viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026 - 16:35

Histórico: lograron observar y fotografiar un ejemplar de ballena azul en las costas de Chubut

Es la primera vez que se tiene un registro de un ejemplar de este tipo de ballena, el cetáceo más grande del mundo. En estas latitudes la especie que predomina es la franca austral.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
La ballena azul puede alcanzar hasta 30 metros de largo y superar las 100 toneladas de peso.

Una salida de rutina y monitoreo en el Parque Provincial Patagonia Azul, en Chubut, se transformó en un hecho histórico: los investigadores del equipo lograron captar y fotografiar en las costas locales un ejemplar de ballena azul, el cetáceo más grande del mundo, que no habita en estas latitudes.

La Fiesta de la Cerveza Artesanal en Mar Chiquita es una de las opciones para este fin de semana largo.

Fin de semana largo de Carnaval con música, carreras, cerveza artesanal y buena mesa
Entre los estrenos de la semana está la segunda temporada de En el barro, con la llega de Eugenia China Suárez al penal de La Quebrada. video

Estrenos de cine y series con mujeres tras las rejas, Margot Robbie y Mark Ruffalo

"Lo que comenzó como una jornada de monitoreo en el marco del proyecto de investigación para fotoidentificar ballenas jorobadas terminó convirtiéndose en un hito para la ciencia y la conservación en el mar de Chubut", escribieron en su cuenta de Instagram los integrantes del equipo que se encontró con la grata sorpresa entre las olas.

Diversidad de fauna marina y costera

El Parque Provincial Patagonia Azul fue creado recientemente, en 2025, y abarca una zona costera de 295.135 hectáreas.

El área protegida alberga una notable diversidad de fauna marina y costera: más de 50 especies de aves marinas, incluyendo algunas con sitios de nidificación en los islotes.

Entre los mamíferos marinos destacan especies como las ballenas; asimismo, los lobos marinos de uno y dos pelos encuentran en esta región espacios reproductivos relevantes.

El parque tiene doble propósito: por un lado, dar protección legal a ecosistemas marinos que han estado poco regulados; por otro, ofrecer oportunidades para un desarrollo regional sostenible, en el cual las comunidades costeras —como Camarones— puedan participar activamente.

Fuente: Agencia DIB

