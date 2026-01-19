Se viene un fin de semana con toda la música: rock, folklore, clásica y comparsas

7º Actitud Rock & Bike en Junín
Sábado 24 y domingo 25, por la noche, en el Parque Natural Laguna de Gómez.
La música se vive en la provincia de Buenos Aires: Catupecu, Pier, Mancha de Rolando, La Franela, Orquestas Infantiles y Juveniles, y más noches de Carnaval.
Descripción: Encuentro de fin de semana para los amantes del rock y las motos en un entorno único y natural. Espectáculos musicales con la presentación especial de Catupecu Machu. Entrada gratuita.
Más información: https://junin.tur.ar/events
Sábado 24, desde las 16:00, en el Parador Municipal de Ramallo.
Descripción: Jornada de rock junto al río. Espectáculos musicales: Autos Robados, Intoxicados (Felipe Barrozo), Mancha de Rolando, Pier y Jóvenes Pordioseros. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/ramalloturismo/
Domingo 25, a las 19:00, en el Anfiteatro Complejo Municipal El Paraíso.
Espectáculos de bandas y solitas locales, con la presentación especial de La Franela. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Laprida.
Más información: www.instagram.com/lapridaturismo/
Jueves 29 al sábado 31, a las 21:30, en el Parque Libres del Sur.
Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles que reúne músicos y músicas de todo el país. Conciertos al atardecer, con la Laguna como escenario y la presencia de grandes invitados. Chascomús fue declarada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles. Entrada gratuita. Organiza Fundación SOIJAr y la Municipalidad de Chascomús con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Programación: www.instagram.com/p/DTRDvTmATnC/?igsh=c2JsbjJobmR4NzFq
Jueves 22, a las 18:00, en el Patio Cultural de Moreno, Dr. Vera 247.
Descripción: Bailes tradicionales, actividades culturales y un espacio de encuentro para celebrar las raíces originarias. La actividad continúa durante los jueves de febrero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.
Más información: www.instagram.com/culturamoreno/
Sábado 24, a las 20:00, en la plaza central.
Descripción: Patio gastronómico, paseo de artesanías y música en vivo. Espectáculos: Ballet Municipal Pergamino, 100% Santa Fe, Baila Conmigo, Raíces y León Talense. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pergamino.
Más información: www.instagram.com/tierrafertilurquiza/
Viernes 23 y sábado 24, por la noche, en las localidades de Bayauca y Pasteur.
Viernes, en Bayauca, presentación de atracciones mecánicas, Comparsa Emperadores, Batucada Batuque, Taller de Percusión Municipal. Cierre musical con Está Pegao. En Pasteur, Comparsa Cau Cau Mixto, Batucada Scalo, Tabai. Cierre con Duo Cristal y Juan El único; sábado, en Bayauca, presentación de comparsas La Fusión, Unidos Do Samba, La Troupe De Los Autos Locos, Taller Municipal de Percusión y cierre con Karu Cuarteto. En Pasteur, Batucada Tabai, Fama, La Banda, comparsa Chimichurri. Cierre a cargo de Ruly Pérez y Acuña. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/ - www.facebook.com/MuniLincoln/
Sábado 24, a las 21:00, en el Corsódromo Boulevard Valmarrosa.
Descripción: Tercera noche de carnaval con comparsas, carrozas y batucadas. El carnaval continúa el 31 de enero y durante los fines de semana de febrero. Entrada arancelada. Más información: https://carnaval25demayo.com.ar/
