General Viamonte: fe, cultura y miniturismo

Los Toldos , cabecera del partido de General Viamonte , suele ser un destino ideal para unos días de descanso. Y en tiempos de Semana Santa , renueva sus actividades para poder mezclar la fe con la cultura y sabores que tienen al queso gouda como la gran estrella de la zona.

Para el fin de semana extra largo, Viamonte se convierte en un punto de encuentro ideal para quienes buscan combinar espiritualidad, historia y descanso. Y por ello desde la Dirección de Turismo presenta diversas propuestas para vivir una Semana Santa que invita tanto a la reflexión religiosa como al descubrimiento cultural y gastronómico de la región.

Durante esos cuatro días, habrá celebraciones religiosas en la Abadía Santa María – Monasterio Benedictino, la Parroquia Nuestra Señora del Pilar (Los Toldos) y la Parroquia Nuestra Señora de la Guardia de Baigorrita.

Además de las celebraciones litúrgicas, el partido ofrece un abanico de espacios culturales y patrimoniales:

Museo Provincial Casa Evita: la infancia de una de las mujeres más influyentes de Argentina.

Museo Ygnacio Coliqueo: historia de la comunidad mapuche y del cacique fundador.

Museo Linterna Mágica: colección única sobre la magia del cine en la Asociación Italiana.

Colección privada de mates: más de 3.500 piezas antiguas.

Museo Rural Municipal de San Emilio: objetos ferroviarios y reconstrucción del Fortín Manuelita.

Los Toldos 1

Naturaleza y descanso

Monasterio Benedictino Santa María: espacio de meditación y librería abierta en horarios especiales.

Parque Balneario Municipal: más de 20 hectáreas de verde con parrillas, canchas y senderos para caminatas.

Recorrido rural por La Tribu: identidad, paisajes e historia.

Gastronomía y productos regionales

La escapada se completa con la posibilidad de degustar quesos típicos (como el reconocido Queso Gouda de Los Toldos) y disfrutar de la variada oferta gastronómica en Los Toldos y Baigorrita, parte del Polo Gastronómico local.

General Viamonte invita a vivir una Semana Santa diferente: un viaje que une fe, cultura y naturaleza, en un entorno que celebra sus raíces y abre sus puertas al turismo religioso y comunitario.

Fuente: Agencia DIB