Trenque Lauquen: la Capital del Oeste bonaerense cumple 150 años

La ciudad de Trenque Lauquen -”laguna redonda y aposada”, en lengua mapuche- cumple 150 años y ya comenzó un mes de festejos que entre este sábado 11 y el domingo 12 tiene sus actividades centrales para sus 42 mil habitantes y todos los que se acerquen a celebrar. Pero, ¿cómo fueron aquellos tiempos de pioneros en ese tan lejano Oeste?

Pasó un siglo y medio desde la llegada del Coronel Conrado Villegas a tierras del Cacique Pincén para la instalación de un fuerte militar que luego sería un pueblo y que con el tiempo se convertiría en una ciudad que es referencia en el oeste bonaerense.

En marzo de 1876 se termina de organizar el avance total del Ejército Argentino sobre las líneas de frontera de aquel entonces ordenado por Adolfo Alsina , ministro de Guerra y Marina del presidente Nicolás Avellaneda, campaña que dejaría el nacimiento de la localidad de Trenque Lauquen y otras tres “hermanas” del oeste bonaerense -Guaminí, Carhué y Puan- , las cuales también están cumpliendo 150 años en este 2026.

Se trató de lo que se denominaría como la “Última frontera bonaerense” . Entonces la provincia de Buenos Aires no terminaba en el límite que conocemos hoy. El dominio efectivo del Estado nacional llegaba hasta una línea de fortines que surcaba lo que actualmente es el centro bonaerense.

El plan de Adolfo Alsina

Según un plan aprobado en octubre de 1875, cinco divisiones del Ejército avanzaban por distintos ámbitos: la División Sur de Santa Fe, al mando del Coronel Leopoldo Nelson, tenía que moverse del Fuerte Gainza (Santa Regina) a Italó (hoy en el sur de Córdoba); la División Norte de Buenos Aires, con Villegas al frente, debía ocupar Trenque Lauquen, Las Tunas o Sanquilco y fundar un pueblo; la División Oeste, a cargo del Teniente Coronel Marcelino Freyre, avanzaría desde el Fuerte San Carlos (zona de Bolívar) hacia Laguna del Monte (Guaminí); la División Sur, con el Coronel Nicolás Levalle, se encaminaría hacia Carhué; y la División Costa Sur, bajo las órdenes del Teniente Coronel Salvador Maldonado, marcharía a Carhué y luego a Puan. Marcelino E. Freyre, teniente de la División Oeste, es quien junto a su batallón realizó la primera ocupación, en Guaminí el 30 de marzo de aquel 1876.

vida-y-obra-historias-trenquelauquenses rs Un libro con personajes de Trenque Lauquen.

El jueves 12 y el viernes 13 de abril de 1876

La División Norte, con el entonces Coronel Conrado Villegas al frente, inició su camino el 22 de marzo desde el Fuerte General Lavalle Norte, también conocido como Ancaló (actual ciudad de General Pinto), que había sido fundado en 1869.

Esa División Norte estaba integrada por una plana mayor de cuatro jefes y trece oficiales, el Regimiento 3 de Caballería, el Batallón 2 de Infantería, las Guardias Nacionales de Junín y un piquete de artillería (aproximadamente 700 militares y 68 familias en total), con siete carros, 2 mil caballos, 205 mulas, 18 bueyes, 506 vacunos, 1.600 lanares, ocho cañones, entre otras armas, y un carro vivandero que ofertaba comestibles.

Marcaban el rumbo con unos días de anticipación un grupo de 50 hombres a cargo del Sargento Mayor Demetrio Solís, en una campaña donde se fundaron los fortines de Timote, Comandante Heredia y Carmelo Salinas, puntos donde se fueron quedando algunos integrantes de la División así como en medio del camino se sumaron nuevos soldados y un practicante de medicina.

La tarde de la fundación

Y en la tarde del jueves 12 de abril llegó, sin la resistencia esperada de los aborígenes, a los médanos que rodeaban la laguna que le daría vida a Trenque Lauquen y que hoy es el corazón del Parque Municipal Villegas. Se había tomado posesión del territorio y a orillas de aquel espejo de agua comenzaba a instalarse un campamento cuya traza con el tiempo le daría forma a la ciudad actual.

El cronista José María De Gárate señala que, si bien el día que más firmemente quedó en la historia fue aquel 12 de abril, el cumplimiento de la orden del ministro Alsina al Coronel Villegas -uruguayo de nacimiento- de fundar un pueblo después de la ocupación militar se dio en este lugar a la jornada siguiente, el viernes 13.

A esto se le puede sumar que José F. Mayo ha apuntado que en la misma tarde del 12 de abril de 1876 Villegas se dirigió al sector de Las Tunas con su escolta para reconocer el paraje, pero la falta de agua le hizo preferir Trenque Lauquen para establecer la Comandancia de la Frontera Norte.

La figura de Hilario Lagos

Pero para que la Nación Argentina, en su acción de avance sobre la frontera, terminara fijando un punto importante en la actual Trenque Lauquen fue clave el papel del Coronel Hilario Nicanor Lagos, “descubridor” para el Gobierno nacional del paraje en 1872 y al parecer responsable de incorporar a la toponimia el vocablo “Trenque Lauquen”, que refiere a una “laguna redonda y aposada”.

Precisamente en 1872, Hilario Lagos, Jefe de la Frontera Oeste del Ejército, inició la primera excursión militar sobre el territorio del Cacique Pincén.

