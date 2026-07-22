Estrenos con la invasión de detectives -con y sin placa- a cines y plataformas

"Asesinatos para principiantes", uno de los estrenos "detectivescos" de la semana,

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Estrenos en cine con "La Odisea", filmes mitológicos y lo nuevo en plataformas

Dirigida por Dolly Wells, con Emma Myers y Zain Iqbal, retoma a Pip Fitz-Amobi cuando intenta alejarse de las investigaciones, pero una nueva desaparición la obliga a volver. El pueblo sigue siendo pequeño; los secretos, cada vez más grandes.

Conserva el pulso del thriller juvenil y adopta un tono más oscuro. La protagonista comprende que descubrir la verdad también tiene consecuencias personales.

"El hombre vapor"

(“Human Vapor”, Japón/2026) Serie. Temp. 1. 8 episodios. Netflix

Un detective y una periodista siguen el rastro de un asesino capaz de transformarse en gas. Inspirada en el clásico fantástico de Ishir Honda, la serie reúne ciencia ficción, thriller y conspiraciones con Shun Oguri y Yu Aoi.

Actualiza un mito del cine japonés con una atmósfera inquietante y un atractivo despliegue visual. Suspenso y acción en una de las propuestas orientales más interesantes de Netflix.

En síntesis: Inquietante, ambiciosa, envolvente.

"Lo que quisimos ser"

(Argentina/2024) En YouTube

Alejandro Agresti, que en noviembre será homenajeado en el Festival de Mar del Plata, vuelve con una historia de amores postergados y vidas imaginadas. Luis Rubio y Eleonora Wexler protagonizan este delicado encuentro concebido por uno de los realizadores argentinos de mayor reconocimiento internacional.

Con la emoción por encima del artificio, transforma una premisa sencilla en una reflexión sobre el tiempo y los afectos.

En síntesis: Delicada, melancólica, humanista.

"The Westies"

(EE.UU./2026) Serie. Temp. 1. 8 episodios. Prime Video.

Creada por Chris Brancato, sigue a una violenta banda irlandesa que domina el barrio neoyorquino de Hell's Kitchen durante los años setenta. Entre guerras mafiosas, disputas de poder y la presión del FBI, la serie reconstruye el ascenso y la caída de una organización criminal inspirada en hechos reales.

En síntesis: Violenta, intensa, descarnada.

Estrenos en cine

"El amor que permanece"

(“Ástin sem eftir er/The Love That Remains”, Islandia-Dinamarca-Suecia-Francia/2025)

Dirigida por Hlynur Pálmason, una de las voces más personales del cine nórdico actual, sigue a Anna y Magnús, interpretados por Saga Garðarsdóttir y Sverrir Gudnason, mientras intentan redefinir su vínculo tras la separación sin perder el equilibrio familiar.

Con la delicadeza visual que distingue a su realizador, la propuesta transforma lo cotidiano en una profunda reflexión sobre el amor, la pérdida y el paso del tiempo. Emotiva sin caer en el sentimentalismo, confirma el talento de Pálmason. Íntima.

En síntesis: Reflexiva, poética, conmovedora.

"Sí, cambio"

(Argentina/2026)

Dirigida por el debutante Juan Morgenfeld, esta producción argentina sigue a una detective privada cuya investigación se entrelaza con sus propios conflictos personales. Tamara Leschner y María Villar encabezan el elenco de un relato que combina misterio, humor y observación de los vínculos cotidianos.

Con un tono intimista y un inteligente juego entre el policial y la comedia, la película elude los lugares comunes para construir una historia tan singular como atractiva.

En síntesis: sutil, original, envolvente.

"El gran viaje"

(“Planetes”, Francia-Bélgica/2026)

Momoko Seto imagina una odisea sin palabras donde diminutos seres emprenden un viaje por un planeta hostil. La animación combina ciencia, fantasía y una deslumbrante belleza visual.

Lejos de los códigos tradicionales del género, construye una experiencia sensorial y poética que celebra la naturaleza y la supervivencia con una creatividad extraordinaria.

En síntesis: Poética, deslumbrante, original.

