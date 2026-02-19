jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 08:41

Fin de semana con cordero al disco, mariposas, cactus y el Año Nuevo Chino

Febrero trae otro fin de semana de fiestas populares en la Provincia de Buenos Aires. Corsos, cordero al disco, triatlones y la celebración china en La Plata.

Por Agencia DIB
Un fin de semana con la Fiesta Provincial del Cordero al Disco en Indio Rico.

Un fin de semana con la Fiesta Provincial del Cordero al Disco en Indio Rico.

Pergamino - Fiesta de la Estaca
PUNTA INDIO - Mariposa Bandera
LA PLATA - Año Nuevo Chino

5º Fiesta Provincial del Cordero al Disco en Indio Rico, Coronel Pringles

Sábado 21, desde las 17:00, en el predio de la Estación de Ferrocarril de Indio Rico.

La Fiesta de la Cerveza Artesanal en Mar Chiquita es una de las opciones para este fin de semana largo.

Fin de semana largo de Carnaval con música, carreras, cerveza artesanal y buena mesa
Mar del Plata es sinónimo de turismo tanto en este fin de semana largo como en todo el año.

Fin de semana de Carnaval: destinos con ocupación plena y mucho turismo en todo el país

Cordero al disco, patio gastronómico, peñas, feria de artesanías y espectáculos musicales con Kaiser Carabela, Los Carrizos y Los Cautivos. Entrada arancelada.

31º Festival Mones Cazón, un Pueblo que Canta y Baila, partido de Pehuajó

Viernes 20 y sábado 21, desde las 20:00, en el Paseo del Centenario.

Viernes, presentación de Ballet CAMC, Peña Los Amigos, Peña Crecer, Hernán Luguercho, Hembras, Linaje Pampa, Los Bagualeros, y Daiana Colamarino. Sábado, Ballet Martín Fierro, Peña Los Amigos, Thiago y su Violín, Grupo Inti, Los de Salta, y La Positiva. Feria de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/festival.monescazon/

Gran Fiesta Criolla en Agustina, partido de Junín

Sábado 21, desde las 19:00 y domingo 22, a partir de las 17:00, en la localidad Agustina.

Juego de sortijas, espectáculos artísticos, feria de artesanías y cantinas, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario del pueblo. Entrada gratuita.

Más información: https://junin.tur.ar/events

54º Corsolandia en Las Flores

Sábado 21 y domingo 22, de 20:00 a 22:00, en la avenida General Paz, entre Alem y Avellaneda.

54 ediciones del Carnaval Infantil, con desfile en categoría individual, individual bebé, dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Entrada gratuita. Corsolandia continuará los días 27 y 28.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/

LA PLATA - Año Nuevo Chino

Año Nuevo Chino 2026 en La Plata

Sábado 21 y domingo 22, desde las 12:00, en la Plaza Moreno, calle 12 entre 50 y 54.

Espectáculos sobre el escenario, tradicional ceremonia ancestral del Clavado de Pupilas y expresiones típicas de la cultura oriental. Participan escuelas de artes marciales locales, de otras localidades y artistas provenientes de China. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fphvarg

Pergamino - Fiesta de la Estaca

12º Fiesta Provincial de la Estaca en Acevedo, partido de Pergamino

Sábado 21, desde las 16:00, en la plaza de la localidad de Acevedo.

Tradicional costillar asado a la estaca, gastronomía criolla, menú para personas con celiaquía, feria de artesanías y espectáculos musicales con Sele Vera y Los Pampas, Los 4 de Córdoba, artistas locales y regionales. Importantes sorteos. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fiestadelaestacaacevedo/

49º Fiesta Provincial del Girasol en Ramón Santamarina, Necochea

Sábado 21 y domingo 22, a partir de las 17:00, en Ramón Santamarina.

Desfiles, espectáculos musicales, gastronomía regional, feria de artesanías y actividades tradicionalistas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/?hl=es

PUNTA INDIO - Mariposa Bandera

1º Fiesta Provincial de la Mariposa Bandera en Punta Indio

Sábado 21 y domingo 22, desde las 9:00, en la Reserva Natural La Amanda.

Taller de Mariposas. Cómo fotografiarlas y filmarlas: charla y muestra fotográfica sobre los estadios de la MBA, a cargo de Julio Millat y Laura Gravino. Visitas guiadas a la Reserva Natural La Amanda (actividad arancelada) y recorrido por el sendero Coronillo Abuelo (con inscripción previa, actividad gratuita).

Más información: www.instagram.com/municipalidadpuntaindio/

Peatonal Gastronómica de Verano 2026 en Luján

Domingo 22, desde las 18:00, en avenida San Martín, entre Humberto y M. Moreno.

Puestos gastronómicos, música en vivo, artistas urbanos, pintura en vivo, juegos infantiles y ferias de artesanías y EcoPop. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/elegilujan/

Festival Encontrarte en Lobos

Sábado 21 y domingo 22, desde las 19:00, en avenida 9 de Julio entre Belgrano y Ayacucho.

Sábado, Noche de las Bibliotecas con recorrido de bibliotecas y mercado artesanal en la Plaza 1810. Premio a la mejor puesta en escena. Domingo, Peatonal Cultural, Paseo de las Estrellas, exposición de artistas visuales locales y regionales y espectáculos en vivo. Puestos gastronómicos, feria de artesanías y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/

Ciclo de Música a Orillas del Salado "La Postrera" en Lezama

Domingo 22, a las 18:00, a orillas del Salado.

Presentaciones artísticas de Bernardos Trío, Daniel Farisano y su conjunto, Grupo La Corte y DJ en vivo. Llevar reposera. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturalezama/

Cicloturismo en Arroyo Corto, partido de Saavedra

Viernes 20, a las 20:00; sábado 21, a las 09:00 y domingo 22, a las 10:00, desde la plaza 9 de Julio.

Viernes, bicicleteada familiar; sábado, circuito de 20 kilómetros y por la noche, servicio de cantina, espectáculos y pileta gratis para los ciclistas. Domingo, pedaleada de despedida. Actividad gratuita con inscripción previa.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/

Triatlón Puan

Sábado 21, a las 15:00, en la laguna de Puan.

Distancias, olímpico: natación 1.5 kilómetros, ciclismo 40 y pedestrismo 10; short: natación 750 metros, ciclismo 20 kilómetros y pedestrismo, 5. Inscripción arancelada en www.bahiacorre.com.ar.

Más información: www.instagram.com/p/DUOGAJWDkoU/

Cross 2026 en San Andrés de Giles

Sábado 21, a las 18:00, desde la pista de atletismo, en el Parque Municipal.

Circuito Cross de 2 kilómetros con equipos de 5 integrantes. Inscripción [email protected]. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/sagdeportes/

Maratón del Lago en Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen

Domingo 22, de 16:00 a 18:30, desde la Plaza Manuel Estrada.

En las distancias 8 kilómetros, competitivos y 4, participativos. Medallas para todos los participantes y trofeos para los 3 primeros puestos de cada categoría. Premios en dinero en efectivo para los 3 primeros puestos de la general en mujeres y hombres. Actividad arancelada. Inscripciones: http://bit.ly/4tupozR

Más información: www.instagram.com/deportes_hyrigoyen/ -

Expo Cactus Tapalqué

Sábado 21 y domingo 22, a partir del mediodía, en el Balneario Municipal.

Exposición de feriantes y viveristas de plantas, flores y cactus. Feria de artesanías y emprendimientos, patio gastronómico y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/ -

