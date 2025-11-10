¿Los signos del zodíaco determinan el estilo de viaje?

Según la astrología, los signos del zodíaco tiene características muy bien definidas que determinan muchas de sus elecciones y decisiones. El signo puede guiar para elegir uno de los lugares que son ideales para uno. Por eso, con la mirada astrológica de Joe Fernández , se trazó un perfil de cómo se mueve la comunidad viajera argentina.

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

En 2026, los astros no solo van a informar los horóscopos y los signos zodiacales, sino que van a dar forma a los planes de viaje. Desde las fases lunares hasta la astrología, las prácticas místicas se van a convertir en una nueva brújula para guiar las decisiones de viaje, convirtiendo las vacaciones en viajes que se sienten espiritualmente alineados y cósmicamente aprobados.

Un 41% afirma que consideraría cambiar o cancelar sus planes si un asesor o guía espiritual sugiriera que no era el momento adecuado, mientras que el 31% reconsideraría los viajes basados en una advertencia del horóscopo y el 29% cambiaría sus planes si Mercurio estuviera retrógrado.

Más allá de estas correcciones de rumbo cósmico, muchos viajeros buscan activamente experiencias alineadas con señales místicas o astrológicas. El 35% de los argentinos dicen tener en cuenta estas influencias al planear sus vacaciones, ya sea para sincronizar los viajes con las fases lunares o los solsticios o para visitar sitios cargados de energía, de acuerdo a la plataforma Booking.com.

Los viajes según los signos del zodíaco

Aries: su viaje es impulsivo, improvisado, avasallante. Es capaz de llegar al aeropuerto y sacar un pasaje en el momento a un destino incierto. Aman la espontaneidad y la adrenalina de vivir al límite en todo momento. Es capaz de cerrar los ojos, hacer girar un mapamundi y viajar al lugar en donde quedó el dedo aunque haya sido una isla desconocida en el medio del Océano Pacífico.

Géminis: su recorrido es dinámico, veloz, fluido. Multidestinos armados con las combinaciones más inverosímiles de trenes, aviones, colectivos y cuanto medio de transporte se cruce por el destino que Géminis elija. Jamás caerá en un solo destino apoltronado en una reposera. Géminis necesita movimiento, diversión, música, clases de zumba, karaoke, aqua gym y todo estímulo será bienvenido para que disfruten de unas vacaciones inolvidables.

Cáncer: su travesía huele a nostalgia. Siempre habrá un componente emocional en su elección. Aquella casa de playa en donde solía vacacionar de adolescente o ese pueblo europeo de donde vinieron sus abuelos en barco hace casi un siglo para "hacerse la América". Los viajes serán en familia donde lo más importante es inmortalizar esas mesas interminables con comida casera, pastas hechas por la abuela y brindar mirándose a los ojos.

Leo: el viaje de Leo, como todo lo que hace Leo, debe ser épico. No lo podremos llevar nunca a una cabaña alejada cerca de un arroyo. Leo necesita pirámides, mares turquesas, terrazas en pisos 85 con vistas a las grandes ciudades del mundo y fantasear con alguna selfie con un famoso a la salida del teatro en Broadway. Leo ama viajar para contar su viaje, compartirlo y revivirlo a través de sus interminables posteos en las redes sociales.

Virgo: todo arranca con una fría y calculada planilla de excel. Los días de viaje, los destinos, las conexiones, los vuelos, los traslados, las reservas y las actividades que se realizarán día a día. A Virgo lo tranquiliza mentalmente saber cuáles son los planes a cumplir. Obviamente imprimirá cada voucher, cada reserva, cada viaje programado y viajará con una carpeta organizada con folios y resaltadores que marquen en rosa fluo las atracciones imperdibles de cada lugar.

Tauro: su viaje es placentero, tántrico, en cámara lenta. Es un viaje hacia el hedonismo, hacia el placer de disfrutar una buena comida, una copa de vino con aroma a grosellas patagónicas y unas velas de sándalo que aromaticen el momento. Tauro es de movimientos lentos. Lujos taurinos: desayunar en la cama, darse largas duchas y/o baños de inmersión, saunas y la panacea taurina de una siesta hermosa tapado con un edredón de plumas.

Libra: es un viaje compartido. Libra necesita emocionarse al lado de un compañero/a que esté disfrutando a la par. Al estar regido por Venus, los librianos disfrutarán de lugares estéticamente bellos, en donde aromas, visuales, sabores y músicas deben estar maridados. Placer y belleza, dos sensaciones que Libra ama experimentar. Necesita conectar con lo bello de las cosas y eso va desde el vuelo mágico de un colibrí hasta un avocado toast en pan de masa madre.

Escorpio: una travesía intensa. Ama visitar cementerios, catacumbas, lugares en donde algunos jamás irían, para Escorpio son prioridad. Jamás revela sus secretos de cómo consiguió pasajes a precios increíbles ya que el misterio es parte de su energía intrínseca. Escorpio ama alojarse en maravillosos castillos que parecían abandonados y en los cuales muchos temerían quedarse. Para Escorpio son la locación soñada. Si hay misterio y profundidad, allí están los escorpianos.

Sagitario: ya es un viaje en sí mismo, por lo tanto, armar una valija ya lo siente con una adrenalina indescriptible. Sagitario ama todo: desde viajes en globos hasta paseos en canoas o caminatas por ciudades llenas de laberintos, haciéndose amigos en cada esquina. Desde un museo hasta un parque de diversiones, en todos lados. Sagitario encontrará la forma de sacarle jugo a las piedras. Sagitario es todo terreno, se adapta.

Capricornio: su viaje está pensado. Hubo un presupuesto previo y se cotejaron varias opciones. Viaja un domingo y vuelve un sábado porque ahorra un montón y con ese ahorro disfruta más atracciones en el destino elegido. Viaja con carry on para ahorrar no solo dinero sino también tiempo y espacio. El viaje de Capricornio es un viaje práctico. Viajará con un presupuesto asignado y sentirá una satisfacción desmedida cuando vea cómo ha cumplido su meta de gastos programada.

Acuario: su viaje es improvisado y arrebatado. Nada está planificado, todo está por suceder. No hay reservas previas. Todo va fluyendo según la corazonada del momento. El lugar donde dormirá se define en el día, si el destino no es el imaginado, se arma el bolso y se va a otro sin dudar demasiado. Acuario improvisa, inventa, genera. Es capaz de arrancar el viaje en las Islas Galápagos y terminarlo en Oslo. Con Acuario la única certeza es saber que todo puede cambiar.

Piscis: simplemente un viaje de ensueños, onírico, inolvidable. Se vive tres veces: cuando lo sueña, cuando lo realiza y cuando se lo recuerda. Siempre habrá agua en estos viajes: lagunas, arroyos, ríos, mares, siempre la emoción y la sensibilidad del agua atravesarán este viaje en donde lo mágico y lo místico se darán la mano. Será un viaje sin apuro, sin corridas, sin urgencias. El viaje más revelador de Piscis será el que haga hacia su mundo interior. (DIB)