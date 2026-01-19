Se viene un fin de semana con toda la música: rock, folklore, clásica y comparsas

Catupecu Machu en el 7º Actitud Rock & Bike de Junín.

El brillo de los desfiles del Carnaval de 25 de Mayo.

Pier, una de las atracciones de Fiesta Rock del País en Ramallo.

Sábado 24 y domingo 25, por la noche, en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Vacaciones: ¿cuánto se debe dejar de propina en cada país?

Fin de semana con rugby, yoga, carreras, rock, ecología y mucho "Morfi"

Descripción: Encuentro de fin de semana para los amantes del rock y las motos en un entorno único y natural. Espectáculos musicales con la presentación especial de Catupecu Machu. Entrada gratuita.

Sábado 24, desde las 16:00, en el Parador Municipal de Ramallo.

Descripción: Jornada de rock junto al río. Espectáculos musicales: Autos Robados, Intoxicados (Felipe Barrozo), Mancha de Rolando, Pier y Jóvenes Pordioseros. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/ramalloturismo/

15º Laprida Rock

Domingo 25, a las 19:00, en el Anfiteatro Complejo Municipal El Paraíso.

Espectáculos de bandas y solitas locales, con la presentación especial de La Franela. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Laprida.

Más información: www.instagram.com/lapridaturismo/

Festival SOIJAr 2026 en Chascomús

Jóvenes violinistas en pleno ensayo para el gran concierto de cierre del Segundo Encuentro Latinoamericano de Orquestas “LATE 2025”. Jóvenes violinistas en pleno ensayo para el gran concierto de cierre del Segundo Encuentro Latinoamericano de Orquestas “LATE 2025”.

Jueves 29 al sábado 31, a las 21:30, en el Parque Libres del Sur.

Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles que reúne músicos y músicas de todo el país. Conciertos al atardecer, con la Laguna como escenario y la presencia de grandes invitados. Chascomús fue declarada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles. Entrada gratuita. Organiza Fundación SOIJAr y la Municipalidad de Chascomús con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Programación: www.instagram.com/p/DTRDvTmATnC/?igsh=c2JsbjJobmR4NzFq

Tardecitas de Peñas Norteñas

Jueves 22, a las 18:00, en el Patio Cultural de Moreno, Dr. Vera 247.

Descripción: Bailes tradicionales, actividades culturales y un espacio de encuentro para celebrar las raíces originarias. La actividad continúa durante los jueves de febrero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.

Más información: www.instagram.com/culturamoreno/

12º Festival de Tierra Fértil en Urquiza, partido de Pergamino

Sábado 24, a las 20:00, en la plaza central.

Descripción: Patio gastronómico, paseo de artesanías y música en vivo. Espectáculos: Ballet Municipal Pergamino, 100% Santa Fe, Baila Conmigo, Raíces y León Talense. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pergamino.

Más información: www.instagram.com/tierrafertilurquiza/

Carnaval en Bayauca y Pasteur, partido de Lincoln

Viernes 23 y sábado 24, por la noche, en las localidades de Bayauca y Pasteur.

Viernes, en Bayauca, presentación de atracciones mecánicas, Comparsa Emperadores, Batucada Batuque, Taller de Percusión Municipal. Cierre musical con Está Pegao. En Pasteur, Comparsa Cau Cau Mixto, Batucada Scalo, Tabai. Cierre con Duo Cristal y Juan El único; sábado, en Bayauca, presentación de comparsas La Fusión, Unidos Do Samba, La Troupe De Los Autos Locos, Taller Municipal de Percusión y cierre con Karu Cuarteto. En Pasteur, Batucada Tabai, Fama, La Banda, comparsa Chimichurri. Cierre a cargo de Ruly Pérez y Acuña. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/

Carnaval 25 mayo rs El brillo de los desfiles del Carnaval de 25 de Mayo.

Carnaval en 25 de Mayo 2026

Sábado 24, a las 21:00, en el Corsódromo Boulevard Valmarrosa.

Descripción: Tercera noche de carnaval con comparsas, carrozas y batucadas. El carnaval continúa el 31 de enero y durante los fines de semana de febrero. Entrada arancelada. Más información: https://carnaval25demayo.com.ar/

Fuente: Agencia DIB