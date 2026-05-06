Estrenos de cine y series con Francella, Dolores Fonzi y unas ovejas detectives

Con el respaldo del cineasta chileno Andrés Wood junto a Francisca Alegría como directora y Fernanda Urrejola también como showrunner, y con la española Nicole Wallace y la argentina Dolores Fonzi como Clara -joven y adulta-, así como Alfonso Herrera como el patriarca Esteban Trueba en los papeles centrales, recorre tres generaciones de una familia conservadora en un país latinoamericano entre 1910 y 1970, marcadas por pasiones, conflictos sociales y una dimensión mágica que se integra a lo cotidiano, de acuerdo al universo de Isabel Allende.

La serie apuesta a una narración más fiel y sensible que en la versión previa (la de 1993 por ejemplo), con climas envolventes apoyado en la escenografía y vestuario de varios momentos históricos, pero cuando articula lo íntimo con lo político encuentra su mejor pulso. Una verdadera pieza de colección.

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"El encargado" 4

(Argentina/2026) Serie. 8 episodios. Disney +

La nueva temporada de la producción respaldada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Eliseo ya no domina solo el consorcio: su influencia llega hasta el propio presidente de la Nación. Guillermo Francella afila otra vez un personaje que crece en cinismo, inteligencia y poder.

Frente a la conspiración de Zambrano, su principal enemigo consorcial, interpretado con maestría por Gabriel Goity (la escena compartida del charuto es memorable), responde con un plan silencioso y brillante porque aquí los buenos (de haberlos) se cuentan con los dedos de una mano. El guion mantiene su originalidad y, aunque el final roza lo surrealista, deja claro que esta historia es para mas. Por suerte. Para ver si o si.

En síntesis: Astucia, poder, impunidad.

Embed - El Encargado | T4 | Tráiler oficial | Estreno 1 de mayo

"Mis amigos indeseables: Parte 1 - Último aire en Moscú

(“My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow”, EE.UU/2026) Miniserie Documental. 4 episodios. Mubi

Dirigida por Julia Loktev, sigue a un grupo de periodistas rusas marcadas como “agentes extranjeras” que, en medio del endurecimiento político tras la invasión a Ucrania, ven cómo su trabajo se vuelve inviable y sus vidas quedan al borde del exilio.

La serie encuentra su fuerza en la cercanía: observa sin estridencias cómo la presión estatal se filtra en lo cotidiano. Sin necesidad de subrayar, deja que la tensión crezca en los gestos mínimos, aunque por momentos su ritmo pausado puede enfriar el impacto.

En síntesis: Sobria, tensa, lúcida.

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"Ronaldinho"

(Brasil/2026) Miniserie. 3 episodios. Netflix

Dirigida por Luis Ara, la miniserie sigue a Ronaldinho desde sus días en Porto Alegre hasta la cima mundial, combinando archivo, testimonios y recuerdos que reconstruyen el ascenso de un talento tan deslumbrante como imprevisible.

Funciona mejor cuando se entrega al encanto del personaje que cuando intenta ordenar su caída. Tiene ritmo y momentos emotivos, aunque a veces elude profundizar. Igual, el magnetismo del protagonista sostiene todo. En síntesis: Carismática, nostálgica, incompleta.

En síntesis: Magnética, parcial, disfrutable.

Embed - Ronaldinho | Tráiler oficial | Netflix

"Icefall: Botín en el hielo"

(“Icefall”, EE.UU.-Bulgaria/2025) I Tunes-Prime Video

Embed - Icefall - Botín en el hielo - Trailer subtitulado

Dirigida por Stefan Ruzowitzky y protagonizada por Joel Kinnaman, Cara Jade Myers, Danny Huston y Graham Greene, sigue a un guardabosques indígena que captura a un cazador furtivo y termina envuelto en la búsqueda de un avión hundido bajo un lago congelado, donde descansan millones de dólares y demasiadas traiciones. El hielo, literalmente, se convierte en una trampa.

