Fin de semana a puro deporte: carreras a pie, en bici o en autos, rally y pesca

47º Rally Nacional Pagos del Tuyú en General Madariaga
Viernes 27, a las 7:00; sábado 28, a las 9:00; domingo 1 de marzo, a las 8:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.
La provincia de Buenos Aires se prepara para un fin de semana de deporte, amateurs y profesionales. Para fanáticos del running, el automovilismo y las corvinas.
Primera fecha del Rally Argentino 2026 y del Rally Mar y Sierras. Participarán más de 100 autos. Entrada gratuita.
Programación: https://www.rallyargentino.com/calendario-ampliar.php?id_carrera=208
Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, desde la mañana, en el Pueblo Turístico Cazón.
Exhibición de jeeps, travesía y paseos, circuito offroad, juegos y sorteos. Además, patio gastronómico, sector de expositores 4x4, feria de artesanías, música y espectáculos, acceso a piletas y camping. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/jeep_argentinos/
Sábado 28, a las 20:00, desde la explanada municipal.
Competencia a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal y el Hogar del Anciano. Dos modalidades: 10 kilómetros, competitivo y 4, correcaminata. Entrega del premio Sergio Hoffman. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Ayacucho.
Más información: www.instagram.com/ayacuchoturismo/ - www.facebook.com/turismoayacuchoargentina
Sábado 28, a las 20:00, desde Mitre 638.
Carrera a beneficio del Hogar de Ancianos La Sagrada Familia – Sociedad de Beneficencia. Recorrido por asfalto. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/corredoresdezonasur/
SAAVEDRA (Pigüé)
Sábado 28, a las 17:00, en la Terminal de Ómnibus de Pigüé.
Caminata bajo las estrellas. Cada persona deberá llegar a la gruta en vehículo particular. El circuito cierra con una cena. Regreso: 23:00. Actividad arancelada con reserva previa, desde $30.000.
Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/trekking-nocturno-gruta-de-los-espiritus-2/
Domingo 1 de marzo, a las 9:30, en el Balneario Municipal.
Competencia que recorre la serranía de Ventania con distancias de 6 y 12 kilómetros. Inscripción arancelada en www.bahiacorre.com.ar No se realizan inscripciones el día de la carrera.
Más información: www.instagram.com/p/DUDx687gG09/ -
Domingo 1 de marzo, a las 9:30, en el autódromo de la ciudad de Pigüé.
En diferentes horarios según categorías. Inscripción arancelada. Organiza Pigüé Bike con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.
Más información: www.instagram.com/munisaavedrapigue/
Domingo 1 de marzo, de 10:00 a 16:00, desde Dunamar hasta el arroyito en Reta, y desde las cercanía de El Faro hasta las inmediaciones del sexto salto.
El Club Recreativo Echegoyen celebra veinte años con concurso y entrega de grandes premios: primer puesto,Toyota Hilux 4×4 km; segundo, Toyota Yaris 0km y para los inscriptos, otra Hilux 4X4 0Km. Además, 20 sorteos de un millón de pesos cada uno. Inscripción arancelada.
Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/6hs-a-la-corvina-de-mayor-peso/
