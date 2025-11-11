¿Está prohibido por ley manejar descalzo o con ojotas?

Manjear en ojotas, un peligro.

Luego de que un hombre de 37 años perdiera el control del vehículo y atropellara por detrás a tres mujeres a metros de la estación de Lanús, se instaló un debate: ¿está prohibido manejar en ojotas en la Argentina? Por al parecer, el conductor iba con ese tipo de calzado.

Las ojotas, o directamente descalzo, es algo común con la llegada de cada verano. Pero realmente, ¿está prohibido por ley o se puede manejar así por las rutas del país?

Si bien a nivel nacional la Ley de Tránsito N° 24.449 establece que todo conductor debe mantener la seguridad y el control total del vehículo, no prohíbe específicamente conducir con cierto tipo de calzado, ya sea ojotas, sandalias o tacos, ni tampoco manejar descalzo. Sin embargo, sólo en Mendoza está prohibido manejar en ojotas y su incumplimiento puede derivar en una multa.

En este sentido, se explica que considera “calzado apropiado” aquel que sea cerrado o, si es abierto, que sujete correctamente todo el pie y que tenga suela antideslizante para asegurar un buen contacto con los pedales. Y manejar con ojotas puede ser peligroso porque el pie no queda bien sujeto, lo que puede provocar que el calzado se deslice o se enganche entre los pedales, dificultando la correcta acción sobre el acelerador o el freno.

Al respecto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda usar calzado cerrado. Evitar sandalias permite una mayor precisión y rapidez al manejar, garantizando que el pie tenga la adherencia necesaria sobre los pedales. Además de Mendoza, es Brasil se pena manejar en ojotas o sandalias, en una multa que puede costar más de 195 reales. Es decir, unos 50 mil pesos. (DIB)

