Llegó febrero, llegó la alegría: 7 fiestas de Carnaval en la provincia de Buenos Aires

Viernes 6 al domingo 8; sábado 14 al lunes 16, a las 21:00, en avenida 25 de Mayo y avenida Massey.

El Carnaval de 25 de Mayo tiene su nueva Embajadora 2026

Carnaval en la Provincia de Buenos Aires: en enero, ¡sigue el baile, sigue el baile!

Con más de 100 años de historia el Carnaval Artesanal de Lincoln vuelve a sorprender a la Provincia de Buenos Aires con desfiles de carrozas gigantes, muñecos realizados con la técnica de cartapesta, comparsas y atracciones mecánicas. Espectáculos en vivo con amplia variedad de géneros: cuarteto, cumbia, trap, rock y ska y presentaciones de Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris. Cantinas y puestos gastronómicos. Entrada gratuita.

Viernes 6 al domingo 8; jueves 12 al lunes 16, por la tarde, en el Corsódromo Antú Kawin.

Presentación de las comparsas Kuyén, Sayén, y Sheg Yenú. Jueves 12 y domingo 15, Carnaval Tradicional con batucadas y agrupaciones; Carnaval de noche, Termas de día: Relax en el Parque Termal. Entrada gratuita al corsódromo los días 6, 7, 8 y 13 de febrero. El resto de los días, entrada arancelada: $2.000 para locales y $3.000 para visitantes. Jubilados 50% de descuento. Personas con discapacidad, ingreso y estacionamiento gratuito presentando el CUD. Importante: solo pago en efectivo tanto para entradas como para cantinas.

Más información: https://www.instagram.com/carnavaldelsoldolores/

34º Fiesta Nacional Carnaval de la Amistad en Maipú

Viernes 6, a las 22:00 y sábado 7, a las 21:00; en el Paseo Madero.

Viernes a las 22:00, comparsas, reinas visitantes, elección de la nueva soberana, Hernán y la Champion Liga y DJ Tiziano. Sábado a las 21:00, La Konga, Quema del Momo y DJ Tiziano. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/carnavaldemaipu/

Corsos en Rosas 2026, partido de Las Flores

Sábado 7 y domingo 8, desde las 19:30, en el Paraje Rosas.

Sábado, corso infantil; 21:30, corso general. Entrada gratuita.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/ -

Carnaval Guaminí 2026

Sábado 7 y 14; domingo 8 y 15, a las 20:00, en el corsódromo de avenida Gregorio García Pereyra.

Nueva edición del Carnaval del Arte y la Alegría: Fiestas de la Espuma, desfile de carrozas, carros de ingenio, carros dicharacheros, comparsas y murgas. Entrada general por persona: $8000 anticipada y $10.000 el día de carnaval. Entrada anticipada: https://serviciosweb.guamini.gob.ar/ Con la entrada se participa por el sorteo de un auto 0KM (se sortea el domingo 15 con las entradas de todas la noches), kits de pesca y camping, bicicletas. Ingreso gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad más un acompañante y vecinos de Guaminí. Con la misma entrada pueden ingresar todas las noches.

Más información: https://www.instagram.com/municipalidad.guamini/ -

Carnaval de Los Toldos 2026, partido de General Viamonte

Sábado 7 y domingo 8; sábado 14 al lunes 16, por la noche, en Av. San Martín.

Sábado por la noche, presentación de Los Reyes del Cuarteto; domingo por la noche, Los Peluca y el Carnaval Infantil. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/carnavalviamonte/ -

Carnavales Populares de Germania, partido de General Pinto

Del viernes 6 al domingo 8, por la noche, en la Calle Córdoba y Nahuel Huapi.

Desfile de motivos y batucadas por el recorrido del carnaval. Baile con bandas en vivo: Kevin Quevedo, La 2001, La 440. Cantinas populares a cargo del Club Sportivo Sarmiento. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/

Carnaval del Bosque y el Mar en Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita

Sábado 7 y domingo 8, por la noche, en Av. Manuel Cobo y Calle La Merced.

Contará con las presentaciones de Javi Circo, Atlántida Queda Lejos, Talleres Batuka, La Clara no tan Santa, Los Mugrientos, Operación Rosa, Rosa, La Poderosa Kayden Comparsa, Papaya Santa Cumbia del Mar. Orquesta Popular Costera, Murga Parlantes en el Corazón, La Mestiza Cuerda de Candombe, Despuntando Vicios, El Balde y los 5 ladinos, Estrella de Mar Comparsa y Melodía de Barrio Cumbia. Entrada gratuita.

Más información: http://redcultural.marchiquita.gob.ar/?page_id=693 -

