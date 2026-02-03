Una reconocida cadena hotelera internacional desembarca en Sierra de la Ventana

Sierra de la Ventana suma una nueva propuesta de alojamiento de alcance internacional. El Grupo Hotelero Albamonte (GHA) anunció la incorporación de la marca Days Inn -una de las más reconocidas del mundo- al histórico Hotel Provincial, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 76, en el partido de Tornquist.

El establecimiento comenzó a operar oficialmente bajo su nueva denominación el 15 de diciembre de 2025 y tendrá su inauguración formal a fines de febrero de 2026.

El proyecto se concretó a partir de la firma de un contrato de sublicencia con el grupo empresario italiano Paoletti, lo que permite que el hotel funcione bajo los estándares de calidad de Days Inn, marca que integra el portfolio de Wyndham Hotels & Resorts, la cadena hotelera más grande del mundo, con más de 9.300 hoteles distribuidos en 24 marcas y presencia en 80 países. La inversión total demandada ronda los 400.000 dólares.

La llegada de Days Inn a Sierra de la Ventana se inscribe en el plan de expansión del Grupo Albamonte en el interior del país. Actualmente, la marca cuenta con cinco hoteles en operación en la Argentina, mientras que GHA administra más de 40 establecimientos entre activos y en desarrollo en la región. Según adelantaron desde la compañía, el cronograma prevé nuevas aperturas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante los próximos 24 meses.

Inversiones hoteleras de alta gama

“Este arribo confirma que esta zona paradisíaca es un verdadero polo de atracción para las inversiones hoteleras de alta gama”, destacó Alberto Albamonte, presidente de GHA, quien subrayó además el impacto positivo que este tipo de proyectos genera en las economías locales, tanto por la creación de empleo como por el fortalecimiento de la cadena de valor turística.

Ubicado a 76 kilómetros de Bahía Blanca y a unos 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el hotel se emplaza en un punto panorámico estratégico de la Comarca Serrana, con vistas privilegiadas al Cerro Tres Picos -el más alto de la provincia, con 1.239 metros sobre el nivel del mar- dentro del Sistema de Ventania. Desde la empresa señalaron que se trata de un destino ideal para visitar durante todo el año, donde se combinan naturaleza, tranquilidad y múltiples actividades recreativas.

Confort y paisaje serrano

El Days Inn Sierra de la Ventana ofrece amplias y luminosas habitaciones distribuidas en varias plantas, con categorías Suite, Deluxe, Superior y Standard, diseñadas para integrar el confort con el paisaje serrano. A esto se suma una propuesta gastronómica basada en productos regionales en el restaurante y Lobby Bar Los Cerros, con platos autóctonos y vinos elaborados en los faldeos de Ventania.

El complejo cuenta además con un salón principal para eventos sociales y corporativos con capacidad de entre 70 y 250 personas, dos piscinas -una cubierta climatizada y otra al aire libre-, spa con circuitos de relax, masajes y saunas, y una ubicación estratégica cercana al Golf Club local y al casino, dos de los atractivos tradicionales del destino.

inn3

En cuanto a tarifas, el hotel operará con valores dinámicos según la demanda y la estacionalidad. Como referencia, y en línea con otros establecimientos de la cadena en el país, los precios iniciales podrían ubicarse en torno a los $137.000 por noche para dos personas.

Desde la firma remarcaron que la incorporación de una marca internacional eleva el estándar de alojamiento en la región y consolida a Sierra de la Ventana como un enclave estratégico para el turismo de calidad. “Esta alianza nos llena de orgullo y nos posiciona dentro del crecimiento dinámico del sector. La región es -y seguirá siendo- un polo de atracción para inversiones hoteleras de alto nivel”, expresaron los propietarios del establecimiento.

Piscinas-spa

Los huéspedes pueden disfrutar de dos magníficas piscinas completamente equipadas: una cubierta y climatizada dentro del área de spa que invita al relax y al bienestar, y otra al aire libre, rodeada por los jardines del hotel, ideal para aprovechar durante la temporada estival contemplando las vistas panorámicas de los cordones serranos.

inn2

El spa es un espacio creado con el objetivo de proporcionar un equilibrio entre la naturaleza y el cuerpo humano, utilizando ingredientes naturales del entorno, podrá encontrar sensaciones de descanso y encanto con uno mismo, fuera de la rutina y el stress cotidiano.

Quien concurra, podrá elegir entre diferentes propuestas de masajes (descontracturantes, relajantes y reflexología) tratamientos para la piel y el cuerpo, donde disfrutara de nuevas experiencias de relajación, equilibrio y una agradable sensación de bienestar como jacuzzi, sauna húmedo y sauna seco.

Golf

A solo cinco cuadras del hotel se encuentra el Golf de Sierra de la Ventana, una cancha de 18 hoyos, par 72, con una extensión de 64 hectáreas. Su recorrido de 6672 yardas, ubicado a 450 metros sobre el nivel del mar, permite jugar durante todo el año en un clima apacible, con vistas a valles, cerros y arroyos. Fairways rodeados de árboles coloridos, greens amplios con caídas naturales, hazards y bunkers estratégicos conforman un circuito desafiante y armónico, sede de prestigiosos torneos locales y regionales.

Casino

Para quienes buscan más entretenimiento, el casino ofrece un ambiente diseñado para distenderse y divertirse. Con una amplia variedad de slots, ruletas de paño y mesas de juego, junto a un resto bar integrado, este espacio se ha convertido en un clásico de las noches de Sierra de la Ventana.

Fuente: Agencia DIB