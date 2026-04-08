miércoles 08 de abril de 2026
8 de abril de 2026 - 09:44

La locura por BTS no para: agregaron una tercera fecha en La Plata

Será el 21 de octubre y se suma a los shows del 23 y 24. La demanda superó todas las previsiones.

Por Agencia DIB
La banda surcoreana BTS agregó una nueva fecha en Argentina.

La banda surcoreana BTS agregó una nueva fecha en Argentina.

El fenómeno de BTS en Argentina no da señales de frenar. Después de agotar en tiempo récord la preventa para sus dos primeras fechas en el Estadio Único de La Plata, la banda surcoreana redobló la apuesta y confirmó una tercera función, que se realizará el 21 de octubre, para sumarse a los shows ya anunciados del 23 y 24.

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La decisión responde al impacto inmediato que generó el anuncio inicial. En cuestión de horas, miles de fans —el incondicional ARMY— dejaron en claro que la demanda superaba cualquier previsión. Así, la gira ARIRANG tendrá finalmente tres noches en suelo bonaerense y se consolida como uno de los eventos musicales más esperados del año.

Embed - BTS () ‘SWIM’ Official MV

Preventa

La nueva fecha tendrá su propia instancia de preventa: comienza este miércoles para quienes cuenten con la membresía oficial del club de fans a través de Weverse. En tanto, la venta general para las tres funciones se habilitará el viernes 10 de abril a las 10, exclusivamente mediante la plataforma All Access. Desde la organización ya anticipan que la disponibilidad será limitada, especialmente tras el arranque arrasador de las primeras ventas.

En cuanto a los precios, el abanico es amplio y responde a la ubicación dentro del estadio. Las entradas más accesibles parten desde los 225 mil pesos, mientras que el campo ronda los 350 mil y las plateas se ubican desde los 390 mil, con sectores preferenciales que alcanzan los 425 mil pesos. A todos estos valores se les suma un 15% de cargo por servicio.

Para los fans más fervientes, también habrá paquetes VIP con experiencias exclusivas. El más destacado es el Soundcheck Experience, que incluye acceso a la prueba de sonido, ubicación en campo, ingreso anticipado, merchandising especial y otros beneficios, con un valor que supera el millón y medio de pesos.

Fuente: Agencia DIB

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