Luján se prepara para la Semana Santa con propuestas religiosas y culturales

La ciudad de Luján espera un aluvión de turistas para Semana Santa.

Desde el próximo domingo 29 de marzo al 5 de abril, la ciudad de Luján celebrará Semana Santa con actividades en distintos espacios. Habrá ceremonias religiosas en la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján junto con propuestas culturales, ferias, opciones gastronómicas y actividades en espacios patrimoniales para disfrutar en familia.

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Los cronogramas, como informó El Civismo , se separan en dos: el religioso y el cultural. Aquí, cada uno.

La jornada comenzará con la tradicional bendición de ramos en la Plaza Belgrano, a las 11, 13 y 19 horas.

Se celebrarán misas en la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján a las 8, 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19 hs.

Jueves 2 de abril - Jueves Santo

A las 19 hs se celebrará la Misa de la Cena del Señor en la Basílica.

A las 20 hs se realizará la procesión del Corpus Christi por la Plaza Belgrano.

Viernes 3 de abril - Viernes Santo

A las 13:45 hs se realizará el Vía Crucis por las calles de la ciudad, con salida desde la Basílica.

A las 15 hs tendrá lugar la Celebración de la Pasión del Señor en la Basílica.

A las 18 hs se realizará el Vía Crucis Viviente del Grupo Emaús, con salida desde Puente Muñiz y San José y escenario principal en la Plaza Belgrano.

Sábado 4 de abril - Sábado Santo

A las 20 hs se celebrará la Misa de Vigilia Pascual en la Basílica.

Domingo 5 de abril - Pascua

Se celebrarán misas en la Basílica a las 8, 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19 hs.

A las 17 hs, en el Descanso del Peregrino, se presentará la obra “La resurrección”, del Grupo Emaús.

Cronograma cultural

Feria D’Gustar

Festival Semana Santa en el Parque Ameghino. Jueves 2 al domingo 5 de abril - 12 a 00 hs. Gastronomía del mundo, feria y shows en vivo, con la participación de Damaris, El Súper Quinteto, Grupo Karicia y Sonora Master. Entrada libre y gratuita.

Expo Chocolate

Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863). Jueves 2 al domingo 5 de abril - 13 a 19 hs. Exposición, degustación y venta de productos artesanales. Más de 25 stands. Entrada libre y gratuita.

Visitas al Museo Municipal de la Ciudad

La Cúpula, Parque Ameghino. Lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril: 10 a 15 hs. Jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril: 9 a 18 hs. Espacio dedicado a preservar la historia local a través de documentos, fotografías y objetos. Entrada libre y gratuita.

Actividades en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917)

Visitas participativas, música y danza. Domingo 29 de marzo - 16 hs en el Salón Cultural.

“La música y la danza en los Virreinatos de América” - Antigua y Virreynal (UNLaM), con la participación de la Compañía Danza Barroca de Buenos Aires. Sábado 4 de abril - 15 hs

“Los símbolos en el arte, leer las imágenes”. Recorrido participativo por salas que exhiben objetos religiosos. Jueves 2 al domingo 5 de abril

“Huellas de fe: un recorrido por el patrimonio religioso en Semana Santa”. Podrá visitarse de 10:30 a 18 hs. Este complejo reúne el Cabildo de la Villa de Luján, la Casa del Virrey y la Casa de Pepa Galarza, junto a museos y espacios dedicados a la preservación del patrimonio. Entrada con bono contribución.

Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096)

Homenaje al músico lujanense Ángel Pereyra, a beneficio del Hospice Madre Teresa. Sábado 4 de abril. Entrada arancelada. Boletería: martes a sábados de 10 a 20 hs.

Fuente: Agencia DIB