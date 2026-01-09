viernes 09 de enero de 2026
9 de enero de 2026 - 13:16

Grok limitó la generación de imágenes tras críticas por deepfakes sexualizados

La medida es una respuesta a la generación de imágenes sexuales sin consentimiento y en ocasiones involucrando a menores.

Por Agencia DIB
Novedades sobre Grok, el chatbot de IA de Elon Musk.

Novedades sobre Grok, el chatbot de IA de Elon Musk.

Grok, el chatbot de IA de Elon Musk, avanzó con la limitación de la generación de imágenes luego de una andanada de críticas por deepfakes sexualizados, y desde ahora en X solo los suscriptores podrán utilizar esta función. Pero en la app y la web el acceso no cambió.

Más noticias
De izquierda a derecha, los protagonistas de El futuro es nuestro: Emiliano Zurita (México), Delfina Chaves (Argentina), Enzo Vogrincic (Uruguay), Marleyda Soto (Colombia) y Marco Antonio Caponi (Argentina). 

La nueva serie de los productores de El Eternauta se filmará en La Plata
Adolfo Bernardes con su familia en Miramar, tras pedalear más de 600 kilómetros durante 14 días. 

Un hombre de 74 años cumplió una promesa y pedaleó 600 km luego de que su hija venciera el cáncer

En las últimas semanas, el chatbot, al que se accede a través de la red social X de Musk, atendió una ola de solicitudes maliciosas de usuarios para modificar imágenes, como poner a mujeres en bikini o en posiciones sexualmente explícitas. Los investigadores advirtieron que, en algunos casos, algunas imágenes parecían representar a niños.

Frente a ello, gobiernos de todo el mundo condenaron a la plataforma y abrieron investigaciones. Por ello, Grok respondió a las solicitudes de alteración de imágenes con el mensaje: “La generación y edición de imágenes actualmente están limitadas a suscriptores de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones”.

Aunque las cifras de suscriptores de Grok no están disponibles públicamente, el viernes hubo una notable disminución en el número de deepfakes explícitos que Grok genera, en comparación con pocos días antes.

Sin embargo, las restricciones para los usuarios, salvo para los suscriptores de pago, no parecieron cambiar las opiniones de los líderes o reguladores en Europa.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La nueva serie de los productores de El Eternauta se filmará en La Plata

Un hombre de 74 años cumplió una promesa y pedaleó 600 km luego de que su hija venciera el cáncer

Bariloche: el Cerro Catedral ya vende el pase de esquí para la temporada 2026

Estrenos: Bardot, "El Beso de la Mujer Araña" y terror de todo el mundo

Verano: 5 consejos para evitar la peligrosidad del sol

El cocinero Christian Petersen fue dado de alta: "Me salvaron la vida"

Radio Provincia y su programación de verano con un estudio en Mar del Plata

Llegan los Reyes Magos y La Befana: quién es esta anciana célebre en Italia vinculada a la "epifanía"

Aerolíneas Argentinas arrancó con los vuelos a Aruba

Playa y banderas en el mar: qué significa cada color

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Morena Magali Medina fue asesinada en Merlo.

Conmoción en Merlo: asesinaron a una joven de 21 años que intentó defender a su hermano