Día de la Tortilla de Papas: por qué se celebra el 9 de marzo

La tortilla de papas, el perfecto resumen de las comidas de España con ingredientes de Latinoamérica. gentileza Eduardo Torres En Comandante Nicanor Otamendi, Juan Braceli hizo una imperdible tortilla de papas.

Su origen, obviamente, está en España donde la tortilla de papas (o de patatas) es un símbolo nacional. Es una comida que refleja el sincretismo entre Europa y América, porque la papa la descubrieron los conquistadores en el siglo XVI, en los Andes peruanos y bolivianos.

La tortilla, clave en la mesa de España en el siglo XV El Día de la Tortilla se remonta al siglo XV en la zona de Fuenlabrada (Madrid), cuando… ¡todavía no se conocía la papa! El 9 de marzo es el aniversario de la muerte de Santa Juana, una monja a la que se le atribuían milagros y que era muy querida.

Siglos atrás miles de personas peregrinaban hasta el convento de Cubas de la Sagra para venerarla. Como el viaje era largo y el 9 de marzo cae siempre en época de Cuaresma, la gente llevaba su comida para el camino. ¿Y qué era lo más fácil de transportar, barato y nutritivo? Pan y tortilla.

Con el tiempo, la tradición religiosa fue quedando en segundo plano y la costumbre de salir al campo a comer tortilla con amigos y familia el 9 de marzo se convirtió en la fiesta principal. En especial desde que se sumó la papa americana como ingrediente fundamental.

Los inmigrantes españoles trajeron esta receta a la Argentina a fines del siglo XIX y, desde entonces, se convirtió en uno de los platos favoritos en los hogares, bodegones o restaurantes gourmets. La tortilla de papa de Juan Braceli tortilla bracei rs En Comandante Nicanor Otamendi, Juan Braceli hizo una imperdible tortilla de papas. Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) nos trae una receta de Menú bonaerense, tan fácil como rica, elaborada con las mejores papas de la provincia de Buenos Aires, las de Comandante Nicanor Otamendi. Ingredientes para 8 porciones 4 papas blancas medianas 8 huevos 2 cebollas aceite de girasol c/n Pasos a seguir Pelar y cortar las papas al medio, a lo largo. Luego, volver a cortar cada mitad a lo largo y, por último, en láminas de 3 mm de grosor.

Cortar las cebollas en juliana fina.

Cocinar las papas en una cacerola grande, con 3 cm de aceite y a fuego bajo. No es necesario que el aceite las cubra, ya que al tapar la cacerola el vapor que se genere ayudará a que se cocinen. Una vez cocidas, pero antes de que se doren, escurrirlas y reservarlas. La idea es que las papas queden tiernas y cremosas.

En la misma cacerola, cocinar la cebolla hasta que tome un poco de color. Eso es a gusto. Más dorada, más dulzona. Retirar y reservar.

En un bol grande, batir los huevos, solamente hasta que se mezclen bien la clara y la yema. Agregar las papas y la cebolla. Si queda muy espeso, agregarle uno o dos huevos más.

Calentar bien una sartén con un poco de aceite y distribuirlo en la base y las paredes.

Incorporar la mezcla. La idea es que coagule la base y se despegue. Bajar el fuego y seguir cocinando un par de minutos cuidando que no se dore mucho.

Dar vuelta con cuidado, sobre un plato que calce justo en la sartén. Subir el fuego para volver a calentar bien la sartén, colocar un chorrito de aceite y luego la tortilla.

Cocinar a fuego moderado hasta que coagule y llegue al punto de cocción deseado. Fuente Agencia DIB

