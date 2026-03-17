Fin de semana de caminatas, carreras, cabalgatas, bicicletas y pesca

Cabalgata por las sierras de Curamalal para un fin de semana distinto.

Sábado 21, a las 20:00, desde el Puerto Rosales.

Fin de semana con música, empanadas, asado y cerveza para celebrar San Patricio

Fin de semana con tenis internacional, la carrera de la Mujer, ciclismo y senderismo

Prueba deportiva de 8 kilómetros. Inscripción arancelada. Entrega de remeras a los primeros 150 inscriptos.

Sábado 21, a partir de las 19:30, en la Plaza Rivadavia.

Carreras nocturnas en las distancias 10 y 5 kilómetros; y 7 metros, categoría Kids. Incluye remera, kit y medalla finisher. Actividad arancelada. Inscripción: www.carrerabomberoslincoln.ar/

14º Rural Bike Vuelta a la Cascada en Guaminí

Domingo 22, a las 8:00, en el Balneario Lago del Monte.

Distancias de 60 kilómetros, competitiva y 30, promocional. A las 8:00, entrega de kits y a las 10:00, largada. Premios en efectivo. Inscripción arancelada en: www.deportesydesafios.com.ar

20° Concurso de Pesca a la Pieza de Mayor Peso en Necochea

Domingo 22, a las 10:00, en la margen del río Quequén Grande, desde el monumento a la Madre Teresa de Calcuta hasta la zona de la Sociedad Española.

El certamen repartirá 25 millones de pesos entre los ganadores. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/defensorespqoficial/

2º Rural Bike en Los Toldos, General Viamonte

Domingo 22, a las 10:00, desde Balneario Municipal.

Distancias de 17,90 kilómetros, debutantes; 35,60, promocional y 53,40, competitiva. Medalla finisher para todos los competidores. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/deportesgralviamonte/ -

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2º Fiesta del Pejerrey en General Lavalle

Sábado 21, desde las 18:00 y domingo 22, a las 9:00, en el Pesquero Chiozza.

Concurso de pesca al pejerrey, premio a la pieza de mayor longitud y cena de pescadores. Feria de artesanías, paseo gastronómico, sorteos y espectáculos. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fiestadelpejerrey

Cicloturismo en Bordenave, partido de Puan

Domingo 19, a las 9:00, desde el Monumento El Gaucho.

Cicloturismo por caminos rurales de baja circulación y en las modalidades Circuito Chico de 30 kilómetros y Circuito Largo de 45. Al finalizar, almuerzo en El Ceibo. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiopuan/-

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33° Cabalgata por las Sierras de Curamalal y 10° Cabalgata Provincial de Pigüé, partido de Saavedra

Sábado 21, a las 9:00, en Ruta 33 KM 128,5 y domingo 22, a las 10:00, en el Monolito a la Primera Conscripción.

Sábado, 9:00, salida; 12:30, almuerzo en Cura Malal Chico; 13:30, recorrido por el cordón serrano; 19:00, llegada al monolito y a las 21:00, peña folclórica. Domingo, 10:00, izamiento de la bandera; 10:30, regreso; 12:30, almuerzo en Cura Malal Chico; 13:30, último trayecto y a las 16:00, desfile por Pigüé. Actividad arancelada.

Más información: ww.instagram.com/turismosaavedrapigue/

Sendero de la Albúfera en Mar Chiquita

Sábado 21, a las 15:00, en av. Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.

Introducción a la biodiversidad del lugar, exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies y observación de médanos, pastizales, mar y laguna. Inscripción previa. Actividad gratuita.

Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/

Sendero Botánico Mónica E. García de Mar de las Pampas, Villa Gesell

Sábado 21, a las 16:00, en Carlos Gesell y Padre Cardiel.

Visita guiada para conocer los aspectos culturales y naturales que dieron origen al paisaje de Mar de las Pampas. El recorrido propone un trayecto entre especies vegetales identificadas mediante señalética y cartelería con mapas. Actividad gratuita.

Más información: www.gesell.tur.ar/

Sendero Escuela Sustentable en Mar Chiquita

Domingo 22, a las 15:00, desde av. De Las Letras y Constancio Vigil.

Recorrido por la primera escuela autosustentable del país, construida con materiales reciclados. Se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción.

Más información: https://marchiquita.tur.ar/

Fuente: Agencia DIB