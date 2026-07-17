viernes 17 de julio de 2026
17 de julio de 2026 - 19:33

Cuando Leo Messi conoció a Lamine Yamal, la verdadera historia

Este domingo, Leo Messi (39) y Lamine Yamal (19) serán las estrellas más buscadas en la final del Mundial 2026. Un reencuentro a 18 años de la tarde en que se conocieron en un modesto departamento en las afueras de Barcelona.

Por Gabriel Esteban González
Noviembre de 2027. Un joven Leo Messi, de 18 años, con el pequeño Lamine, que estaba por cumplir 5 meses.

Noviembre de 2027. Un joven Leo Messi, de 18 años, con el pequeño Lamine, que estaba por cumplir 5 meses.

UNICEF
Joan Monfort, el fotógrafo, contó que se notaba que Messi nunca había tenido un bebé en brazos.

Joan Monfort, el fotógrafo, contó que se notaba que Messi nunca había tenido un bebé en brazos.

UNICEF
Leo, Lamine y Sheila, la mamá del bebé, inmigrante de Guinea Ecuatorial que, en aquel momento, trabajada de mesera.

Leo, Lamine y Sheila, la mamá del bebé, inmigrante de Guinea Ecuatorial que, en aquel momento, trabajada de mesera.

UNICEF
El calendario 2008 de la Fundación Barcelo FC. En el mes de enero están Messi y Yamal.

El calendario 2008 de la Fundación Barcelo FC. En el mes de enero están Messi y Yamal.

UNICEF

Todo sucedió en Rocafonda, un barrio de viviendas sociales en Mataró, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Esa tarde de noviembre de 2007 los cuatro protagonistas de esta historia estaban en un modesto departamento en que se harían fotos a dos de ellos: Lionel Andrés Messi, de 20 años, y Lamine Yamal, de cinco meses.

Más noticias
Con dos goles de Luis Artime, en 1966 Argentina venció 2 a 1 a España en el único partido disputado en un Mundial.

Argentina vs España: hace 60 años se enfrentaron por única vez en un Mundial
Messi, el capitán de Argentina, lideró los festejos después del triunfo ante Inglaterra.

Los récords de Messi, el aluvión de goles de la selección y la final que habla "en castellano"

Las otras dos personas eran Sheila Ebana -inmigrante de Guinea Ecuatorial que trabajaba de mesera y mamá del bebé- y el fotógrafo Joan Monfort. que iba a retratar a Leo y Lamine para el calendario 2008 del Barcelona FC que saldría a la venta a beneficio de UNICEF, entidad cuyo nombre entonces estaba estampada en la camiseta de los catalanes.

Leo, Lamine y Sheila, la mamá del bebé, inmigrante de Guinea Ecuatorial que, en aquel momento, trabajada de mesera.

Leo, Lamine y Sheila, la mamá del bebé, inmigrante de Guinea Ecuatorial que, en aquel momento, trabajada de mesera.

Tarde de fotos en las afueras de Barcelona

Mounir Nasraoui -el papá de Lamine, nacido en Marruecos- no estaba en casa, tenía trabajo pintando en un edificio. Fanático del equipo culé, hubiera preferido que su hijo posara con otros ídolos del Barcelona, como Xavi, Ronaldinho o Iniesta, y no con ese chico argentino, tímido y muy callado.

Pero tanto los niños como los ídolos para el calendario editado por la Fundación FCB y que se publicaría en el diario Sport para "promover la educación a través del deporte", se elegían por sorteo. Y fue el azar lo que unió a Messi y Yamal.

Joan Monfort, el fotógrafo, contó que se notaba que Messi nunca había tenido un bebé en brazos.

Joan Monfort, el fotógrafo, contó que se notaba que Messi nunca había tenido un bebé en brazos.

Monfort recuerda que no fue fácil hacer las fotos. El pequeño a veces lloraba. Y se notaba que el joven de 20 años jamás había tenido un bebé en brazos. “Estaba muy rígido, no tenía idea de cómo cargarlo”, cuenta ahora Joan. Los dos se aflojaron y mostraron sonrisas en las tomas en la bañera de plástico, con patito de hule incluido.

El Calendario 2008

El calendario 2008 de la Fundación Barcelo FC. En el mes de enero están Messi y Yamal.

El calendario 2008 de la Fundación Barcelo FC. En el mes de enero están Messi y Yamal.

Leo y Lamine fueron la imagen de enero de 2008. Otros jugadores “culés” ocuparon otros meses, como Víctor Valdés (febrero) o Andrés Iniesta y Xavi Hernández (abril). También aparecieron en el calendario Jordi Puyol, Ronaldinho y Thierry Henry, nada menos.

Dos años después Messi, ya toda una estrella, se convirtió en Embajador de Buena Voluntad de UNICEF. Tanto se comprometió con la entidad que ese año 2010 Leo viajó a Haití para conocer de primera mano la situación de los niños y niñas que lo habían perdido todo por culpa del terrible terremoto de comienzos de año. A su vez, Lamine, desde este año también es Embajador de Unicef.

Frente a frente en Nueva York

Messi y Yamal nunca más volvieron a encontrarse porque cuando el joven de Mataró debutó a los 15 años en la Primera del Barcelona FC, en 2023, el rosarino ya no estaba en España, sino que jugaba sus últimos partidos en Paris Saint Germain antes de fichar por Inter Miami.

Este domingo 19, a las 16, Leo y Lamine se darán un gran abrazo en el estadio Nueva York Nueva Jersey, antes de la final del Mundial 2026. A más de 18 años de la tarde en que el joven rosarino le dio un baño al bebé de cinco meses.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Argentina vs España: hace 60 años se enfrentaron por única vez en un Mundial

Los récords de Messi, el aluvión de goles de la selección y la final que habla "en castellano"

Las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Palabra de Capitán: Messi, conmovido, dijo que "fue increíble lo que vivimos desde el principio"

Rendidos antes Messi: así reaccionaron los medios ingleses a la derrota ante Argentina

La confesión de Messi tras eliminar a Suiza: "No sabemos si esto se volverá a repetir"

Messi: "Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer"

Mundial 2026: con garra y sufrimiento, Argentina ganó 3 a 2 a Egipto y pasó a cuartos de final

Analizan un asueto para recibir a la Selección y el operativo podría incluir a la Provincia

Mundial 2026: por primera vez, al estilo NBA, FIFA entregará un anillo a los campeones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El anillo que entregará la FIFA a los 30 campeones. Unos dos mil más saldrán a la venta.

Mundial 2026: por primera vez, al estilo NBA, FIFA entregará un anillo a los campeones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Analizan un asueto para recibir a la Selección y el operativo podría incluir a la Provincia

Analizan un asueto para recibir a la Selección y el operativo podría incluir a la Provincia