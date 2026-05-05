martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 10:30

Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje gratis en los vuelos de cabotaje

A partir de mayo, el pasaje más económico en Aerolíneas Argentinas solo incluirá un bolso o mochila de hasta 3 kilos.

Por Agencia DIB
Al comprar un pasaje en Aerolíneas Argentinas hay que prestar atención al costo del equipaje.

Al comprar un pasaje en Aerolíneas Argentinas hay que prestar atención al costo del equipaje.

NA

Con el objetivo de competir con las tarifas de las compañías low cost, Aerolíneas Argentinas cambió su política de equipaje para vuelos de cabotaje. Desde mayo, el pasaje más económico sólo incluye un bolso o mochila de hasta 3 kilos.

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La eliminación del carry on gratuito (equipaje de mano de hasta 8 kilos) se suma a otras medidas ya vigentes como el cobro por selección anticipada de asientos implementado en noviembre pasado y recargos por combustible debido a la guerra en Medio Oriente, informó NA.

Cuánto cuesta llevar equipaje

El costo de este adicional por el equipaje de mano de 8 kilos parte varía según el destino y la anticipación de la compra del pasaje.

Aquí un ejemplo: un pasaje de ida Aeroparque-Mar del Plata en mayo, comprado con una semana de anticipación para viajar fuera de fin de semana cuesta $111.000 en tarifa Promo y con un equipaje en cabina de 8 kilos y otro en bodega de 15 kilos, tiene un valor de $160.000. En caso de comprar el equipaje de forma separada y con menos antelación, los precios aumentan considerablemente.

La modificación no alcanza a los vuelos internacionales ni a quienes ya tenían tickets emitidos. A partir de la categoría Plus, el carry on ya estará incluido.

Fuente: Agencia DIB

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