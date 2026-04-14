Ezpeleta: una adolescente dio a luz en su casa a una beba con ayuda de ChatGPT

La beba que nació con ayuda de la IA y luego fue dejada en la estación de Ezpeleta. Noticias de Quilmes

El pasado viernes conmocionó a la localidad de Ezpeleta el hallazgo de una beba en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Nadie sabía cómo la niña había llegado allí. Pero en las últimas horas se supo que el episodio fue planeado por una adolescente de 15 años y su novio. La joven había ocultado su embarazo al entorno familiar por temor, y lo curioso fue que dio a luz sola, en su casa, ayudada por la inteligencia artificial ChatGPT.

Según La Noticia de Quilmes, la adolescente -de quien, por ser menor, no se divulga su identidad- comenzó el trabajo de parto el jueves en su domicilio. Sin asistencia médica ni acompañamiento de adultos, la menor dio a luz en el baño de su vivienda. Durante el proceso, utilizó indicaciones obtenidas a través de consultas con ChatGPT para guiar el nacimiento de forma solitaria.

Abandono simulado Luego del parto el padre de la niña, un joven de 16 años, trasladó a la recién nacida hasta la zona de la estación de Ezpeleta. Allí, abordó a un peatón y manifestó que acababa de encontrar a la beba abandonada. Ambos se dirigieron a la comisaría de la zona, donde las autoridades activaron el protocolo de emergencia y derivaron a la menor a un centro de salud.

Una ambulancia del SAME acudió a la Comisaría 6ª y trasladó a la beba al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó en el sector de Neonatología bajo observación.

Incluso, la diputada provincial y exintendenta del partido Mayra Mendoza (Unión por la Patria) se hizo presente en el nosocomio para interiorizarse sobre el estado de salud de la beba y seguir de cerca el caso. La situación cambió el viernes por la tarde cuando la madre adolescente se presentó en el hospital para relatar lo sucedido. Ante el equipo interdisciplinario, la joven explicó que el accionar respondió al miedo de que su madre descubriera el embarazo. En estos momentos la madre y la beba reciben seguimiento profesional y se encuentran fuera de peligro. Fuente: Agencia DIB

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