El consumo masivo acumuló una caída de 2,9% en el primer semestre del año, según consultora privada

El consumo en los supermercados, en caída, según Scentia. Archivo DIB.

El consumo masivo registró en junio una caída interanual de 2,7% en el total de canales, de acuerdo con un informe de la consultora Scentia. En la comparación con mayo, la retracción fue de 2,4%, mientras que el acumulado del primer semestre mostró una baja de 2,9% frente al mismo período de 2025.

Según el relevamiento, la disminución interanual alcanzó a la mayoría de los canales de venta. Los supermercados registraron una baja de 2,6%; los autoservicios independientes, de 1,6%; los mayoristas, de 3,3%, y el canal K+T, de 4,6%. En contraste, el comercio electrónico mostró un incremento de 41% y las farmacias mantuvieron un nivel similar al de un año atrás, sin variación interanual.

Por categorías de productos, las bebidas con alcohol fueron el único rubro que registró un crecimiento interanual, con un avance de 9,4%, junto con bebidas sin alcohol, 3,5%. En cambio, las mayores caídas correspondieron a perecederos (-5,7%), limpieza de ropa y hogar (-6,2%), impulsivos (-5,3%), higiene y cosmética (-3,7%), desayuno y merienda (-7,7%) y alimentos retrocedió (-0,5%).

En el acumulado de enero a junio, el informe indicó que las bebidas con alcohol también encabezaron las subas, con un crecimiento de 2,6%. Entre los descensos se destacaron limpieza de ropa y hogar (-7,1%), perecederos (-5,6%), desayuno y merienda (-5,3%), higiene y cosmética (-2,9%), bebidas sin alcohol (-2,8%), impulsivos (-2,5%) y alimentos (-0,2%).

La consultora señaló además que la evolución del consumo se dio en un contexto de desaceleración de la inflación. Entre los indicadores económicos incluidos en el informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 1,9% en junio y acumuló un incremento de 16,8% en el primer semestre del año. Scentia indicó que su relevamiento se elabora a partir de información de más de 8.000 puntos de venta de todo el país, incluyendo supermercados, autoservicios, farmacias, mayoristas y otros canales, con datos obtenidos mediante sistemas de scanning y transmisión transaccional. Fuente: Agencia DIB

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