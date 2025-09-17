miércoles 17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025 - 14:09

Rumbo a Brasil: Aerolíneas Argentinas suma vuelos para el verano

La compañía de bandera lanza una nueva ruta a un destino clave para los argentinos. Además, habrá refuerzos a clásicos Río de Janeiro y Salvador de Bahía.

Por Agencia DIB
Cabo Frío es una ciudad ubicada en el estado de Río de Janeiro.

A pesar que todavía hay que atravesar la Primavera, Aerolíneas Argentinas ya tiene la mira puesta en el verán. Y para ello anunció su completa red de vuelos a Brasil, que incluye una nueva ruta que conectará Buenos Aires y Rosario con Buzios-Cabo Frío, un rincón que encandila con sus playas de ensueño y su vibrante vida nocturna.

Desde el sábado 3 de enero y hasta el domingo 5 de abril, la compañía operará dos frecuencias semanales al aeropuerto de Cabo Frío desde Aeroparque y otras dos desde Rosario. Los vuelos están programados para partir los sábados y domingos en ambos casos.

Cabo Frío es una ciudad ubicada en el estado de Río de Janeiro, en la Región de los Lagos. Es un importante centro turístico de la zona, conocido por su infraestructura de alojamiento y gastronomía, y ofrece fácil acceso a localidades cercanas como Buzios y Arraial do Cabo, muy apreciadas por los argentinos.

Con sus playas de aguas cristalinas, su clima cálido durante todo el año y una fusión perfecta entre historia, naturaleza y buena gastronomía, este destino que conserva su esencia colonial se convirtió en un lugar ideal tanto para quienes buscan relajarse como para los amantes de la aventura y la cultura local.

Un avión de la empresa Aerolíneas Argentinas.
Otras rutas de Aerolíneas Argentinas

Además de este nuevo destino, la empresa dio a conocer su oferta hacia y desde Brasil para el verano. La ruta entre Buenos Aires y Río de Janeiro contará con 35 frecuencias semanales durante enero, lo que significa nueve frecuencias más que las que se operan actualmente. Córdoba y Rosario, en tanto, tendrán cuatro frecuencias semanales cada una.

La ruta entre Buenos Aires y Salvador de Bahía, otros de los destinos coloniales y muy elegidos por los argentinos, pasará de seis a 10 vuelos semanales.

La ruta Buenos Aires–Porto Seguro sumará un vuelo extra, pasando de 2 a 3 semanales. Y desde diciembre habrá 7 vuelos semanales a Florianópolis desde Buenos Aires, que crecerán a 26 por semana en enero. Además, la empresa ofrecerá cinco frecuencias semanales desde Córdoba y Rosario y otras dos por semana desde Salta y Tucumán. (DIB)

Por  Agencia DIB