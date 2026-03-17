martes 17 de marzo de 2026
17 de marzo de 2026 - 17:20

Luján: el Festival Música en la Plaza convocó a más de 150 mil personas

La ciudad de Luján vivió tres noches de música. Entre otras figuras estuvieron Los Abuelos de la Nada, Los Manseros Santiagueños y Miguel “Conejito” Alejandro.

Por Agencia DIB
En los tres días de Música en la Plaza por Luján pasaron más de 150 mil personas.

En los tres días de Música en la Plaza por Luján pasaron más de 150 mil personas.

Miguel Conejito Alejandro.

Miguel "Conejito" Alejandro.

Los Manseros Santiagueños.

Los Manseros Santiagueños.

Con el fondo de la Basílica de Luján y durante las tres jornadas, más de 150 mil personas vibraron con Música en la Plaza, el Festival con artistas nacionales y locales, además con feria de emprendedores, puestos gastronómicos y food trucks.

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conejito Luján rs
Miguel

Miguel "Conejito" Alejandro.

El ciclo, cuyo gran cierre estuvo a cargo de Miguel “Conejito” Alejandro, incluyó la participación de más de 400 artistas locales en distintos géneros: rock, música urbana, folklore, cumbia y música latina, consolidando al festival como uno de los encuentros culturales más importantes de la región.

Rock, folklore y cumbia en Luján

Manseros Luján rs
Los Manseros Santiagueños.

Los Manseros Santiagueños.

El tradicional festival se desarrolló del 13 al 15 de marzo en Plaza Belgrano, frente a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján. Con más de 40 años de historia, Música en la Plaza continúa consolidándose como una propuesta cultural gratuita que fortalece la vida turística de la ciudad y promueve la actividad comercial local.

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Entre los momentos destacados se encontraron las presentaciones de Los Abuelos de la Nada, Los Manseros Santiagueños, Luciana Jury y Los de Salta, junto con el cierre del domingo a cargo de Miguel “Conejito” Alejandro.

Convocatoria récord

El casco histórico registró una intensa circulación de visitantes durante todo el fin de semana, con una ocupación hotelera promedio del 95%. Además del público de Luján, entre los 150 mil asistentes se encontraban turistas Salta, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Córdoba y La Pampa, y también de países vecinos como Uruguay.

Fuente Agencia DIB

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