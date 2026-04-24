Matías Moscoso lanza "Chanchos en la ruta", la historia de un periodista desencantado con su profesión

“Chanchos en la ruta” es el título de la primera novela de periodista platense Matías Moscoso , una obra que explora la crisis de un trabajador de medios de comunicación que atraviesa un profundo desencanto al ver cómo se fue deteriorando la profesión que alguna vez lo enamoró . Ya puede adquirirse a un precio promocional en una preventa exclusiva . El autor reconoce que “es una ficción que tiene una gran cuota de mi historia personal ficcionada ”, pero “ hay situaciones y lugares que son inventados ”.

Editada por Puntoaparte Ediciones , la novela narra la historia de Rafael Ringuelet , un periodista abrumado por la rutina de la redacción que ve cómo se desmorona todo a su alrededor, en medio de un clima de mediocridad que parece haberse instalado en la tarea diaria.

Durante unas vacaciones de invierno decide viajar al mar para tomar distancia y preguntarse qué fue de la profesión que lo cautivó cuando era chico. Allí comienza a pensar en qué momento se alejó de aquello que lo había llevado a escribir por primera vez , y entonces inicia un recorrido íntimo por su propia historia, en un ida y vuelta entre el presente y los recuerdos ligados a la lectura, la escritura y el periodismo .

La novela construye un retrato generacional sobre la vocación, el paso del tiempo y la necesidad de encontrar sentido en un mundo cada vez más acelerado. La ciudad de La Plata aparece como escenario central y como territorio emocional donde el protagonista intenta reencontrarse consigo mismo.

“La historia parte de mis primeras lecturas”

Según contó Matías Moscoso a Agencia DIB, “la novela parte de mi historia en relación no solo al periodismo, sino a mis primeras lecturas, a la escritura, a mi devoción por la radio, por el diario, sobre todo cuando era muy chico y empezaba a leer y a escribir de la mano de los diarios y de la radio también”. Esa base sirvió “para construir una historia que es ficción”.

Señaló que “hay, por supuesto, escenas que formaron parte de mi pasado en relación a los lugares en los que trabajé, a la gente que conocí, mis amigos, mi familia. Pero son situaciones muy exageradas y muchas otras inventadas. Todo ese cúmulo es una historia que tiene mucho que ver conmigo pero no deja de ser ficción“.

“Un relato que engloba esta frustración”

Moscoso lanzó: “Todo lo que a mí me pasó y lo que yo sentí en relación al periodismo me sirvió para construir un relato de ficción que engloba esta frustración, este desencanto, por ahí cierto pesimismo también, de cara al futuro”. “Soy bastante pesimista con respecto al periodismo, al periodismo que yo conocí cuando era muy chico y al funcionamiento de hoy de los medios de comunicación, completamente influenciados por las redes sociales”, lamentó.

“La irrupción de la inteligencia artificial para mí es el golpe de gracia, porque se está atentando contra la creatividad. El ser humano es muy permeable a estos adelantos tecnológicos que facilitan entre comillas la tarea, y eso a la larga te termina transformando en un en un robot que funciona de manera automatizada y mecanizada”, destacó el autor de “Chanchos en la ruta”.

Irse al mar

Matías Moscoso afirmó que “el protagonista de la novela se da cuenta a tiempo de todo esto y decide parar la pelota para irse al mar, a un lugar que le gusta mucho, alejado de las diagonales, para ponerse a pensar y a hacerse muchas preguntas en relación a todo esto, por qué ocurre y cómo contrarrestarlo”.

“Porque él -continuó- muy en el fondo siente que ese fuego sagrado de su amor por el periodismo sigue existiendo. Por ahí muy pisoteado por todo lo que está pasando últimamente, pero él quiere rescatarlo y quiere reavivar esa llama. Por eso, más allá del pesimismo que engloba a la historia, el mensaje de la novela es esperanzador”.

“¿Cuánto tiene de autobiográfico?”, se preguntó el autor. “No sé cómo ponerle un porcentaje. Tiene bastante porque fue la base para construir una historia. Pero después se fue ramificando y hay situaciones y lugares incluso que son inventados. No todos los lugares y las calles que aparecen de La Plata existieron. Es una ficción que tiene una gran cuota de mi historia personal ficcionada”.

Tiempo para mirar el cielo

Moscoso insistió: “Si bien la novela tiene una relación directa con el periodismo, va más allá. Intenta graficar la crisis de alguien que trabajó durante mucho tiempo en un mismo lugar y es esclavo y víctima de la rutina y de este mundo aceleradísimo en el que estamos viviendo. Porque creo que vivimos tan a mil que por ahí no nos tomamos el tiempo de parar la pelota y de ponernos a pensar en las cosas mínimas, en las cosas simples de la vida que en definitiva son las que las que tenemos que cuidar y mantener para para ser felices, que es el único objetivo que hay que perseguir”.

“Creo que está bueno abstraerse un poco del día a día rutinario, de la vorágine que nos que nos atrapa, y tratar de hacernos un espacio para mirar el cielo y disfrutar del aire en la cara. Yo creo que también va por ahí la cosa”, puntualizó el autor.

Preventa

Con un precio promocional a modo de prelanzamiento, la preventa exclusiva se extenderá hasta el viernes 1º de mayo. La novela se puede adquirir de manera online en www.chanchosenlaruta.com.ar.

Mientras que a partir del sábado 2 de mayo, “Chanchos en la ruta” se podrá conseguir en librerías independientes de la ciudad de La Plata: Malisia (diag. 78 esq. 6 n°506), Big Sur (55 e/ 6 y 7 n°555), Cuarto Propio (42 e/ 8 y 9 n°694), City Bell Libros (13c e/ Cantilo y 473 bis n°246) y Atenea (49 e/ 4 y 5 n°463).

Historia de vida

Matías Moscoso nació en La Plata el 7 de junio de 1984. Es Licenciado en Comunicación Social por la UNLP y trabaja en medios de comunicación desde 2009.

Fue productor en FM Cielo y redactor en Letra P, entre otros medios en los que se desempeñó. Actualmente escribo investigaciones y crónicas sobre la historia de la capital bonaerense, sus personajes y sus lugares tradicionales en el portal de noticias 0221.

“Chanchos en la ruta” es su segundo libro, tras “Todos los Rojos” (2021, Fútbol Contado Ediciones), sobre los clubes del fútbol argentino que visten camiseta roja.

Fuente: Agencia DIB