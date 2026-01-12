lunes 12 de enero de 2026
12 de enero de 2026 - 13:48

Carnaval en la Provincia de Buenos Aires: en enero, ¡sigue el baile, sigue el baile!

Desde que comenzó el año, las ciudades bonaerenses viven el Carnaval. Y cada fin de semana se suman nuevas localidades al más popular de los festejos.

Los famosos autos del Carnaval de Lincoln.

El Carnaval de Baigorrita crece año a año.

Al Carnaval Guidense se llega rápido por la Autovía 2.

Carnaval en Roberts y El Triunfo, partido de Lincoln

En la Capital Nacional del Carnaval Artesanal, siguen las noches de desfiles y espectáculos en las localidades del municipio.

Los cabezudos del Carnaval de Lincoln.

Viernes 16 al domingo 18, por la noche, en la localidad de Roberts. Batucadas, atracciones mecánicas, comparsas, disfraces sueltos, postulación a Embajadora 2026 y cierre musical en cada noche. Entrada gratuita.

Sábado 17 y domingo 18, por la noche, en El Triunfo.

Descripción: Sábado, Autos Maniáticos, comparsa Nuevo Imperio, batucadas Misterbanda y Nuevo Triunfo.Cierre musical con Mágico Tropical. Domingo, batucadas Filho Do Samba, Nuevo Triunfo y Samba Axé, atracciones mecánicas y Valeria Prieto. Cierre musical con Pablo y Lucas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.lincoln/

Lincoln está a 320 kilómetros de CABA. Por la Autopista Acceso Oeste (RN 7) hasta Junín, donde tomar la RN 188 rumbo al destino.

27º Carnaval Guidense

Carnaval Guidense rs
Al Carnaval Guidense se llega rápido por la Autovía 2.

Viernes 16 y sábado 17, desde las 22:00, en General Guido.

Desfiles, comparsas Copalex y Ara Berá, La Batucada del Pueblo, artistas y DJs invitados. Cantina y puestos gastronómicos. El carnaval continúa los días 21, 23 y 24 de enero. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/carnavalguidense_/

General Guido está a 255 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por la Autovía 2.

Carnaval en Baigorrita 2026, partido de General Viamonte

carnaval_baigo_1er_noche-9-de-93
El Carnaval de Baigorrita crece año a año.

Viernes 16 al domingo 18, a las 21:30, en Baigorrita.

Carnaval 2026: tres noches de ritmo, color y tradición. El Domingo, a las 20:00, se realizará el tradicional Carnaval Infantil. Espectáculos musicales: La Ley 13, Tambo Tambo y Karu. Entrada gratuita. Es uno de los carnavales emergentes de la Provincia de Buenos Aires.

Programación: www.instagram.com/carnavalviamonte/

Baigorrita está a 275 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por la Ruta 7 y la Autopista Luján-Junín.

Carnaval de 25 de Mayo 2026

Es la Capital Provincial del Carnaval y este sábado 17, a las 21, promete seis horas mágicas en el Corsódromo Boulevard Valmarrosa, una pasarela de 400 metros de largo por donde desfilarán medio millar de personas.

El Carnaval de 25 de Mayo está considerado el mayor espectáculo a cielo abierto de la Provincia. La entrada es arancelada pero económica: desde $2.000.

Más información: carnaval25demayo.com.ar.

La ciudad de 25 de Mayo está a 231 kilómetros de CABA. Hay que tomar Acceso Oeste hasta Luján, continuar por la RN 5 y en Chivilcoy seguir por la RP 46, que lleva al destino.