También se estrenan

El documental argentino "Diciembre", de Lucas Gallo, acerca de los trágicos hechos ocurridos en diciembre de 2001; y se repone la laberíntica e inquietante "Backrooms Edición especial" (“Backrooms: Everything Must Go Edition", EE.UU./2026), con 16 minutos más que en la versión conocida recientemente.

La tendencia de la semana

Detectives con o sin placa

Durante décadas el cine policial estuvo reservado para detectives privados, policías brillantes o investigadores profesionales. Sin embargo, en los últimos años las plataformas encontraron una fórmula distinta: poner la resolución del misterio en manos de personas comunes.

La nueva temporada de "Asesinato para principiantes" (en plataformas) y la independiente argentina "Sí, cambio" (en cines) son ejemplos paradigmáticos y sirven de punto de partida para estas estas otras propuestas para ver en casa..

Jóvenes curiosos, periodistas, como el de "El hombre vapor", familiares, principiantes o simples aficionados terminan enfrentándose a asesinatos y desapariciones guiados más por la intuición que por la experiencia. El resultado es un subgénero que combina suspenso, humor e ingenio, donde la inteligencia vale más que incluso una placa para ejercer la profesión.

Diez propuestas detectivescas

"Enola Holmes"

(EE.UU./2020-2026 Trilogía. Netflix). La hermana menor de Holmes -Millie Bobby Bown- demuestra, a lo largo de sus tres películas, que posee un talento deductivo tan agudo como el de su célebre hermano. Aventuras, humor e intrigas convierten a la saga en uno de los mayores éxitos recientes del policial familiar.

"El joven detective"

Canadá/ 2020. Movistar TV/Sony One). Un niño prodigio que resolvía misterios termina convertido en un adulto frustrado, hasta que un crimen real le ofrece la posibilidad de demostrar que su talento sigue intacto. Humor negro y policial clásico en una combinación muy original.

"Searching: Buscando..."

(EE UU./2018. Alquiler digital). Un padre intenta encontrar a su hija desaparecida utilizando únicamente computadoras, teléfonos y redes sociales. Un thriller contado íntegramente a través de pantallas.

"Missing: Desaparecida"

(EE.UU./2023. Alquiler digital). Una joven inicia la búsqueda desesperada de su madre recurriendo a herramientas digitales, cámaras de seguridad y redes sociales. Un eficaz heredero de "Searching".

"El joven Sherlock"

(EE.UU.-Gran Bretaña/2026. Temp. 1, 8 episodios. Prime Video).

Dirigida en sus primeros episodios por Guy Ritchie y protagonizada por Hero Fiennes Tiffin, imagina los años de formación del detective, creado por Sir Arthur Conan Doyle, en la Universidad de Oxford. Involucrado en un misterioso asesinato, el futuro hombre de gorra y lupa deberá resolver su primer gran caso mientras descubre una peligrosa conspiración.

"Glass Onion: Un misterio de Knives Out"

(EE.UU./2022. Netflix). Benoit Blanc -Daniel Craig- vuelve a enfrentarse a un nuevo enigma durante una reunión organizada por un excéntrico magnate tecnológico. Más ambiciosa y satírica que su predecesora.

"Solo asesinatos en el edificio"

(EE.UU./2021-2026. Serie. 5 Temp, 50 eps. Disney+). Tres vecinos fanáticos de los podcasts sobre crímenes reales deciden investigar un asesinato ocurrido en su propio edificio. Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez forman un trío tan disparatado como eficaz.

"Un pequeño favor"

(EE.UU./2018. Netflix). La desaparición de una sofisticada mujer lleva a su mejor amiga a iniciar una investigación que descubrirá una compleja red de engaños, dobles identidades y secretos familiares.

"Misterio a bordo"

(EE.UU./2019. Netflix). Un matrimonio de turistas -Jennifer Aniston y Adam Sandler- se ve envuelto en un asesinato durante un crucero de lujo y termina resolviendo el caso casi por accidente. Una comedia policial que recupera el espíritu de las clásicas historias de "habitación cerrada".

"Poker Face"

(EE.UU./2023-26. Serie 2 temps. 22 eps. Universal+). Charlie Cale posee una habilidad extraordinaria para detectar cuándo alguien miente. Sin ser policía ni detective, termina resolviendo un crimen distinto en cada episodio,

Fuente: Agencia DIB