Grok limitó la generación de imágenes tras críticas por deepfakes sexualizados

Novedades sobre Grok, el chatbot de IA de Elon Musk.

Grok, el chatbot de IA de Elon Musk, avanzó con la limitación de la generación de imágenes luego de una andanada de críticas por deepfakes sexualizados, y desde ahora en X solo los suscriptores podrán utilizar esta función. Pero en la app y la web el acceso no cambió.

En las últimas semanas, el chatbot, al que se accede a través de la red social X de Musk, atendió una ola de solicitudes maliciosas de usuarios para modificar imágenes, como poner a mujeres en bikini o en posiciones sexualmente explícitas. Los investigadores advirtieron que, en algunos casos, algunas imágenes parecían representar a niños.

Frente a ello, gobiernos de todo el mundo condenaron a la plataforma y abrieron investigaciones. Por ello, Grok respondió a las solicitudes de alteración de imágenes con el mensaje: “La generación y edición de imágenes actualmente están limitadas a suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones”.

Aunque las cifras de suscriptores de Grok no están disponibles públicamente, el viernes hubo una notable disminución en el número de deepfakes explícitos que Grok genera, en comparación con pocos días antes.

Sin embargo, las restricciones para los usuarios, salvo para los suscriptores de pago, no parecieron cambiar las opiniones de los líderes o reguladores en Europa. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







