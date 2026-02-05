jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 20:10

Mar Argentino: captan imágenes de una medusa que puede superar los 10 metros de largo

La expedición científica, que recorrió las costas argentinas desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego entre diciembre de 2025 y enero de 2026, puso la lupa en ecosistemas críticos como el cañón submarino Colorado-Rawson.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El nombre científico de la especie es Stygiomedusa gigantea, y ha sido registrada solamente 130 veces desde que fue advertida en el año 1910.&nbsp;

Un equipo de investigadores argentinos logró capturar imágenes inéditas de una impactante medusa fantasma. El hallazgo tuvo lugar en el Océano Atlántico Sur, en el marco de la campaña “Vida en los extremos”, que utilizó el buque laboratorio Falkoor (too) para explorar zonas prácticamente desconocidas de la plataforma continental.








El nombre científico de la especie es Stygiomedusa gigantea, y ha sido registrada solamente 130 veces desde que fue advertida en el año 1910.

En tanto, a diferencia de las medusas que suelen verse en las costas, esta especie carece de filamentos urticantes y posee cuatro brazos bucales que alcanzan los 10 metros de largo, lo que mide un micro escolar.

La expedición científica, que recorrió las costas argentinas desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego entre diciembre de 2025 y enero de 2026, puso la lupa en ecosistemas críticos como el cañón submarino Colorado-Rawson. Para los especialistas, encontrarse con un ejemplar de estas dimensiones refuerza la importancia de soberanía científica sobre el océano profundo.

Esta investigación, con participación del Schmidt Ocean Institute, es parte de la misma expedición que causó furor en la web con las transmisiones vía streaming desde las profundidades del mar en las costas de Mar del Plata.

Fuente: Agencia DIB

