La Provincia de Buenos Aires homenajeó a referentes de la cultura "por su resistencia durante la dictadura"

Los artistas homenajeados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires por "su resistencia durante la dictadura".

En el marco del Día de la Provincia de Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro , el Instituto Cultural realizó “un homenaje a la resistencia cultural y al compromiso con la democracia” , se anunció. La actividad, impulsada por el organismo conducido por Florencia Saintout , reconoció a personalidades que “durante la última dictadura fueron censuradas, perseguidas, exiliadas o que sostuvieron distintas formas de resistencia desde el arte, la palabra y la producción cultural ”.

En ese marco fueron homenajeados Tati Almeida, Víctor Heredia, Nacha Guevara, Víctor Laplace, Cecilia Roth, Ariel Roth, Abrasha Rotenberg, Cecilia Rosetto, Raúl Rizzo, Carlos Rotemberg, Liliana Heker, Tute y Aldana Loiseau (recibieron en nombre de su padre Caloi ), Jorge Bernetti, Liliana Mazure, Adriana Puiggrós, Osvaldo Papaleo, Marina Olmi, Raúl Rizzo, Fernando Noy, Mempo Giardinelli, Miriam Lewin, Carlos Ulanovsky, Marián Farías Gómez y Amanda Toubes .

En tanto, Gustavo Santaolalla mandó un video en agradecimiento y se recordaron las figuras del cineasta Adolfo Aristarain , recientemente fallecido, y de la cantante Mercedes Sosa .

"Gracias a las Madres, las Abuelas, los familiares, los sobrevivientes, y gracias a ustedes por crear y por resistir. Eso es memoria. A 50 años del golpe, los bonaerenses y los argentinos y las argentinas necesitamos este homenaje”, señaló Saintout al inicio de la jornada.

Al tomar la palabra, Tati Almeida consideró: “A 50 años del golpe cívico-militar clerical —soy católica, pero que le caiga el saco a quien le caiga—, estamos acá reunidos demostrando una vez más que tenemos una provincia con memoria. Esa memoria que Milei y compañía quieren borrar no lo va a lograr mientras existan personas como todas ustedes”.

A su turno, el cantautor Víctor Heredia, dijo: “El exilio es ambivalente. Nos plantea el alivio de saber que quizá las amenazas de la Triple A, la censura de la dictadura, la persecución no sucedan porque estamos lejos. Y también la culpa: la de los que quedaron atrás, la de los que ya no están. La valentía, la militancia, la fuerza de los que no están fue lo que me hizo ser quien soy. Entonces en nombre de ellos la recibo”.

“Podíamos hacer cosas que no sabíamos”

En tanto, Nacha Guevara reflexionó: “Fue un momento de nuestras vidas donde nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Que éramos capaces de reconstruirnos y, como el Ave Fénix, renacer de las cenizas. De modo que, parafraseando la canción de Benedetti, estamos rotos pero enteros, diezmados por perdones y resabios, más viejos pero más sabios. Muchas gracias”. La actriz y cantante recibió la mención por parte del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, uno de los dirigentes presentes en la ceremonía junto a funcionarios provinciales y referentes de la cultura en general.

La actriz Cecilia Roth expresó por su parte: “No sé qué se agradece con esto. Se agradece que exista esta posibilidad, 50 años después, para agradecer que estemos vivos y que estemos aquí haciendo cosas con mirada hacia el porvenir. Gracias a la provincia de Buenos Aires por este reconocimiento a la vida”.

Su padre, el periodista e intelectual Abrasha Rotenberg, consideró: "¿Qué se premia acá? Tal vez una vida sin agachadas. Creer y defender las cosas que uno piensa y que son elementales, y que se llaman democracia. Aunque tenga todos los defectos del mundo, es mejor que lo que estamos viviendo en estos días."

“Gracias a las Madres y las Abuelas”

La actriz Cecilia Rossetto destacó: “El hecho de tener un familiar desaparecido cuyo cuerpo no se ha podido recuperar causa un sufrimiento profundo. Pero todo lo que me dio el exilio fue una relación profunda con las instituciones de derechos humanos, con las compañeras y compañeros con quienes conviví casi estos 50 años. Siempre me recosté en ellos. Gracias a las Madres y a las Abuelas”.

Víctor Laplace evocó sus años de trabajo en una fábrica metalúrgica en Tandil y cómo esa experiencia lo acercó a la militancia política: “Quiero agradecer al Instituto Cultural y a la provincia de Buenos Aires. Estoy muy feliz de esta noche”.

Por su parte, la extitular del INCAA y cineasta Liliana Mazzure advirtió: “La libertad es uno de los dones más preciados que tiene el ser humano y seguiremos luchando por ella. Por eso, no podemos vivir mucho tiempo más con Cristina presa. Cristina libre. Milagros libre. Este abrazo nos llena de energía otra vez, gracias”.

Red Bonaerense de Clubes de Lectura

También como programación del Día de la Provincia, el Instituto Cultural realizó en la Feria el lanzamiento de la Red Bonaerense de Clubes de Lectura. El evento contó con la presencia de Florencia Saintout, del director de Libros, Lectura, Literatura y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de Brasil, Jéferson Assumção, y de la escritora Dolores Reyes.

También estuvieron presentes integrantes de clubes de lectura de todo el territorio bonaerense, quienes recibieron una primera entrega de libros para ponerlos en circulación, debate y discusión.

Fuente: Agencia DIB