Fin de semana a puro deporte: carreras a pie, en bici o en autos, rally y pesca

En Madariaga se viene un fin de semana a pura velocidad con el Rally Pagos del Tuyú.

Viernes 27, a las 7:00; sábado 28, a las 9:00; domingo 1 de marzo, a las 8:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Primera fecha del Rally Argentino 2026 y del Rally Mar y Sierras. Participarán más de 100 autos. Entrada gratuita.

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, desde la mañana, en el Pueblo Turístico Cazón.

Exhibición de jeeps, travesía y paseos, circuito offroad, juegos y sorteos. Además, patio gastronómico, sector de expositores 4x4, feria de artesanías, música y espectáculos, acceso a piletas y camping. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/jeep_argentinos/

Carrera Nocturna La Vuelta al Pago en Ayacucho

Sábado 28, a las 20:00, desde la explanada municipal.

Competencia a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal y el Hogar del Anciano. Dos modalidades: 10 kilómetros, competitivo y 4, correcaminata. Entrega del premio Sergio Hoffman. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Ayacucho.

Más información: www.instagram.com/ayacuchoturismo/ - www.facebook.com/turismoayacuchoargentina

Lobos 10k y 3k

Sábado 28, a las 20:00, desde Mitre 638.

Carrera a beneficio del Hogar de Ancianos La Sagrada Familia – Sociedad de Beneficencia. Recorrido por asfalto. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/corredoresdezonasur/

SAAVEDRA (Pigüé)

Trekking Nocturno a la Gruta de los Espíritus en Pigüé, partido de Saavedra

Sábado 28, a las 17:00, en la Terminal de Ómnibus de Pigüé.

Caminata bajo las estrellas. Cada persona deberá llegar a la gruta en vehículo particular. El circuito cierra con una cena. Regreso: 23:00. Actividad arancelada con reserva previa, desde $30.000.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/trekking-nocturno-gruta-de-los-espiritus-2/

Desafío Pillahuinco en Coronel Pringles

Domingo 1 de marzo, a las 9:30, en el Balneario Municipal.

Competencia que recorre la serranía de Ventania con distancias de 6 y 12 kilómetros. Inscripción arancelada en www.bahiacorre.com.ar No se realizan inscripciones el día de la carrera.

Más información: www.instagram.com/p/DUDx687gG09/ -

Carrera de Ruta en Pigüé, partido de Saavedra

Domingo 1 de marzo, a las 9:30, en el autódromo de la ciudad de Pigüé.

En diferentes horarios según categorías. Inscripción arancelada. Organiza Pigüé Bike con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/munisaavedrapigue/

20º 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso en Claromecó, partido de Tres Arroyos

Domingo 1 de marzo, de 10:00 a 16:00, desde Dunamar hasta el arroyito en Reta, y desde las cercanía de El Faro hasta las inmediaciones del sexto salto.

El Club Recreativo Echegoyen celebra veinte años con concurso y entrega de grandes premios: primer puesto,Toyota Hilux 4×4 km; segundo, Toyota Yaris 0km y para los inscriptos, otra Hilux 4X4 0Km. Además, 20 sorteos de un millón de pesos cada uno. Inscripción arancelada.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/6hs-a-la-corvina-de-mayor-peso/

