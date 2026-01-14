Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron compromiso y casamiento

A poco de cumplirse dos años de hacer pública su relación, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su boda, con anillo de compromiso y todo.
La pareja anunció la buena nueva a través de la red social Instagram.
A poco de cumplirse dos años de hacer pública su relación, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su boda, con anillo de compromiso y todo.
Ambos compartieron un posteo en sus cuentas de Instagram, con fotos, la frase “nos casamos” y la canción de Charly García “Necesito tu amor”.
Si bien Lali y Pedro conviven desde hace tiempo, propuesta llegó recientemente, durante las vacaciones que pasaron días atrás en Brasil.
Los rumores de boda se remontan al mes de agosto, cuando la cantante fue fotografiada en el atelier del diseñador Mario Vidal, con un vestido de novia atrás.
"No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier", escribió el diseñador en el posteo. Esa teoría se reforzó luego de que su hermana, Anita Espósito, hablara sobre las similitudes de la relación de ellos y la de Taylor Swift y Travis Kelce.
"¿Será? ¿Se viene otro casorio en la farándula?", disparó durante el aire de “Patria y Familia” por LUZU TV, abriendo rumores de una posible boda que, hoy, está confirmada.
