¿Quiénes son?: Moria Casán presentó a las actrices que la van a interpretar en la serie de Netflix

En un divertido spot, Moria Casán confirmó la producción de una serie ficcionada sobre su vida que se verá por Netflix.

Por Agencia DIB
Moria Casán junto a Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Moria Casán junto a Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. 

Tres actrices argentinas de proyección de primer nivel se presentan frente a cámara en un video y cada una afirma que es Moria Casán. Son distintas. También de generaciones diferentes. Una colorada, otra morocha, otra rubia. ¿Será que Moria abarca todas las diversidades en su ser único? Lo cierto es que "La One" presentó a las tres mujeres que la van a interpretar en la bio miniserie sobre su vida que va a producir la plataforma Netflix.

"Pero vengan mamitas, que somos mujeres del espectáculo, please", las recibe Casán en el breve spot de promoción, de look total pink de satén. "Próximamente la serie sobre mi vida ficcionada solo en Netflix", cierra.

De acuerdo a la selección del elenco, se intuye que la ficción va a abordar toda la extensa carrera de la showoman argentina. Sofía Gala Castiglione - hija de Casán -, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se pondrán en la piel de este emblema de la escena local que jugó en todos los formatos que se le presentaron.

Debutó en la revista porteña, hizo cine, televisión, teatro, radio y streaming. Brilló como capocómica, conductora de tal shows y también como actriz dramática. De hecho, actualmente, protagoniza junto a Jorge Marrale la exitosa obra "Cuestión de género" en el Teatro Metropolitan de la avenida Corrientes.

Moria Casán
La multifacética Moria Casán.

La multifacética Moria Casán.

Resta saber quiénes completarán el elenco y quién se animará a encarar el guión y la dirección del proyecto. ¿Tendrá la protagonista algún papel secundario frente a cámara? Aún no se sabe, pero todo puede pasar en una ficción que repase la vida de la camaleónica gran diva argentina. (DIB)

