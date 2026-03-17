Fin de semana de caminatas, carreras, cabalgatas, bicicletas y pesca

Carrera Nocturna en el Puerto de Coronel Rosales
Sábado 21, a las 20:00, desde el Puerto Rosales.
A caballo, a pie, en bicicleta o con una caña, se viene un fin de semana deportivo en la provincia de Buenos Aires.
Sábado 21, a las 20:00, desde el Puerto Rosales.
Prueba deportiva de 8 kilómetros. Inscripción arancelada. Entrega de remeras a los primeros 150 inscriptos.
Más información: www.instagram.com/ptorosales/
Sábado 21, a partir de las 19:30, en la Plaza Rivadavia.
Carreras nocturnas en las distancias 10 y 5 kilómetros; y 7 metros, categoría Kids. Incluye remera, kit y medalla finisher. Actividad arancelada. Inscripción: www.carrerabomberoslincoln.ar/
Domingo 22, a las 8:00, en el Balneario Lago del Monte.
Distancias de 60 kilómetros, competitiva y 30, promocional. A las 8:00, entrega de kits y a las 10:00, largada. Premios en efectivo. Inscripción arancelada en: www.deportesydesafios.com.ar
Domingo 22, a las 10:00, en la margen del río Quequén Grande, desde el monumento a la Madre Teresa de Calcuta hasta la zona de la Sociedad Española.
El certamen repartirá 25 millones de pesos entre los ganadores. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/defensorespqoficial/
Domingo 22, a las 10:00, desde Balneario Municipal.
Distancias de 17,90 kilómetros, debutantes; 35,60, promocional y 53,40, competitiva. Medalla finisher para todos los competidores. Actividad arancelada.
Más información: www.instagram.com/deportesgralviamonte/ -
Sábado 21, desde las 18:00 y domingo 22, a las 9:00, en el Pesquero Chiozza.
Concurso de pesca al pejerrey, premio a la pieza de mayor longitud y cena de pescadores. Feria de artesanías, paseo gastronómico, sorteos y espectáculos. Entrada arancelada.
Más información: www.instagram.com/fiestadelpejerrey
Domingo 19, a las 9:00, desde el Monumento El Gaucho.
Cicloturismo por caminos rurales de baja circulación y en las modalidades Circuito Chico de 30 kilómetros y Circuito Largo de 45. Al finalizar, almuerzo en El Ceibo. Actividad gratuita.
Más información: www.instagram.com/municipiopuan/-
Sábado 21, a las 9:00, en Ruta 33 KM 128,5 y domingo 22, a las 10:00, en el Monolito a la Primera Conscripción.
Sábado, 9:00, salida; 12:30, almuerzo en Cura Malal Chico; 13:30, recorrido por el cordón serrano; 19:00, llegada al monolito y a las 21:00, peña folclórica. Domingo, 10:00, izamiento de la bandera; 10:30, regreso; 12:30, almuerzo en Cura Malal Chico; 13:30, último trayecto y a las 16:00, desfile por Pigüé. Actividad arancelada.
Más información: ww.instagram.com/turismosaavedrapigue/
Sábado 21, a las 15:00, en av. Fernando Soler 1424, CAV Balneario Parque Mar Chiquita.
Introducción a la biodiversidad del lugar, exhibición de material biológico, interpretación ambiental, identificación de especies y observación de médanos, pastizales, mar y laguna. Inscripción previa. Actividad gratuita.
Más información: www.turismomarchiquita.com.ar/
Sábado 21, a las 16:00, en Carlos Gesell y Padre Cardiel.
Visita guiada para conocer los aspectos culturales y naturales que dieron origen al paisaje de Mar de las Pampas. El recorrido propone un trayecto entre especies vegetales identificadas mediante señalética y cartelería con mapas. Actividad gratuita.
Más información: www.gesell.tur.ar/
Domingo 22, a las 15:00, desde av. De Las Letras y Constancio Vigil.
Recorrido por la primera escuela autosustentable del país, construida con materiales reciclados. Se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción.
Más información: https://marchiquita.tur.ar/
Fuente: Agencia DIB