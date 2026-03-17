martes 17 de marzo de 2026
17 de marzo de 2026 - 10:54

Fin de semana de caminatas, carreras, cabalgatas, bicicletas y pesca

A caballo, a pie, en bicicleta o con una caña, se viene un fin de semana deportivo en la provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Cabalgata por las sierras de Curamalal para un fin de semana distinto.

Cabalgata por las sierras de Curamalal para un fin de semana distinto.

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Carrera Nocturna en el Puerto de Coronel Rosales

Sábado 21, a las 20:00, desde el Puerto Rosales.

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Prueba deportiva de 8 kilómetros. Inscripción arancelada. Entrega de remeras a los primeros 150 inscriptos.

4º Carrera Bomberos Lincoln

Sábado 21, a partir de las 19:30, en la Plaza Rivadavia.

Carreras nocturnas en las distancias 10 y 5 kilómetros; y 7 metros, categoría Kids. Incluye remera, kit y medalla finisher. Actividad arancelada. Inscripción: www.carrerabomberoslincoln.ar/

14º Rural Bike Vuelta a la Cascada en Guaminí

Domingo 22, a las 8:00, en el Balneario Lago del Monte.

Distancias de 60 kilómetros, competitiva y 30, promocional. A las 8:00, entrega de kits y a las 10:00, largada. Premios en efectivo. Inscripción arancelada en: www.deportesydesafios.com.ar

20° Concurso de Pesca a la Pieza de Mayor Peso en Necochea

Domingo 22, a las 10:00, en la margen del río Quequén Grande, desde el monumento a la Madre Teresa de Calcuta hasta la zona de la Sociedad Española.

El certamen repartirá 25 millones de pesos entre los ganadores. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/defensorespqoficial/

2º Rural Bike en Los Toldos, General Viamonte

Domingo 22, a las 10:00, desde Balneario Municipal.

Distancias de 17,90 kilómetros, debutantes; 35,60, promocional y 53,40, competitiva. Medalla finisher para todos los competidores. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/deportesgralviamonte/ -

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2º Fiesta del Pejerrey en General Lavalle

Sábado 21, desde las 18:00 y domingo 22, a las 9:00, en el Pesquero Chiozza.

Concurso de pesca al pejerrey, premio a la pieza de mayor longitud y cena de pescadores. Feria de artesanías, paseo gastronómico, sorteos y espectáculos. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fiestadelpejerrey

Cicloturismo en Bordenave, partido de Puan

Domingo 19, a las 9:00, desde el Monumento El Gaucho.

Cicloturismo por caminos rurales de baja circulación y en las modalidades Circuito Chico de 30 kilómetros y Circuito Largo de 45. Al finalizar, almuerzo en El Ceibo. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiopuan/-

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33° Cabalgata por las Sierras de Curamalal y 10° Cabalgata Provincial de Pigüé, partido de Saavedra

Sábado 21, a las 9:00, en Ruta 33 KM 128,5 y domingo 22, a las 10:00, en el Monolito a la Primera Conscripción.

Sábado, 9:00, salida; 12:30, almuerzo en Cura Malal Chico; 13:30, recorrido por el cordón serrano; 19:00, llegada al monolito y a las 21:00, peña folclórica. Domingo, 10:00, izamiento de la bandera; 10:30, regreso; 12:30, almuerzo en Cura Malal Chico; 13:30, último trayecto y a las 16:00, desfile por Pigüé. Actividad arancelada.

Más información: ww.instagram.com/turismosaavedrapigue/

Sendero de la Albúfera en Mar Chiquita

Sábado 21, a las 15:00, en av. Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.

Introducción a la biodiversidad del lugar, exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies y observación de médanos, pastizales, mar y laguna. Inscripción previa. Actividad gratuita.

Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/

Sendero Botánico Mónica E. García de Mar de las Pampas, Villa Gesell

Sábado 21, a las 16:00, en Carlos Gesell y Padre Cardiel.

Visita guiada para conocer los aspectos culturales y naturales que dieron origen al paisaje de Mar de las Pampas. El recorrido propone un trayecto entre especies vegetales identificadas mediante señalética y cartelería con mapas. Actividad gratuita.

Más información: www.gesell.tur.ar/

Sendero Escuela Sustentable en Mar Chiquita

Domingo 22, a las 15:00, desde av. De Las Letras y Constancio Vigil.

Recorrido por la primera escuela autosustentable del país, construida con materiales reciclados. Se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

Fuente: Agencia DIB

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