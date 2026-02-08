domingo 08 de febrero de 2026
8 de febrero de 2026 - 13:49

A 13 años de una tragedia vial, la justicia dispuso una indemnización de $4.200 millones

De acuerdo a una informe del diario La Razón de Chivilcoy, la indemnización al responsable de la tragedia vial es la más alta impuesta a un particular en la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
accidente Suipacha rs
La Razón de Chivilcoy

El 4 de diciembre de 2012, a la altura del kilómetro 127 de la Ruta Nacional Nº 5, un respaldo de cama que era transportado sin la sujeción correspondiente se desprendió de la caja de una camioneta, cruzó de carril y atravesó el parabrisas de otro vehículo que circulaba en sentido contrario provocando una absurda tragedia vial.

Más noticias
caso bastian: los conductores que produjeron el accidente tenian alcohol en sangre

Caso Bastián: los conductores que produjeron el accidente tenían alcohol en sangre
El momento en el que la pelea termina con un fatal desenlace.

Batán: un hombre murió tras una brutal golpiza a la salida de un boliche

El objeto impactó de lleno contra el conductor -Pablo Binetti, titular de la Cooperativa de Vivienda de Luján (COVILU)- y le provocó la muerte en el acto, en un hecho que -con el tiempo- dejó de considerarse un simple siniestro vial para transformarse en un caso emblemático de negligencia y responsabilidad civil.

El responsable de la tragedia vial

Dos días más tarde, el conductor que transportaba el mueble se comunicó con una comisaría, Se trataba de Diego Martín Tufillaro, quien en ese momento era subcomisario.

Tufillaro explicó que ese día transportaba muebles en su camioneta Volkswagen Amarok, y de pronto se desprendió un respaldar de cama que provocó la muerte de Binetti. El accidente se produjo a la altura del predio de la Sociedad Rural de Suipacha.

Para un experto, no fue un accidente, “fue negligencia”

La Razón de Chivilcoy entrevistó al abogado Emmanuel Langone, quien analizó el expediente y explicó los puntos centrales de la sentencia tras un extenso proceso judicial que expuso una situación que muchos conductores desconocen: “Fueron quince años de litigio que pusieron de manifiesto una trampa legal: el alcance real del seguro automotor”.

Una muerte absurda

“El 4 de diciembre de 2012, un hombre de 44 años y sostén de familia, conducía su Toyota Hilux a velocidad permitida”, recuerda Langone. “En sentido contrario circulaba una Volkswagen Amarok. Transportaba en la caja un respaldo de cama y dos banquetas recién compradas, pero lo hacía de forma antirreglamentaria, sin medidas básicas de seguridad”.

“El desenlace fue dantesco: el respaldo se desprendió, atravesó el parabrisas del otro vehículo e impactó directamente contra el conductor. La muerte fue inmediata por un traumatismo craneoencefálico. No fue azar, fue negligencia”, remarcó.

Un largo camino en búsqueda de justicia

A fines de 2025, la Sala III de la Cámara de Apelación de Mercedes confirmó el fallo y determinó que el siniestro fue causado por el mal estibaje de la carga y por no haber contratado un seguro específico de carga y descarga.

“La póliza común cubría daños producidos por la camioneta, pero no por los objetos transportados”, señala Langone. “Ese detalle técnico permitió que la aseguradora -San Cristóbal- quedara exenta de pagar. Al tratarse de un riesgo excluido, la condena recayó íntegramente sobre el patrimonio personal del conductor”.

Una sentencia y una advertencia

Respecto de los montos, el abogado subrayó la magnitud del fallo. “La demanda original en 2014 rondaba los 3,6 millones de pesos. Con la actualización de rubros e intereses, el total a febrero de 2025 asciende a $108.160.000. La Cámara elevó los valores a más de $2.350 millones y, con tasas acumuladas durante casi quince años, el cálculo final podría superar los $4.200 millones. Una cifra que puede dejar a cualquiera en la ruina”.

Para concluir, Langone advierte que el caso deja una advertencia clara: “Una carga mal asegurada no sólo puede provocar una tragedia irreparable, también puede dejar a la persona responsable sin cobertura y enfrentando una deuda millonaria imposible de afrontar”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Caso Bastián: los conductores que produjeron el accidente tenían alcohol en sangre

Batán: un hombre murió tras una brutal golpiza a la salida de un boliche

Más de 4.000 chicos estuvieron bajo el sistema penal juvenil en 2024

La Matanza: asesinaron a un ex futbolista del Ascenso en una pelea callejera

El acusado de violar a la adolescente en Miramar se declaró inocente

San Nicolás: lo fueron a arrestar por amenazar a su mujer y atacó a los policías con un arpón casero

Locura en la ruta: conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo

Mar del Plata: lanzan una particular convocatoria a una marcha contra ola de robos

Detuvieron en Miramar al acusado de violar a una adolescente en la playa

Lanús: robo comando en la casa de un gerente de la Lotería bonaerense

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El momento en el que la pelea termina con un fatal desenlace.

Batán: un hombre murió tras una brutal golpiza a la salida de un boliche

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En Dufaur los paisajes serranos hacen la diferencia.

Dufaur, el Pueblo Turístico de Saavedra con las sierras en todas sus ventanas