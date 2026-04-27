lunes 27 de abril de 2026
27 de abril de 2026 - 14:57

La mayoría de los argentinos elige alojamientos "pet friendly"

El 60% de los viajeros se inclinan por lugares para dormir que acepten mascotas. Y el 17% de los argentinos ya viajó en avión con ellas.

Por Agencia DIB
La tendencia de viajar con mascotas.&nbsp;

La tendencia de viajar con mascotas. 

Las valijas, los pasajes, el alojamiento, el dinero, la cobertura sanitaria... Salir de vacaciones siempre hace que tengamos todas las luces de la alarma encendida. Pero aún más si nos sumamos a una tendencia que no para de crecer: viajar con mascotas.

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En los últimos años, cada vez más argentinos deciden incluir a sus perros y gatos en sus planes de viaje. Lo que antes era una excepción hoy se transformó en una práctica habitual, impulsada por un cambio cultural profundo: los animales dejaron de ocupar un rol secundario para convertirse en verdaderos miembros de la familia.

La tendencia “pet friendly” gana terreno en el turismo y cada vez más destinos, alojamientos y medios de transporte se adaptan para recibir a quienes deciden viajar con sus compañeros de cuatro patas.

Tal es así que según un reciente estudio de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, el 60% de los argentinos que tienen una mascota buscan un alojamiento que les permita viajar junto a ellas y un 17% ya viajó en avión.

En esa misma línea, el 60% busca playas u otros espacios donde pueda concurrir con sus mascotas. Además, un 37% prioriza destinos que ofrezcan recorridos o circuitos para caminar, mientras que el 48% valora que los centros turísticos o comerciales permitan el ingreso de animales.

Otros números que dejó el relevamiento que marcan tendencia son que el 57% busca lugares para comer como bares y restaurantes que acepten mascotas; mientras que el 40% eligió directamente alojarse en casas de amigos o familiares para poder viajar con sus mascotas sin ningún impedimento.

Fuente: Agencia DIB

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