El relato encuentra su mejor pulso en la tensión del paisaje hostil y en esa sensación de peligro constante donde nadie parece confiable. Aunque no siempre profundiza en sus personajes, sostiene un suspenso eficaz y aprovecha el escenario extremo para convertir la supervivencia en el verdadero conflicto.

En síntesis: Fría, tensa, salvaje.

Estrenos en cine

"Las ovejas detectives"

(“The Sheep Detectives”, EE.UU.-Gran Bretaña/2025)

Dirigida por Kyle Balda y protagonizada por Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine y Emma Thompson, esta película parte de una idea tan absurda como eficaz: un pastor que cada noche lee novelas policiales a sus ovejas aparece muerto, y el propio rebaño decide investigar el crimen. Entre humor, intriga y tono familiar, la historia convierte a las improbables detectives en el verdadero motor del relato.

El relato funciona mejor cuando abraza su rareza sin pedir disculpas y combina ternura con ironía. Más cercana al cuento excéntrico que al policial clásico, encuentra encanto en su extravagancia y logra que el disparate inicial termine resultando sorprendentemente entrañable.

En síntesis: Humor, misterio, ternura.

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"Mortal Kombat 2"

(EE.UU.-Australia/2026)

Dirigida por Simon McQuoid, la secuela reúne a Karl Urban, Lewis Tan, Jessica McNamee y Hiroyuki Sanada como figuras principales de una historia que finalmente coloca en el centro el esperado torneo entre los guerreros de Earthrealm y Outworld. La amenaza de Shao Kahn y el destino de los reinos empujan el relato hacia un enfrentamiento más feroz y espectacular.

La película parece comprender mejor lo que el público esperaba de la anterior entrega: menos explicación y más combate, espectáculo y desborde visual. Si sostiene ese pulso, puede convertirse en una continuación más sólida, directa y fiel al espíritu salvaje de la saga.

En síntesis: Violencia, torneo, revancha.

Embed - "Mortal Kombat II". Trailer #2. Oficial Warner Bros. Pictures (HD/SUB)

"Sueños de Oslo"

(“Drømmer-Dreams”, Noruega/2025)

Dirigida por Dag Johan Haugerud y protagonizada por Ella Øverbye, Selome Emnetu y Ane Dahl Torp, acompaña el despertar sentimental de una adolescente fascinada por su profesora. A partir de esa atracción, el relato se mueve entre el deseo, la escritura íntima y la mirada familiar sobre lo que se calla y lo que se revela.

Lejos del melodrama convencional, la película trabaja con sutileza y silencios, explorando el amor, la identidad y la distancia entre fantasía y realidad. Su mayor fuerza está en la delicadeza con la que observa a sus personajes, sin juzgarlos, y en una sensibilidad que convierte lo íntimo en algo profundamente universal.

En síntesis: Deseo, descubrimiento, intimidad.

Embed - Sueños de Oslo (Dreams) - Trailers subs en español

También se estrenan

Otras siete producciones: los dramas argentino "Cuatro estrellas" (2026) de Rodolfo Puigross; y "Emi" (2026), de Ezequiel Enríquez Mena, con Benicio Mutti Spinetta, el drama de un joven que intenta reconstruir su verdadero origen; y las propuestas de género "La estación del terror" (Ghost Train, Corea del Sur/2025), de Tak Seewong, y "Hokum: La maldición de la bruja" (Hokum, EE.UU./2025), del irlandés Damian McCarthy.

En cuanto al rubro musical, el documental argentino "Lipán" (2024), de Gonzalo Calzada, acerca del coplero jujeño Tomás Lipán, y los conciertos "Billie Eilish. Hit Me Hard And Soft -The Tour" (2025), e "Iron Maiden: Burning Ambicion".

El personaje de la semana

Nada de Dolores Fonzi es obvio

Fonzi rs

Entra en escena como si la cámara ya la estuviera esperando. En Dolores Fonzi no hay gesto de anuncio ni voluntad de imponerse: su presencia se filtra, se instala, crece. En ese modo de habitar los planos —más sugerido que declarado— se fue construyendo una de las trayectorias más inquietas del cine argentino contemporáneo. Ella no es solo una intérprete eficaz: es una figura que parece elegir, una y otra vez, el borde de las situaciones antes que su centro más cómodo.

