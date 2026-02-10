Feriado de Carnaval: la provincia de Buenos Aires se viste de fiesta

Cada año el festejo de Carnaval toma más fuerzas en la provincia de Buenos Aires.

Viernes 6 al domingo 8; sábado 14 al lunes 16, a las 21:00, en avenida 25 de Mayo y avenida Massey.

Con más de 100 años de historia el Carnaval Artesanal de Lincoln vuelve a sorprender con desfiles de carrozas gigantes, muñecos realizados con la técnica de cartapesta, comparsas y atracciones mecánicas. Espectáculos en vivo con amplia variedad de géneros: cuarteto, cumbia, trap, rock y ska y presentaciones de Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris. Cantinas y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Lincoln fue declarada en 1994 Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Auspicia: subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

Domingo 15 y lunes 16, desde las 20:00, sobre avenida Horacio Cestino, desde La Merced hasta avenida Bossinga.

Comparsas, murgas y cuerdas de candombe con desfile de pasistas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/prensaensenada/

Carnaval del Arte y la Alegría en Guaminí

Sábado 14 y domingo 15, a las 20:00, en el corsódromo de avenida Gregorio García Pereyra.

Fiesta de la Espuma, desfile de carrozas, carros de ingenio, carros dicharacheros, comparsas y murgas. Entrada general por persona: $8.000 anticipada y $10.000 el día de carnaval. Con la entrada se participa por el sorteo de un auto 0KM, kits de pesca y camping, bicicletas.Con la misma entrada pueden ingresar todas las noches.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.guamini/

Carnaval de 25 de Mayo

Sábados 14, 21 y 28 de febrero, a las 22:00 y domingo 1 de marzo, a las 20:00, en el boulevard Valmarosa del Parque Laguna Las Mulitas.

Desfile de comparsas, batucadas, pasistas y carrozas. El predio tiene una capacidad para seis mil espectadores, cuenta con sectores VIP, sillas, mesas y servicio de gastronomía. Entrada arancelada.

Más información: https://carnaval25demayo.com.ar/

7º Carnaval del Sol en Dolores

En el Corsódromo Antú Kawin. Jueves 12 y domingo 15, Carnaval Tradicional con batucadas y agrupaciones; Carnaval de noche. Entrada gratuita el 13 de febrero. El resto de los días, entrada arancelada: $2.000 para locales y $3.000 para visitantes. Jubilados 50% de descuento. Personas con discapacidad, ingreso y estacionamiento gratuito. Importante: solo pago en efectivo tanto para entradas como para cantinas.

Más información: www.instagram.com/carnavaldelsoldolores/

Carnaval de Los Toldos 2026, partido de General Viamonte

Sábado 14 al lunes 16, a las 22:00, en avenida San Martín.

Cinco noches para disfrutar del trabajo, la creatividad y la pasión de las comparsas y carrozas locales.

Más información: www.instagram.com/carnavalviamonte/

Carnaval en Saldungaray 2026, partido de Tornquist

Sábados 14 y 21 y domingo 15, a partir de las 21:00, sobre la avenida Juan B. Gil, Saldungaray.

Sábado 14, desfile de carrozas, elección de la reina y servicio de cantina; 01:30, baile en el club con una entrada de $ 5.000 pesos. Domingo 21, desfile de carrozas y música; sábado 21, quema de Rey Momo, entrega de premios y baile en el club. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/saldungaray.delegacion/

Carnaval Infantil de Chascomús

Del viernes 13 al lunes 16, a las 20:00, en el Corsódromo, avenida Presidente Alfonsín entre Ricchieri y Mendiola.

Desfile comparsas, carrozas, disfraces y murgas. Habrá un sector principal de escenario para espectáculos artísticos y una zona destinada a gastronomía y a la promoción de organizaciones locales. Actividad gratuita.

Más información:www.instagram.com/turismochascomus

Arenales es Carnaval 2026

Viernes 14 al domingo 16, a partir de las 22:00.

Tres noches de música, color, comparsas, y batucadas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/arenales.es.carnaval/

Carnaval Azul 2026

Sábado 14 y lunes 16, a las 21:00; domingo 15, a partir de las 18:00, en el Balneario Municipal.

Comparsas, batucadas, baterías, cuerdas de tambores y cuerpos de baile de la Ciudad de Azul. Domingo, Carnaval Infantil; lunes, cierre con la quema del momo y baile abierto a la comunidad.

Más información: www.instagram.com/municipiodeazul/

2º Desfile de Máscaras en Necochea

Domingo 15, de 19:00 a 22:00, desde avenida 2 y 87.

Evento que celebra la llegada del carnaval con desfiles, música, murgas y actividades artísticas para toda la familia. Se invita a vecinos y turistas a participar con sus propias máscaras y disfraces. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeculturaneco/?g=5

54º Corsolandia en Las Flores

Sábados 21 y 27; domingos 22 y 28, de 20:00 a 22:00, en la avenida General Paz entre Alem y Avellaneda.

