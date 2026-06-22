Messi cada vez más leyenda: dos gritos y otro récord mundialista

Leo Messi festeja el segundo gol ante Austria. (@Argentina)

Lionel Messi se convirtió este lunes en el futbolista con más goles en la historia de los Mundiales. Con los dos que le hizo a Austria para el triunfo del equipo de Lionel Scaloni en Dallas, llegó a los 18 tantos y superó por dos al alemán Miroslav Klose.

Cuando nadie pensaba que el capitán de la selección argentina iba a disputar su sexta Copa del Mundo, en el primer encuentro del torneo anotó tres goles contra Argelia y ahora sumó dos más frente a los europeos.

Messi se había quedado mal por el penal fallado a los 8 minutos de la primera parte, con un toque sutil que se fue desviado. Pero volvió a meterse en el partido al definir de zurda tras una gran jugada que incluyó un pase profundo a Medina, el centro rasante, y Thiago Almada dejó pasar la pelota para que el crack rosarino llegue limpio a definir.

Y en tiempo de descuento, comandó un contraataque. Le metió un exquisito pase a Julián Álvarez que perdió el duelo ante el arquero. El rebote lo tomó Leandro Paredes que eligió no patear y buscar a Leo adentro del área. Tras una gambeta y un disparo que rebotó en un defensor, tirándose al piso la mandó al fondo de la red.

Estos dos gritos, además, lo ubicaron momentáneamente como el máximo anotador de la actual Copa del Mundo (5), superando al alemán Deniz Undav y al canadiense Jonathan David (ambos con 3). Desde su debut en el Mundial 2006, donde marcó su primer gol a los 18 años, el astro argentino dejó su marca en casi todas las ediciones que participó con la albiceleste. Salvo en Sudáfrica 2010, que se le negó, gritó en 2014, 2018, 2022 y 2026), transformando cada gol en un capítulo distintivo de su gloriosa carrera que, por lo visto este lunes, está lejos de terminar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2069137820820644307&partner=&hide_thread=false #FIFAWorldCup



Lionel Messi: "Estoy muy feliz por el triunfo sobre todo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene". pic.twitter.com/iqmUogjbEm — Selección Argentina (@Argentina) June 22, 2026 Los goles de Messi en Mundiales Alemania 2006: Uno a Serbia y Montenegro Brasil 2014: Uno a Bosnia y Herzegovina Uno a Irán Dos a Nigeria Rusia 2018: Uno a Nigeria Qatar 2022: Uno a Arabia Saudita Uno a México Uno a Australia Uno a Países Bajos Uno a Croacia Dos a Francia Estados Unidos, México y Canadá 2026: Tres a Argelia Dos a Austria Fuente: Agencia DIB

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