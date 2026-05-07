jueves 07 de mayo de 2026
7 de mayo de 2026 - 12:01

Feria del Libro: la Provincia reconocerá a personalidades de la cultura perseguidas por la dictadura

Serán homenajeadas por su “Resistencia Cultural y Compromiso con la Democracia”. Participarán, entre otros, Víctor Heredia, Marilina Ross, Nacha Guevera, Víctor Laplace, Cecilia Roth y Cecilia Rosetto.

Por Agencia DIB
El stand de la Provincia de Buenos Aires en la Feria del Libro, el 602 del Pabellón Azul.&nbsp;

El stand de la Provincia de Buenos Aires en la Feria del Libro, el 602 del Pabellón Azul. 

Prensa PBA

Este viernes, en el marco del Día de la Provincia de Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro 2026 (FIL), el Instituto Cultural Bonaerense realizará un homenaje a “la Resistencia Cultural y al Compromiso con la Democracia” y el lanzamiento de la Red Bonaerense de Clubes de Lectura.

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Según se informó, el ministerio que conduce Florencia Saintout llevará adelante “un reconocimiento a personalidades de la cultura censuradas, perseguidas o exiliadas durante la última dictadura cívico-militar”. Este “Homenaje a la Resistencia Cultural y al Compromiso con la Democracia” se llevará a cabo a las 19 horas en la Sala Victoria Ocampo, en el Pabellón Blanco de la FIL.

Presencias

Para el evento ya confirmaron su presencia figuras de la cultura como Víctor Heredia, Marilina Ross, Nacha Guevera, Víctor Laplace, Cecilia Roth, Ariel Roth, Abrasha Rotemberg, Cecilia Rosetto, Raúl Rizzo, Carlos Rotemberg, Marian Farías Gómez, Osvaldo Papaleo, Marina Olmi, Carlos Ulanovsky, Liliana Heker, Miriam Lewin, Fernando Noy, Jorge Bernetti, Aldana Loiseau (en nombre de su padre, Caloi), Mempo Giardinelli y Gustavo Santaolalla

La resistencia durante la dictadura genocida y la consolidación de la democracia no pueden entenderse sin la participación de referentes de la cultura, que dieron testimonio con sus canciones, películas, obras de teatro, libros y diferentes acciones para a pesar de la censura y la persecución”, comentaron desde la cartera cultural.

Red de Clubes de Lectura

En tanto, el lanzamiento de la Red Bonaerense de Clubes de Lectura está programado para las 17.30 horas en la Sala Julio Cortázar (Pabellón Amarillo de la Feria) y contará con la participación de la escritora Dolores Reyes y Jéferson Assumção, director de Libros, Lectura, Literatura y Bibliotecas del Ministerio de Cultura de Brasil.

Con los clubes participantes se llevará a cabo una entrega de libros del programa de promoción de la lectura “25 para el 25” del Fondo de Cultura Económica del Gobierno de México, del cual participan países de América Latina pero en Argentina se articula con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Es importante entregar libros pero también es importante generar redes comunitarias para que se lean, circulen, se analicen y lleguen a más personas. Los clubes de lectura tienen antigua tradición en Argentina”, señalaron desde el Instituto Cultural.

Un stand, cien editoriales

La Feria Internacional del Libro se desarrolla hasta el domingo 11 de mayo en el predio ferial de La Rural. Bajo el lema "Una Provincia con Memoria", el stand de la Provincia de Buenos Aires (602 del Pabellón Azul) reúne más de 100 editoriales independientes y universitarias, además de la participación de Ediciones Bonaerenses y organismos públicos provinciales.

Quienes visiten el stand podrán acceder a descuentos exclusivos del Banco Provincia abonando con Cuenta DNI. Toda la programación puede consultarse en el sitio web del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB

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