Nacida en Buenos Aires el 19 de julio de 1978, vivió su infancia y adolescencia en Adrogué, partido de Lomas de Zamora. Emergió en la televisión a comienzos de siglo, pero rápidamente encontró en el cine un territorio más acorde a su sensibilidad.

Embed - El fondo del mar (2003) - Tráiler

Su primer gran golpe de efecto llegó con "El fondo del mar" (2003, Netflix), dirigida por Damián Szifron, donde ya aparecía ese rasgo que la distingue: una mezcla de naturalidad y misterio, como si cada personaje guardara una zona inaccesible.

Embed - El Critico - Trailer

A partir de allí, su recorrido se volvió selectivo y, por momentos, imprevisible. Participó en títulos como "El crítico" (2013, Amazon Prime Video), de Hernán Guerschuny, donde desplegó una veta más lúdica, y en "Truman" (2015, HBO Max), de Cesc Gay, aportando un contrapunto sensible dentro de una historia atravesada por la despedida y la amistad.

Embed - Truman - Trailer Oficial

El punto de inflexión llegaría con "La patota" (2015, MUBI), dirigida por Santiago Mitre. Allí, Fonzi encarna a una joven abogada cuya decisión —radical, incómoda, difícil de justificar desde la lógica convencional— tensiona todo el relato. Es el mismo papel que en la primera versión de 1960 interpretó Mirtha Legrand, dirigida por su marido, Daniel Tinayre. Su relectura, premiada en el Festival de San Sebastián, no busca la empatía inmediata sino algo más perturbador: obligar al espectador a quedarse dentro del conflicto.

Embed - "La Cordillera" Trailer Oficial

Con Mitre, además, no solo construyó una sociedad artística sino también una relación personal que se proyectó en el tiempo. Esa cercanía creativa —que excede lo biográfico— se percibe en otros trabajos compartidos, como "La cordillera" (2017, Netflix), donde Fonzi se mueve con precisión en un entramado político dominado por figuras masculinas.

Su carrera, sin embargo, nunca quedó encapsulada en una sola alianza ni en un único registro. En los últimos años, el giro más significativo fue su paso detrás de cámara.

Embed - Blondi - Tráiler Oficial I Prime Video

Con "Blondi" (2023, Amazon Prime Video) debutó como directora de largometrajes —y también como protagonista— proponiendo un relato fresco, generacional, donde la maternidad aparece despojada de solemnidad y cargada de complicidad.

Embed - Belén - Tráiler Oficial

En 2024 estrenó "Belén" (Prime Video) también como directora y coprotagonista acerca de una historia real ocurrida en el norte argentino cuando una joven es criminalizada por homicidio cuando en verdad tuvo un aborto aborto espontáneo. Esta es la segunda vez que interpreta a una abogada en una ficción más allá de que esta abreva en una historia real.

Además de "La casa de los espíritus", la actriz acaba de terminar otra miniserie, "Mis muertos tristes", dirigida por el chileno Pablo Larraín, según un relato de Mariana Enríquez, en la que comparte la escena con Mercedes Morán y se conocerá por Netflix este 2026.

En el plano personal, Fonzi siempre orbitó cerca de figuras de alto perfil sin perder su propio eje. Su relación con Gustavo Cerati en los años 2000 la vinculó con el universo del rock, mientras que su posterior pareja con Gael García Bernal —con quien tuvo dos hijos— la proyectó hacia una dimensión más internacional. Sin embargo, nunca hizo de esa exposición un espectáculo: hay en su forma de administrar la vida privada una coherencia con su trabajo, una negativa a sobreactuar incluso fuera de la pantalla.

Quizás ahí resida su marca más reconocible. Dolores Fonzi no actúa para gustar, ni dirige para demostrar. Se mueve, más bien, en una zona donde el riesgo es parte del lenguaje. Sus personajes —y ahora también sus películas— parecen decir lo mismo que su presencia: que lo interesante no está en lo evidente, sino en aquello que queda vibrando después.

Fuente: Agencia DIB