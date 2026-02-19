Fin de semana con cordero al disco, mariposas, cactus y el Año Nuevo Chino

Un fin de semana con la Fiesta Provincial del Cordero al Disco en Indio Rico.

Sábado 21, desde las 17:00, en el predio de la Estación de Ferrocarril de Indio Rico.

Cordero al disco, patio gastronómico, peñas, feria de artesanías y espectáculos musicales con Kaiser Carabela, Los Carrizos y Los Cautivos. Entrada arancelada.

Viernes 20 y sábado 21, desde las 20:00, en el Paseo del Centenario.

Viernes, presentación de Ballet CAMC, Peña Los Amigos, Peña Crecer, Hernán Luguercho, Hembras, Linaje Pampa, Los Bagualeros, y Daiana Colamarino. Sábado, Ballet Martín Fierro, Peña Los Amigos, Thiago y su Violín, Grupo Inti, Los de Salta, y La Positiva. Feria de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/festival.monescazon/

Gran Fiesta Criolla en Agustina, partido de Junín

Sábado 21, desde las 19:00 y domingo 22, a partir de las 17:00, en la localidad Agustina.

Juego de sortijas, espectáculos artísticos, feria de artesanías y cantinas, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario del pueblo. Entrada gratuita.

Más información: https://junin.tur.ar/events

54º Corsolandia en Las Flores

Sábado 21 y domingo 22, de 20:00 a 22:00, en la avenida General Paz, entre Alem y Avellaneda.

54 ediciones del Carnaval Infantil, con desfile en categoría individual, individual bebé, dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Entrada gratuita. Corsolandia continuará los días 27 y 28.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/

LA PLATA - Año Nuevo Chino

Año Nuevo Chino 2026 en La Plata

Sábado 21 y domingo 22, desde las 12:00, en la Plaza Moreno, calle 12 entre 50 y 54.

Espectáculos sobre el escenario, tradicional ceremonia ancestral del Clavado de Pupilas y expresiones típicas de la cultura oriental. Participan escuelas de artes marciales locales, de otras localidades y artistas provenientes de China. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fphvarg

Pergamino - Fiesta de la Estaca

12º Fiesta Provincial de la Estaca en Acevedo, partido de Pergamino

Sábado 21, desde las 16:00, en la plaza de la localidad de Acevedo.

Tradicional costillar asado a la estaca, gastronomía criolla, menú para personas con celiaquía, feria de artesanías y espectáculos musicales con Sele Vera y Los Pampas, Los 4 de Córdoba, artistas locales y regionales. Importantes sorteos. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fiestadelaestacaacevedo/

49º Fiesta Provincial del Girasol en Ramón Santamarina, Necochea

Sábado 21 y domingo 22, a partir de las 17:00, en Ramón Santamarina.

Desfiles, espectáculos musicales, gastronomía regional, feria de artesanías y actividades tradicionalistas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/?hl=es

PUNTA INDIO - Mariposa Bandera

1º Fiesta Provincial de la Mariposa Bandera en Punta Indio

Sábado 21 y domingo 22, desde las 9:00, en la Reserva Natural La Amanda.

Taller de Mariposas. Cómo fotografiarlas y filmarlas: charla y muestra fotográfica sobre los estadios de la MBA, a cargo de Julio Millat y Laura Gravino. Visitas guiadas a la Reserva Natural La Amanda (actividad arancelada) y recorrido por el sendero Coronillo Abuelo (con inscripción previa, actividad gratuita).

Más información: www.instagram.com/municipalidadpuntaindio/

Peatonal Gastronómica de Verano 2026 en Luján

Domingo 22, desde las 18:00, en avenida San Martín, entre Humberto y M. Moreno.

Puestos gastronómicos, música en vivo, artistas urbanos, pintura en vivo, juegos infantiles y ferias de artesanías y EcoPop. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/elegilujan/

Festival Encontrarte en Lobos

Sábado 21 y domingo 22, desde las 19:00, en avenida 9 de Julio entre Belgrano y Ayacucho.

Sábado, Noche de las Bibliotecas con recorrido de bibliotecas y mercado artesanal en la Plaza 1810. Premio a la mejor puesta en escena. Domingo, Peatonal Cultural, Paseo de las Estrellas, exposición de artistas visuales locales y regionales y espectáculos en vivo. Puestos gastronómicos, feria de artesanías y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/

Ciclo de Música a Orillas del Salado "La Postrera" en Lezama

Domingo 22, a las 18:00, a orillas del Salado.

Presentaciones artísticas de Bernardos Trío, Daniel Farisano y su conjunto, Grupo La Corte y DJ en vivo. Llevar reposera. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturalezama/

Cicloturismo en Arroyo Corto, partido de Saavedra

Viernes 20, a las 20:00; sábado 21, a las 09:00 y domingo 22, a las 10:00, desde la plaza 9 de Julio.

Viernes, bicicleteada familiar; sábado, circuito de 20 kilómetros y por la noche, servicio de cantina, espectáculos y pileta gratis para los ciclistas. Domingo, pedaleada de despedida. Actividad gratuita con inscripción previa.

Más información: www.instagram.com/turismosaavedrapigue/

Triatlón Puan

Sábado 21, a las 15:00, en la laguna de Puan.

Distancias, olímpico: natación 1.5 kilómetros, ciclismo 40 y pedestrismo 10; short: natación 750 metros, ciclismo 20 kilómetros y pedestrismo, 5. Inscripción arancelada en www.bahiacorre.com.ar.

Más información: www.instagram.com/p/DUOGAJWDkoU/

Cross 2026 en San Andrés de Giles

Sábado 21, a las 18:00, desde la pista de atletismo, en el Parque Municipal.

Circuito Cross de 2 kilómetros con equipos de 5 integrantes. Inscripción [email protected]. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/sagdeportes/

Maratón del Lago en Henderson, partido de Hipólito Yrigoyen

Domingo 22, de 16:00 a 18:30, desde la Plaza Manuel Estrada.

En las distancias 8 kilómetros, competitivos y 4, participativos. Medallas para todos los participantes y trofeos para los 3 primeros puestos de cada categoría. Premios en dinero en efectivo para los 3 primeros puestos de la general en mujeres y hombres. Actividad arancelada. Inscripciones: http://bit.ly/4tupozR

Más información: www.instagram.com/deportes_hyrigoyen/

Expo Cactus Tapalqué

Sábado 21 y domingo 22, a partir del mediodía, en el Balneario Municipal.

Exposición de feriantes y viveristas de plantas, flores y cactus. Feria de artesanías y emprendimientos, patio gastronómico y espectáculos artísticos. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/