML

Temas
Ver más

Olavarría: encuentran con vida y en buen estado a un niño que estaba desaparecido

Tandil: multitudinario pedido de justicia por el crimen de Milagros Quenaipe

El fentanilo contaminado elevó un 52% la posibilidad de muerte

Mar del Plata: detuvieron a un influencer apodado "El Musulmán" con un kilo de coaína

Junín: un hombre realizaba extorsiones vía WhatsApp desde la cárcel y su padre recaudaba el dinero

Crimen de León Aquino: declararon culpables a la madre y a su pareja por el homicidio del bebé

De la inmobiliaria al banquillo: imputan en Mar del Plata a la hija de un jerarca nazi

Tandil: sigue la investigación por el crimen de Milagros Quenaipe

Mar del Plata: el cuadro robado por los nazis ya está en poder de la Justicia

Bahía Blanca: femicida niega haberle enviado mensajes de Facebook a la madre de la víctima

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Más de mil vecinos marcharon este fin de semana en Tandil en reclamo de justicia por el asesinato de Milagros Quenaipe.

Tandil: multitudinario pedido de justicia por el crimen de Milagros Quenaipe

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cristina Fernández saludó desde el bancón segundos después de que se conocieran los resultados oficiales.

"¿Viste Milei?", tuiteó Cristina: "Salí de la burbuja, hermano... que se está poniendo heavy"

Por  Agencia DIB