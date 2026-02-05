jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 13:14

Copa Davis: Argentina sale a la cancha con dos tenistas bonaerenses

Son el platense Thiago Tirante, en singles, y el merlense Federico Gómez, quien integrará el dobles. La serie ante Corea del Sur abre el viernes 6, en la ciudad de Busan.

Por Agencia DIB
El equipo argentino listo para jugar de visitante ante Corea del Sur por la Copa Davis.

AAT

El capitán del equipo argentino de tenis, Javier Frana, confirmó a los cuatro jugadores que enfrentarán a Corea del Sur del 6 al 8 de febrero por la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis.

El plantel argentino de la Copa Davis.

Los encargados de abrir la serie en el gimnasio Gijang de Busan en singles serán el platense Thiago Tirante y el santiagueño Marco Trungelliti, mientras que el doble que se disputará el sábado lo integrarán el porteño Guido Andreozzi y Federico Gómez, el bonaerense nacido en Merlo.

Como los siete argentinos que están mejor ubicados en el ranking mundial se preparan para disputar la temporada latinoamericana de polvo de ladrillo, nuestro país presente un equipo "muletto", donde el mejor clasificado es Tirante, 95 en el escalafón de la ATP.

Embed - Javier Frana definió el equipo que saldrá a la cancha en Corea del Sur

El sorteo que definirá el orden de los partidos se realizará este jueves a las 23:00 (hora argentina). La serie comenzará el viernes 6 de febrero desde las 23:00 de nuestro país y se extenderá hasta la madrugada del domingo 8, con transmisión de TyC Sports y DSports.

