miércoles 01 de octubre de 2025
1 de octubre de 2025 - 13:51

Lollapalooza Argentina 2026: se anunció el line-up completo

Está listo el cronograma para decidir en qué fecha ir. Se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro.

Por Agencia DIB
La popular cantante Sabrina Carpenter.

Luego del entusiasmo que tuvo el anuncio de los 10 artistas principales de la próxima edición del festival Lollapalooza Argentina, con figuras como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Lorde y Paulo Londra, este miércoles se acaba de dar a conocer el esperado lineup por día.

El histórico Café de la Paix.

La vuelta al mundo en cuatro cafés históricos
Criptomonedas: nuevas alternativas para entrar en la economía digital

El festival más grande del país inaugurará su segunda década en Argentina el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, y la repercusión vuelve a demostrar que es el encuentro musical más esperado del año.

Según los organizadores, "cada día tendrá el peso de un festival completo, con propuestas que cruzan géneros, generaciones y fronteras, y garantizan una vivencia musical inolvidable".

Lollapalooza Lineup día por día

Viernes 13: Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones

Sábado 14: Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Little Boogie, Easykid, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os

Domingo 15: Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja. (DIB)

Temas
Criptomonedas: nuevas alternativas para entrar en la economía digital

