miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 17:53

En primera persona: el intendente de Saavedra habló de su adicción y celebró "308 días sin consumir"

El mandatario municipal Matías Nebot organizó en su distrito un encuentro para hablar sobre consumos problemáticos y reveló que está en pleno proceso de recuperación.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El intendente de Saavedra, Matías Nebot, habló a corazón abierto en una charla sobre consumos problemáticos.&nbsp;

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, habló a corazón abierto en una charla sobre consumos problemáticos. 

El intendente de Saavedra, Matías Nebot.&nbsp;

El intendente de Saavedra, Matías Nebot. 

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, organizó un encuentro comunitario en la localidad de Pigüé para hablar sobre consumos problemáticos. Lo más interesante fue la apertura y la sinceridad con la que se refirió al tema el jefe comunal, quien compartió su experiencia personal y contó que lleva más de 300 días sin consumir.

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"Para mí es bastante difícil saber por dónde empezar, pero voy a arrancar por donde me salga del corazón. Yo llevo 308 días sin consumir", expresó Nebot.

El jefe municipal, en un video que circuló en redes sociales desde la cuenta de Instagram @delaciudadfm, explicó que "la lucha contra la adicción es todos los días, un día a la vez" y agregó que "la causa nunca es la sustancia, la causa es otra cosa, la sustancia es la consecuencia".

En tanto, consultado por el diario bahiense La Nueva, el intendente dijo que por el momento no iba a dar entrevistas, porque está esperando "el cierre de una nueva etapa de su tratamiento" prevista para la semana próxima. Asimismo, Nebot aseguró que luego sí atenderá al periodismo para dar más detalles de su historia.

El dirigente vecinalista de 37 años mantuvo un consumo problemático con drogas durante dos años y, tal como dijo, está por alcanzar la meta de llevar un año "limpio".

Sus problemas - de acuerdo a la publicación de La Nueva - se habrían potenciado cuando la crisis económica lo llevó a decidir un recorte en los salarios de los empleados municipales de su distrito, a comienzos del año pasado. Durante el proceso de recuperación falleció su padre, cuya intervención fue clave para que el intendente iniciara su tratamiento.

Reflexión colectiva

Del encuentro participó Adrián Di Renzo, referente sobre adicciones y consumos de la ciudad de Bahía Banca. Di Renzo, quien compartió su experiencia de vida y dejó un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares y para sus familias.

El municipio celebró la realización de la reunión en Pigüé, por el compromiso de las historias de vida compartidas: "Generar estos espacios de encuentro y reflexión nos permite seguir construyendo una comunidad más informada, comprometida y presente frente a una problemática que nos involucra a todos.

Fuente: Agencia DIB

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