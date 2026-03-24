martes 24 de marzo de 2026
24 de marzo de 2026 - 12:22

Luján se prepara para la Semana Santa con propuestas religiosas y culturales

Además de las ceremonias en la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, se realizarán ferias, opciones gastronómicas y actividades en espacios patrimoniales para disfrutar en familia.

Por Agencia DIB
La ciudad de Luján espera un aluvión de turistas para Semana Santa.

La ciudad de Luján espera un aluvión de turistas para Semana Santa.

Gentileza Victoria Vázquez

Desde el próximo domingo 29 de marzo al 5 de abril, la ciudad de Luján celebrará Semana Santa con actividades en distintos espacios. Habrá ceremonias religiosas en la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján junto con propuestas culturales, ferias, opciones gastronómicas y actividades en espacios patrimoniales para disfrutar en familia.

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Los cronogramas, como informó El Civismo, se separan en dos: el religioso y el cultural. Aquí, cada uno.

Cronograma religioso:

  • Domingo 29 de marzo - Domingo de Ramos

La jornada comenzará con la tradicional bendición de ramos en la Plaza Belgrano, a las 11, 13 y 19 horas.

Se celebrarán misas en la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján a las 8, 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19 hs.

  • Jueves 2 de abril - Jueves Santo

A las 19 hs se celebrará la Misa de la Cena del Señor en la Basílica.

A las 20 hs se realizará la procesión del Corpus Christi por la Plaza Belgrano.

  • Viernes 3 de abril - Viernes Santo

A las 13:45 hs se realizará el Vía Crucis por las calles de la ciudad, con salida desde la Basílica.

A las 15 hs tendrá lugar la Celebración de la Pasión del Señor en la Basílica.

A las 18 hs se realizará el Vía Crucis Viviente del Grupo Emaús, con salida desde Puente Muñiz y San José y escenario principal en la Plaza Belgrano.

  • Sábado 4 de abril - Sábado Santo

A las 20 hs se celebrará la Misa de Vigilia Pascual en la Basílica.

  • Domingo 5 de abril - Pascua

Se celebrarán misas en la Basílica a las 8, 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19 hs.

A las 17 hs, en el Descanso del Peregrino, se presentará la obra “La resurrección”, del Grupo Emaús.

Cronograma cultural

  • Feria D’Gustar

Festival Semana Santa en el Parque Ameghino. Jueves 2 al domingo 5 de abril - 12 a 00 hs. Gastronomía del mundo, feria y shows en vivo, con la participación de Damaris, El Súper Quinteto, Grupo Karicia y Sonora Master. Entrada libre y gratuita.

  • Expo Chocolate

Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863). Jueves 2 al domingo 5 de abril - 13 a 19 hs. Exposición, degustación y venta de productos artesanales. Más de 25 stands. Entrada libre y gratuita.

  • Visitas al Museo Municipal de la Ciudad

La Cúpula, Parque Ameghino. Lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril: 10 a 15 hs. Jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril: 9 a 18 hs. Espacio dedicado a preservar la historia local a través de documentos, fotografías y objetos. Entrada libre y gratuita.

  • Actividades en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917)

Visitas participativas, música y danza. Domingo 29 de marzo - 16 hs en el Salón Cultural.

“La música y la danza en los Virreinatos de América” - Antigua y Virreynal (UNLaM), con la participación de la Compañía Danza Barroca de Buenos Aires. Sábado 4 de abril - 15 hs

“Los símbolos en el arte, leer las imágenes”. Recorrido participativo por salas que exhiben objetos religiosos. Jueves 2 al domingo 5 de abril

“Huellas de fe: un recorrido por el patrimonio religioso en Semana Santa”. Podrá visitarse de 10:30 a 18 hs. Este complejo reúne el Cabildo de la Villa de Luján, la Casa del Virrey y la Casa de Pepa Galarza, junto a museos y espacios dedicados a la preservación del patrimonio. Entrada con bono contribución.

  • Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096)

Homenaje al músico lujanense Ángel Pereyra, a beneficio del Hospice Madre Teresa. Sábado 4 de abril. Entrada arancelada. Boletería: martes a sábados de 10 a 20 hs.

Fuente: Agencia DIB

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