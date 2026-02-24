martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026 - 09:55

Fin de semana a puro deporte: carreras a pie, en bici o en autos, rally y pesca

La provincia de Buenos Aires se prepara para un fin de semana de deporte, amateurs y profesionales. Para fanáticos del running, el automovilismo y las corvinas.

Por Agencia DIB
En Madariaga se viene un fin de semana a pura velocidad con el Rally Pagos del Tuyú.

En Madariaga se viene un fin de semana a pura velocidad con el Rally Pagos del Tuyú.

@turismopba
Desafío Pillahuinco rs
jeeps en cazón rs

47º Rally Nacional Pagos del Tuyú en General Madariaga

Viernes 27, a las 7:00; sábado 28, a las 9:00; domingo 1 de marzo, a las 8:00, en diferentes espacios físicos de la ciudad.

Más noticias
Un fin de semana con la Fiesta Provincial del Cordero al Disco en Indio Rico.

Fin de semana con cordero al disco, mariposas, cactus y el Año Nuevo Chino
Mar del Plata es sinónimo de turismo tanto en este fin de semana largo como en todo el año.

Fin de semana de Carnaval: destinos con ocupación plena y mucho turismo en todo el país

Primera fecha del Rally Argentino 2026 y del Rally Mar y Sierras. Participarán más de 100 autos. Entrada gratuita.

4º Encuentro Nacional de Jeep en Cazón, partido de Saladillo

Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, desde la mañana, en el Pueblo Turístico Cazón.

Exhibición de jeeps, travesía y paseos, circuito offroad, juegos y sorteos. Además, patio gastronómico, sector de expositores 4x4, feria de artesanías, música y espectáculos, acceso a piletas y camping. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/jeep_argentinos/

jeeps en cazón rs

Carrera Nocturna La Vuelta al Pago en Ayacucho

Sábado 28, a las 20:00, desde la explanada municipal.

Competencia a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal y el Hogar del Anciano. Dos modalidades: 10 kilómetros, competitivo y 4, correcaminata. Entrega del premio Sergio Hoffman. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Ayacucho.

Más información: www.instagram.com/ayacuchoturismo/ - www.facebook.com/turismoayacuchoargentina

Lobos 10k y 3k

Sábado 28, a las 20:00, desde Mitre 638.

Carrera a beneficio del Hogar de Ancianos La Sagrada Familia – Sociedad de Beneficencia. Recorrido por asfalto. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/corredoresdezonasur/

SAAVEDRA (Pigüé)

Trekking Nocturno a la Gruta de los Espíritus en Pigüé, partido de Saavedra

Sábado 28, a las 17:00, en la Terminal de Ómnibus de Pigüé.

Caminata bajo las estrellas. Cada persona deberá llegar a la gruta en vehículo particular. El circuito cierra con una cena. Regreso: 23:00. Actividad arancelada con reserva previa, desde $30.000.

Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/evento/trekking-nocturno-gruta-de-los-espiritus-2/

Desafío Pillahuinco en Coronel Pringles

Desafío Pillahuinco rs

Domingo 1 de marzo, a las 9:30, en el Balneario Municipal.

Competencia que recorre la serranía de Ventania con distancias de 6 y 12 kilómetros. Inscripción arancelada en www.bahiacorre.com.ar No se realizan inscripciones el día de la carrera.

Más información: www.instagram.com/p/DUDx687gG09/ -

Carrera de Ruta en Pigüé, partido de Saavedra

Domingo 1 de marzo, a las 9:30, en el autódromo de la ciudad de Pigüé.

En diferentes horarios según categorías. Inscripción arancelada. Organiza Pigüé Bike con el acompañamiento de la Municipalidad de Saavedra.

Más información: www.instagram.com/munisaavedrapigue/

20º 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso en Claromecó, partido de Tres Arroyos

Domingo 1 de marzo, de 10:00 a 16:00, desde Dunamar hasta el arroyito en Reta, y desde las cercanía de El Faro hasta las inmediaciones del sexto salto.

El Club Recreativo Echegoyen celebra veinte años con concurso y entrega de grandes premios: primer puesto,Toyota Hilux 4×4 km; segundo, Toyota Yaris 0km y para los inscriptos, otra Hilux 4X4 0Km. Además, 20 sorteos de un millón de pesos cada uno. Inscripción arancelada.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/6hs-a-la-corvina-de-mayor-peso/

Fuente Agencia DIB

Temas
Ver más

Fin de semana con cordero al disco, mariposas, cactus y el Año Nuevo Chino

Fin de semana de Carnaval: destinos con ocupación plena y mucho turismo en todo el país

Seis ciudades que son "puro teatro"

Estrenos: una serie con Robert De Niro y "Parque Lezama" llega al cine con Luis Brandoni

"Los batracios de fuego": recuperan una novela de ciencia ficción en la que intentan atacar la destilería de Berisso

Con la quilmeña Anabel Sánchez, la Semana de la Moda de Nueva York tiene un gen argentino

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El accidente en La Matanza. 

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero escaparon entre las llamas