miércoles 14 de enero de 2026
14 de enero de 2026 - 17:48

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron compromiso y casamiento

La pareja anunció la buena nueva a través de la red social Instagram.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Lali Espósito luciendo el anillo de compromiso con Pedro Rosemblar en Brasil, durante sus vacaciones.&nbsp;

Lali Espósito luciendo el anillo de compromiso con Pedro Rosemblar en Brasil, durante sus vacaciones. 

A poco de cumplirse dos años de hacer pública su relación, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su boda, con anillo de compromiso y todo.

Más noticias
estrenos: homo argentum llega al streaming, y a los cines, la virgen de la tosquera video

Estrenos: "Homo Argentum" llega al streaming, y a los cines, "La Virgen de la tosquera"
Una persona haciendo un pago con tarjeta. 

Turismo: ocho claves sobre cómo pagar de forma más segura
Lali anillo

Ambos compartieron un posteo en sus cuentas de Instagram, con fotos, la frase “nos casamos” y la canción de Charly García “Necesito tu amor”.

Si bien Lali y Pedro conviven desde hace tiempo, propuesta llegó recientemente, durante las vacaciones que pasaron días atrás en Brasil.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de LALI (@lali)

Los rumores de boda se remontan al mes de agosto, cuando la cantante fue fotografiada en el atelier del diseñador Mario Vidal, con un vestido de novia atrás.

"No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier", escribió el diseñador en el posteo. Esa teoría se reforzó luego de que su hermana, Anita Espósito, hablara sobre las similitudes de la relación de ellos y la de Taylor Swift y Travis Kelce.

"¿Será? ¿Se viene otro casorio en la farándula?", disparó durante el aire de “Patria y Familia” por LUZU TV, abriendo rumores de una posible boda que, hoy, está confirmada.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Estrenos: "Homo Argentum" llega al streaming, y a los cines, "La Virgen de la tosquera"

Turismo: ocho claves sobre cómo pagar de forma más segura

Cuentos de Provincia: relatos con mitos e historias para leer y escuchar

Convocan extras para la serie El futuro es nuestro que se rodará en la Plata: cómo anotarse

Las 9 playas de Brasil que están en la mira por la contaminación

Carnaval en la Provincia de Buenos Aires: en enero, ¡sigue el baile, sigue el baile!

En 2025, más de 3,3 millones de argentinos invadieron Brasil

Bariloche, el refugio perfecto para vivir el verano en plena naturaleza

Mirtha Legrand: a un mes de cumplir sus 99 años, volvió con las "mesazas" desde Mar del Plata

Grok limitó la generación de imágenes tras críticas por deepfakes sexualizados

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cuentos de Provincia son diez relatos ambientados en el territorio bonaerense.

Cuentos de Provincia: relatos con mitos e historias para leer y escuchar

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Lali Espósito luciendo el anillo de compromiso con Pedro Rosemblar en Brasil, durante sus vacaciones. 

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron compromiso y casamiento