La laguna “redonda”

En tanto, es de destacar que la instalación de la División Norte de Villegas y sus acompañantes en abril de 1876 a orillas de la “laguna redonda” se dio sin un combate con los aborígenes principalmente a partir de que allí no había ningún asentamiento.

El sector era un sitio de pasada y descanso, que servía a los aborígenes para reponer fuerzas y tener agua a mano en medio de diversos trayectos.

El mítico Cacique Pincén

Pincen rs El cacique mapuche-tehuelche Pincén. Archivo Municipal

Aquella zona era frecuentada por los hombres del Cacique Pincén, que tenían sus asentamientos más al oeste. En 1876, Pincén era el líder de la comunidad indígena que controlaba lo que hoy es Trenque Lauquen y alrededores, entre Leuvucó, al norte, donde empezaban los dominios de los ranqueles, y Salinas Grandes, al sur, donde hacían sentir su presencia los salineros.

Y más allá de que aquel 12 de abril no hubo enfrentamientos, poco después Pincén y los suyos defenderían aquellas tierras con firmeza, liderando iniciativas realmente audaces, entre sangrientas acciones militares y malones, secuestros de personas, robos de ganado y otros bienes, que llevaron a la creación de fortines, y hasta la concreción de la conocida Zanja de Alsina, que en Trenque Lauquen significó unos 154 kilómetros lineales cavados a pico y pala. En ese marco, Pincén fue capturado el 11 de noviembre de 1878.

La diagramación de un pueblo moderno

Soc Rural de Treque Lauquen rs Un festejo en la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, hace un siglo. SRTL

Apenas el Ejército se asentó, comenzó a tomar forma lo que hoy es Trenque Lauquen. Mientras se desplegaba un gran campamento militar en inmediaciones a una laguna, el 13 de abril de 1876 el ingeniero polaco Jordán Czeslaw Wisocki inició una inspección para delimitar el fuerte que con los años se convertiría en ciudad.

En el primer diseño del pueblo, en mayo de ese 1876, se tuvieron en cuenta espacios para una escuela y la Iglesia frente a la plaza principal, además de los sectores para el Regimiento 3 de Caballería, el Batallón 2 de Infantería, las principales autoridades militares y algunos civiles.

Wisocki plasmó inicialmente un dibujo de nueve manzanas de 100 metros de lado con calles de 30 metros de ancho para favorecer el despliegue de la Caballería del Ejército: serían las manzanas de la actual plaza principal y las ocho que la rodean.

Para 1877 ya se había delineado un pueblo de 14 manzanas con una plaza de cien metros por frente atravesada por cuatro calles con sauces, en cuyo centro se estaba levantando un reducto para colocar un cañón de defensa. También ya se ubicaba la Comandancia de la División Norte, en la actual manzana del palacio municipal, y se contaban sólo tres construcciones con techo de zinc, todas para comercios, más la de un galpón de proveeduría y al menos cuatro casas con techo de paja.

En 1882 culminaría la etapa de perfil militar de Trenque Lauquen. Nace lo que se denominó como Comisaría de Frontera. Y a la vez, nace la historia netamente civil del pueblo.

Un constante crecimiento

Y la localidad comenzaría a crecer, sobre todo a partir de la llegada del ferrocarril en 1890, todo de la mano de argentinos que llegaban desde distintos puntos de la provincia e inmigrantes españoles, italianos, franceses, indios y de otros países, propietarios de tierras, por un lado, y trabajadores dispuestos a poner el lomo, por otro.

En aquella década de 1880 nacerían las primeras instituciones locales como la Sociedad Española de Socorros Mutuos, aún hoy vigente, y la Corporación Municipal, el antecedente al actual Poder Ejecutivo comunal.

Y la localidad continuaría creciendo, siendo particularmente fructíferas las décadas de 1920 y 1930 para el desarrollo de la ciudad con el nacimiento de muchas industrias y otras empresas, y de instituciones claves como la Clínica García Salinas, el Banco Edificador, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio y la Usina del Pueblo entre otras.

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Los festejos de los 150 años

En este 2026, con una agenda amplia, diversa y pensada para toda la comunidad, el Municipio de Trenque Lauquen impulsa el programa de actividades por el 150º aniversario de la fundación de la ciudad cabecera, que ya se abrió y continuará desarrollándose a lo largo de lo que queda de abril. Aunque los actos centrales son este fin de semana.

Entre otras actividades, el sábado 11 se dará la presentación del libro “En busca del Sol”, de la patóloga Marta Cohen, nacida en esta ciudad y radicada en el Reino Unido desde hace unos años. La jornada se cierra con el show de Q’ Lokura, con entrada libre y gratuita en el estadio del Club Barrio Alegre y con la previa a cargo del reconocido locutor Juani Martínez, también oriundo de Trenque Lauquen.

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El domingo 12, entre otros eventos, tendrá lugar el Tedeum en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Habrá ofrendas florales al General Conrado Villegas y a su esposa Carmen Granada, en su sepulcro, y al Cacique Pincén en la Comandancia. Se descubrirán placas conmemorativas en la Municipalidad. En el Acto Central será proclamada la Fortinera Trenquelauquenche 2026. Luego habrá un Desfile Cívico y Tradicionalista por el boulevard Villegas. Y por último un gran espectáculo, “Trenque Lauquen, Reflejo de una Luz Propia”, con la participación de más de 150 artistas en escena.

Sin dudas, Trenque Lauquen merecía esta fiesta por su primer siglo y medio de vida.

Fuente: Agencia DIB