Cuando Leo Messi conoció a Lamine Yamal, la verdadera historia

El calendario 2008 de la Fundación Barcelo FC. En el mes de enero están Messi y Yamal.

Leo, Lamine y Sheila, la mamá del bebé, inmigrante de Guinea Ecuatorial que, en aquel momento, trabajada de mesera.

Joan Monfort, el fotógrafo, contó que se notaba que Messi nunca había tenido un bebé en brazos.

Noviembre de 2027. Un joven Leo Messi, de 18 años, con el pequeño Lamine, que estaba por cumplir 5 meses.

Todo sucedió en Rocafonda, un barrio de viviendas sociales en Mataró, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Barcelona. Esa tarde de noviembre de 2007 los cuatro protagonistas de esta historia estaban en un modesto departamento en que se harían fotos a dos de ellos: Lionel Andrés Messi, de 20 años, y Lamine Yamal, de cinco meses.

Los récords de Messi, el aluvión de goles de la selección y la final que habla "en castellano"

Las otras dos personas eran Sheila Ebana -inmigrante de Guinea Ecuatorial que trabajaba de mesera y mamá del bebé- y el fotógrafo Joan Monfort . que iba a retratar a Leo y Lamine para el calendario 2008 del Barcelona FC que saldría a la venta a beneficio de UNICEF , entidad cuyo nombre entonces estaba estampada en la camiseta de los catalanes.

Mounir Nasraoui -el papá de Lamine, nacido en Marruecos- no estaba en casa, tenía trabajo pintando en un edificio. Fanático del equipo culé, hubiera preferido que su hijo posara con otros ídolos del Barcelona, como Xavi, Ronaldinho o Iniesta , y no con ese chico argentino, tímido y muy callado.

Leo, Lamine y Sheila, la mamá del bebé, inmigrante de Guinea Ecuatorial que, en aquel momento, trabajada de mesera.

Pero tanto los niños como los ídolos para el calendario editado por la Fundación FCB y que se publicaría en el diario Sport para "promover la educación a través del deporte", se elegían por sorteo . Y fue el azar lo que unió a Messi y Yamal.

Joan Monfort, el fotógrafo, contó que se notaba que Messi nunca había tenido un bebé en brazos. UNICEF

Monfort recuerda que no fue fácil hacer las fotos. El pequeño a veces lloraba. Y se notaba que el joven de 20 años jamás había tenido un bebé en brazos. “Estaba muy rígido, no tenía idea de cómo cargarlo”, cuenta ahora Joan. Los dos se aflojaron y mostraron sonrisas en las tomas en la bañera de plástico, con patito de hule incluido.

El Calendario 2008

El calendario 2008 de la Fundación Barcelo FC. En el mes de enero están Messi y Yamal. UNICEF

Leo y Lamine fueron la imagen de enero de 2008. Otros jugadores “culés” ocuparon otros meses, como Víctor Valdés (febrero) o Andrés Iniesta y Xavi Hernández (abril). También aparecieron en el calendario Jordi Puyol, Ronaldinho y Thierry Henry, nada menos.

Dos años después Messi, ya toda una estrella, se convirtió en Embajador de Buena Voluntad de UNICEF. Tanto se comprometió con la entidad que ese año 2010 Leo viajó a Haití para conocer de primera mano la situación de los niños y niñas que lo habían perdido todo por culpa del terrible terremoto de comienzos de año. A su vez, Lamine, desde este año también es Embajador de Unicef.

Some stories only get better with time.



Two years ago, we took you behind the scenes of the viral photo of Lionel Messi and a baby Lamine Yamal with his mom. This iconic image was captured for a fundraising calendar supporting UNICEF and the FCB Foundation.



Now, this story has… pic.twitter.com/adotYboRTm — UNICEF (@UNICEF) July 17, 2026

Frente a frente en Nueva York

Messi y Yamal nunca más volvieron a encontrarse porque cuando el joven de Mataró debutó a los 15 años en la Primera del Barcelona FC, en 2023, el rosarino ya no estaba en España, sino que jugaba sus últimos partidos en Paris Saint Germain antes de fichar por Inter Miami.

Este domingo 19, a las 16, Leo y Lamine se darán un gran abrazo en el estadio Nueva York Nueva Jersey, antes de la final del Mundial 2026. A más de 18 años de la tarde en que el joven rosarino le dio un baño al bebé de cinco meses.

Fuente: Agencia DIB