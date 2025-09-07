"Alerta Sofía": buscan a un nene de 8 años que desapareció de un establecimiento rural de Olavarría

Dylan González Pereyra, de 8 años, fue visto por última vez en el inicio de la tarde del sábado, cuando se ausentó de un establecimiento rural ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Olavarría. Se activó el “Alerta Sofía”.

El “Alerta Sofía” es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil, se confirmó esta tarde desde el municipio.

Embed - Olavarría Municipio on Instagram: "¡Información importante!" View this post on Instagram A post shared by Olavarría Municipio (@olavarriamunicipio) Por estas horas se despliegan diversas labores de investigación y campo, con rastrillajes llevados a cabo en conjunto entre DDI, Patrulla Rural y Defensa Civil de Provincia, y encabeza la investigación la UFI 7. Las tareas incluyeron la utilización de canes e inclusive aviones particulares, con los que ya se ha sobrevolado la zona.

¿Dónde está Dylan? Según detalla el portal Infoeme, Dylan González Pereyra, de solo 8 años, se ausentó el sábado a las 16 de su casa ubicada en un establecimiento rural llamado "San Bernardo", que queda en la Zona de la Escuela N° 34. El niño es de tez trigueña, cabello de color oscuro y ojos marrones. Cuando fue visto por última vez, vestía un pantalón color bordó, crocs rosadas y una camiseta térmica blanca.

Ante cualquier dato de utilidad, comunicarse con la Sub DDI de Olavarría: 02284-431065. (DIB) GML

