La editorial TAEDA celebró dos décadas y presentó un libro sobre IA

La editorial TAEDA celebró esta semana en el predio de La Rural sus primeros 20 años de vida, un hito que reunió a destacadas figuras de la política, la sociedad civil y el mundo empresarial. Fundada en 2005 por Mario Montoto , TAEDA fue un referente en la producción de contenidos gráficos, editoriales y audiovisuales sobre temas como el crecimiento regional, la defensa, la seguridad pública y la tecnología.

En esta ocasión, el evento destacó la presentación del libro “Inteligencia Artificial para el bien” , con autoría de los profesionales del Laboratorio AI for Good de Microsoft, el cual analiza el potencial transformador de la IA en la sociedad.

"TAEDA nació hace 20 años con la convicción de que la región necesitaba un espacio para debatir en profundidad temas que no encontraban lugar en la agenda pública", expresó Montoto, presidente y fundador de la editorial.

Al evento asistieron funcionarios del gobierno nacional, como el ministro Mario Lugones y el secretario de Turismo Daniel Scioli; el diputado y candidato Diego Santilli; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y el senador Eduardo “Wado” de Pedro, de Fuerza Patria. El evento también contó con la presencia de otras figuras destacadas, como el exembajador Diego Guelar, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y el economista Martín Redrado, entre otros.

La velada comenzó con la presentación del libro “Inteligencia Artificial para el bien”, cuya premisa central es el uso de la IA para resolver problemas sociales y humanitarios. Juan Lavista Ferres, científico y jefe de datos en Microsoft, expuso las principales ideas del texto. "La IA no solo tiene el poder de cambiar el mundo, sino de hacerlo más justo y humano", aseguró, destacando el papel fundamental que la tecnología puede desempeñar en áreas como la gestión de crisis humanitarias, desastres naturales y políticas públicas.

Taeda 1 Mario Montoto, presidente y fundador de editorial TAEDA.

Lavista también se refirió a un desafío clave: la escasez de talento en las administraciones gubernamentales para desarrollar e implementar la IA de forma efectiva. Además, señaló que los algoritmos, incluso los más complejos, no tienen la capacidad de pensar como los humanos. "Mucho de lo que se teme sobre la IA es más ficción que ciencia", indicó, y agregó que los sesgos presentes en los datos que alimentan los algoritmos pueden influir en los resultados. En este sentido, subrayó la importancia de contar con "buenos datos" para que la IA sea una herramienta útil.

El libro, con prólogo de Brad Smith, vicepresidente de Microsoft Corporation, se presenta como una guía para utilizar la IA en beneficio del bien común.

Reconocimientos y nuevos desafíos

Durante la ceremonia se entregaron distinciones a diversas figuras que dejaron huella en sus respectivas áreas. El primero en ser reconocido fue Lavista Ferres por su trabajo en IA, seguido por el padre Fray Jorge Bender, quien vive en Mozambique y destacó cómo la conectividad facilitada por TAEDA impulsó el desarrollo local. "Donde la migración antes era escape, ahora los jóvenes encuentran futuro", expresó el religioso.

La tercera distinción fue para el empresario Daniel Hadad, fundador de Infobae, quien destacó la importancia de TAEDA en la región. "Hace 20 años, Mario Montoto me habló de su idea de crear una revista llamada DEF, y muchos pensaban que no duraría. Fueron pioneros en tratar temáticas que pocos se atrevían a abordar", afirmó Hadad.

Proyectos futuros

En su discurso de cierre, Mario Montoto adelantó los próximos desafíos de la editorial, entre los que destacó la organización de la Conferencia de Seguridad Hemisférica 2026 y un seminario sobre la Antártida y el Atlántico Sur. "Hace 20 años éramos los únicos que abordábamos estos temas, hoy son cuestiones de relevancia internacional", resaltó.

Montoto también mencionó algunos hitos previstos para el año 2025, como la inauguración de una nueva sede en Miami (Estados Unidos) y un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir el crimen organizado. "Queremos seguir siendo parte de las discusiones importantes con el mismo compromiso. Los próximos 20 años serán aún más apasionantes", concluyó. (DIB)