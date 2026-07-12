Messi: "Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer"

Messi destacó la importancia de que Argentina se ubicó otra vez entre los cuatro primeros en una competencia.

La Selección argentina volvió a demostrar que sabe convivir con el sufrimiento. Tras vencer por 3 a 1 a Suiza en el alargue y clasificarse a las semifinales del Mundial 2026, el capitán Lionel Messi destacó el carácter del equipo y celebró una nueva presencia entre los cuatro mejores del planeta.

El rosarino no habló con la prensa al finalizar el encuentro, pero dejó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado por imágenes del partido. " Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer", escribió el capitán, que volvió a ser uno de los líderes futbolísticos y anímicos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

"Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo. ¡Vamos, carajo!", agregó Messi, antes de analizar el desarrollo del encuentro. "Siempre sacamos esas ganas de ganar, esa pasión. Nunca pudimos manejar el partido como queríamos, teniendo la pelota. Pero esto es así en un Mundial, donde te tocan rivales muy duros y ahora nos tocará otra vez un gran rival como Inglaterra", expresó.

El plantel compartió la misma sensación una vez consumada la clasificación. Julián Álvarez, autor del primer gol argentino, resaltó la fortaleza del grupo para superar otro encuentro cargado de tensión.

"Estoy muy contento. Lo intentamos hasta el final, se puso difícil, pero sabíamos que el gol iba a llegar", sostuvo el delantero. Además, remarcó que el plantel se mantiene aislado de las críticas: "Siempre se habla mucho afuera, pero nosotros tenemos que enfocar la energía en otra cosa. El grupo está muy unido y muy fuerte". Y completó: "Preferíamos ganar los partidos antes, pero el Mundial se dio así".

Las semifinales era un objetivo

Lautaro Martínez, encargado de sentenciar el partido con el tercer tanto, aseguró que alcanzar las semifinales era uno de los grandes objetivos de la delegación argentina.

"El pase a semifinales era nuestro objetivo. Tratamos de dar siempre lo mejor y, en líneas generales, hicimos todos un gran partido", afirmó el atacante, quien también destacó el gol convertido por Álvarez. "Estuvimos sufriendo hasta el final. Tuvimos un rival que nos puso en dificultad, pero movimos la pelota de un lado a otro y conseguimos el gol en el final. Una vez más se nos hizo difícil y por eso fue importante la paciencia que tuvimos", analizó.

El volante Thiago Almada también hizo referencia al camino recorrido por el seleccionado. "Este Mundial es una locura. Estamos acostumbrados a sufrir, pero estamos donde queríamos estar y ahora hay que pensar en Inglaterra", señaló.

"Lo importante es que ganamos. Venimos de ser campeones y estar entre los cuatro mejores no es nada fácil. Tenemos una competencia muy sana, queremos buscar la gloria y dejar a la Argentina en lo más alto", añadió.

Por su parte, Nicolás Tagliafico aseguró que el grupo siente "orgullo" por el esfuerzo realizado y anticipó un duelo especial frente a Inglaterra. "No se ven muchos Argentina-Inglaterra. Tenemos que prepararnos muy bien. Hay que clasificar; a veces jugando bien y otras jugando mal", sostuvo.

En la misma línea se expresó Leandro Paredes, quien dejó una frase que sintetizó el recorrido albiceleste en el torneo: "Parece que si no se sufre, no vale". El mediocampista, que terminó con una molestia física y será evaluado en las próximas horas, agregó: "Es un orgullo muy grande estar en otra semifinal del mundo. Es un sueño jugar ante Inglaterra, el partido que todos quieren jugar".

También José Manuel López se mostró entusiasmado con el próximo desafío. "Nos pusimos contentos de saber que podíamos jugar con ellos. A los grandes jugadores les gustan estos momentos y Argentina los tiene. Nos vamos a preparar de la mejor forma y dar la vida ante Inglaterra", aseguró.