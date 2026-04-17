viernes 17 de abril de 2026
17 de abril de 2026 - 16:46

Transradio: una experiencia que redefine los límites entre el concierto, el ensayo y el laboratorio

La experiencia sonora se desarrollará por cuarto año consecutivo en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, con entrada libre y gratuita.

Transradio
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Del 22 al 26 de abril, la sala TACEC del Teatro Argentino de La Plata, se convertirá en el epicentro de la experimentación sonora con una propuesta que redefine los límites entre el concierto, el ensayo y el laboratorio.

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¿Qué pasa cuando el sonido deja de ser solo música para convertirse en un espacio de relación? Esa es la pregunta que late en el corazón de TRANSRADIO, el encuentro anual que ya es un hito en la agenda experimental de la ciudad de La Plata.

Luego de cuatro ediciones, el proyecto regresa con una apuesta redoblada: cinco días dedicados a la escucha, la convivencia y la creación colectiva, con entrada libre y gratuita, en el centro de las artes de la capital bonaerense.

Ecosistema de prácticas

TRANSRADIO no es un festival convencional. Es un ecosistema de prácticas donde conviven la performance sonora, la radio en vivo y las caminatas de escucha. El evento comienza el 22 y 23 de abril con una mini residencia y talleres abiertos al público, continúa el 24 con una exploración territorial, seguido de un OFF TRANSRADIO en Casa 888 por la noche, y culmina el 25 y 26 con jornadas abiertas en la sala TACEC.

Esta edición reúne a más de 20 proyectos y artistas de Argentina, Uruguay y Chile, configurando así un espacio transgeneracional donde se encontrarán artistas de larga trayectoria con talentos emergentes.

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El intercambio de saberes y experiencias que se propone en esta matriz busca enriquecer el panorama sonoro a través de la colaboración. Además, radios experimentales como Radio Tsonami, Radio Monteaudio, Radio Chercán, Radio Granizo y ARE (Asociación Radios Experimentales) funcionarán como dispositivos de creación, sumando una capa más a este diálogo.

El espíritu de TRANSRADIO es la cercanía. Su curador y director, Juan Orozco, lo describe: "El sonido permite trabajar con dimensiones no visibles que, sin embargo, tienen una incidencia muy fuerte en cómo percibimos y habitamos el mundo. Me interesa trabajar el sonido como experiencia en su dimensión estética, pero también afectiva, social, técnica, espiritual y política".

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TRANSRADIO se presenta como una oportunidad diferente de experimentación colectiva y expansión de los sentidos. Es una invitación a bajar la guardia, alejarse de la saturación visual y entregarse a una temporalidad distinta a través del oído.

Para agendar

  • Cuando: Del 22 al 26 de abril con entrada libre y gratuita.
  • Donde: Sala TACEC Teatro Argentino de La Plata.

Fuente: Agencia DIB

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