54 ediciones del Carnaval Infantil. Desfile en categorías individual, individual bebé, dupla, automotor, carroza, gauchesco, grupal menor y grupal mayor. Entrada gratuita.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/

Carnavales 2026 en Capitán Sarmiento

Domingo 15 y lunes 16, a partir de las 20:00, en la calle Centenario, próximo a la estación de tren.

Premio a la mejor carroza y al disfraz más creativo, elección del rey y la reina del carnaval, puestos y espectáculos gastronómicos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/culturacapitansarmiento/

Carnaval de Brandsen

Del sábado 14 al lunes 16, a partir de las 21:00, en avenida Mitre desde Larrea hasta Azcuénaga.

Participan comparsas y murgas locales. Invitada especial: Mari Mari. Patio gastronómico, espuma y DJ todas las noches al finalizar el desfile de carnaval. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismo_brandsen

Carnaval de Magdalena

Sábados 14, 21 y 28, en Atalaya; domingos 15 y 22, en Bavio; viernes 13, en Vieytes; lunes 16 y martes 17, en la ciudad cabecera de Magdalena.

Participación de comparsas de la región, bailarinas, máscaras sueltas y espectáculos artísticos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/p/DT0KxgIEi3t/

Carnavales de Villa Gesell

Domingo 15 y lunes 16, desde las 20:00, en el Anfiteatro del Pinar. Comparsas locales e invitadas, espectáculos musicales, puestos gastronómicos, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.gesell.tur.ar/eventos/carnaval-villa-gesell-2026-DA49BF14D0

Carnavales en Labardén, partido de General Guido

Del viernes 13 al domingo 15, desde las 21:00, en la plaza del pueblo.

Desfiles de máscaras, carrozas y malabaristas. Presentación de comparsas Beleza, Alexpama, Colibrí y Aljibera. Espectáculos artísticos con Citroen Show, Diamante II, Anabella y Banda libre y DK Fran Mastronardi. Patio cervecero, puestos gastronómicos y paseo de artesanías. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/generalguidomunicipalidad/

Baile de Carnaval en Trenque Lauquen

Lunes 16, a partir de las 20:00, en la Plaza San Martín.

Música en vivo. Presentaciones de la Vejentud Murguera, la Comparsa Yasi Purá y reconocidas bandas de cumbia: La BanDeja Cumbia (San Vicente), Cumbia a Fondo (General Villegas) y cierre con TRU-LA-LÁ. Entrada libre gratuita.

Más información: www.trenquelauquen.gov.ar

Carnavales con Memoria en Quilmes

Domingo 15 y lunes 16, de 17:00 a 24:00, en el Parque de la Ciudad, Quilmes.

Murgas locales, puestos y muestras por la memoria, juegos para las infancias, patio gastronómico y actividades para disfrutar en comunidad. Entrada gratuita.

Más información: www.quilmes.gob.ar

Carnaval de Daireaux

Sábado 14 y domingo 15, por la noche, en avenida Rova y avenida 9 de Julio.

Dos noches de puro carnaval con espectáculos, premios y sorpresas. Entrada gratuita. Más información: www.daireaux.gob.ar

Carnavales en Felipe Solá y Villa Iris, partido de Puan

Sábado 14, desde las 20:00, en avenida San Martín, Felipe Solá; domingo 15, a partir de las 20:00, en boulevard San Martín, Villa Iris.

Presentación de la comparsa Marí Marí en ambas localidades.

Desfile de murgas, carrozas y participación de la comparsa Ritmo Imponente de Punta Alta. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/direct/t/118903189505615/?hl=es

Carnaval 2026 en Salvador María, partido de Lobos

Lunes 16 de febrero, a partir de las 20:00, en las calles de Salvador María.

Concurso de disfraces y sorteos. Presentaciones de El Colo y la Banda Fest, Lalo y Pety y cierre con El Bocha Lobosco. Bono contribución de $3.000.

Más información: www.instagram.com/turismolobos

Carnaval 2026 en Goyena, Saavedra y Pigüé

Sábado 14, a las 20:00, frente a la Sociedad Española, Goyena; domingo 15, a las 20:00, en el Ferro, Saavedra; y lunes 16, a las 19:00, en el Galpón, Pigüé.

Sábado, en Goyena, feria de artesanías, DJ Fito, servicio de cantina, premios para carrozas e individuales y presentaciones artísticas. Domingo, en Saavedra, servicio de cantina, quema del Rey Momo, premios a disfraces y espectáculos musicales. Lunes, en Pigüé, murgas, baile popular, bandas locales, manualistas y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/munisaavedrapigue/?hl=es

Carnaval 2026 de Saladillo

Sábado 14 y domingo 15, a las 21:00, en el centro de la ciudad.

Comparsas, batucadas, murgas, puestos gastronómicos, cantina, emprendimientos, premios y un gran cierre musical. Llevar reposera. Entrada gratuita.

Más información: https://www.facebook.com/munisaladillo

