Estrenos con Oscar Martínez, el juicio de Nuremberg y películas con memoria

Una gran película argentina entre los estrenos: "El último gigante".

Estrenos con el final de "Peaky Blinders", la saga de "Máxima" y una joya de Sorrentino

Con dirección de Marcos Carnevale y con Oscar Martínez como figura central, acompañado por Matías Mayer , la historia sigue a un padre que vuelve a su pueblo y a la casa familiar después de años de distancia. Ese regreso altera la vida de su hija y reactiva viejas deudas afectivas que nadie había logrado cerrar.

La producción de Netflix se apoya en un drama íntimo, de gestos y silencios, donde el pasado pesa tanto como la posibilidad de reconciliarse. Carnevale vuelve a explorar vínculos familiares frágiles y emociones a flor de piel, con actuaciones que sostienen el pulso del relato, lo hace con la fundamental participación de Martínez que nuevamente muestra su inmenso talento.

Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix

"Nuremberg: El juicio del siglo"

(“Nuremberg”, EE.UU./2025)

Dirigida por James Vanderbilt y con Rami Malek junto a Russell Crowe al frente, el relato sigue a un psiquiatra militar que interroga a jerarcas nazis mientras se arma el juicio en Núremberg qué dice enmascarar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El duelo con Hermann Göring se vuelve un combate de inteligencia, poder y sombras humanas.

La película se apoya en los preparativos de los procesos posteriores a la guerra y pone el foco en la mente de quienes ejecutaron el horror. Más que reconstrucción histórica, propone una pregunta inquietante: qué tan cerca puede volver a estar ese abismo.

En síntesis: Culpa, poder, vértigo.

Embed - NUREMBERG EL JUICIO DEL SIGLO | TEASER TRAILER

"Instinto implacable"

(“Protector”, EE.UU./2025)

Dirigida por Adrian Grünberg y con Milla Jovovich como figura central, el relato sigue a una mujer marcada por su pasado que vuelve a la acción cuando la amenaza toca lo personal. Desde ahí la película se mueve con energía directa: persecuciones, decisiones rápidas y un personaje que avanza sin mirar atrás.

La producción apuesta a un thriller de impulso constante, más físico que discursivo, donde el conflicto se resuelve en movimiento y tensión sostenida. No pretende ser elegante: prefiere ser efectiva y golpear primero.

En síntesis: Impulso riesgo choque.

Embed - INSTINTO IMPLACABLE Tráiler Español Latino Subtitulado (2026) Milla Jovovich

"Te van a matar"

(“They Will Kill”, EE.UU./2025)

Dirigida por Kirill Sokolov, con producción ejecutiva del argentino Andy Muschietti, y con Zazie Beetz como figura central, el relato se instala en un edificio de lujo (o templo satánico) donde algo empieza a oler mal demasiado rápido. La protagonista queda atrapada en una cadena de situaciones violentas (muy) y absurdas que crecen sin aviso, como si cada puerta abriera un problema mayor.

La producción juega a tensar el suspenso con ironía y estallidos de brutalidad, convirtiendo el espacio cerrado en una máquina de presión constante. Cuando parece exagerar, en realidad está marcando su pulso: incomodar y empujar al límite.

En síntesis: Paranoia, encierro, impacto.

Embed - "Te van a matar". Trailer #1. Oficial Warner Bros. Pictures (HD/SUB)

Otros estrenos nacionales

"Hasta que la verdad los separe" (2025), comedia de Samir Vitar, con Pablo Yotich.

(2025), comedia de Samir Vitar, con Pablo Yotich. "Pensamiento lateral" (2025), el thriller psicológico de Mariano Hueter, con la española Itziar Ituño (conocida por "La Casa de Papel)" y Alberto Ammann.

(2025), el thriller psicológico de Mariano Hueter, con la española Itziar Ituño (conocida por "La Casa de Papel)" y Alberto Ammann. "76 89 23" (2026), documental de Federico Benoit. Homenaje a "76 89 03" (del año 2000), la ópera prima de Flavio Nardini y Cristian Bernard., que marcó una época por su retrato de la Argentina neoliberal.

Dibujos animados de estreno

"Un secreto mágico" ("A Tooth Fairy Tale", EE.UU./2025), de Michael Johnson.

("A Tooth Fairy Tale", EE.UU./2025), de Michael Johnson. "Millennium Actress" ("Sennen Joyu2, Japón/2001), de Satoshi Jon. Estreno tardío en copia remasterizada del célebre filme.

Estrenos en plataformas

"Traslados"

(Argentina/2024) Prime Video

Un recorrido documental de Nicolás Gil Lavedra por los llamados “vuelos de la muerte” durante la última dictadura cívico-militar argentina, hechos reconstruidos a partir de testimonios, documentos y causas judiciales. El trabajo sigue la investigación sobre los traslados clandestinos de detenidos desaparecidos y expone el engranaje de silencio que durante décadas ocultó esos crímenes.

Con sobriedad y sin golpes bajos, el documental organiza piezas dispersas de la memoria y las convierte en relato. Más que revelar algo nuevo, ilumina con claridad cómo funcionó un sistema pensado para borrar toda huella. Su presentación coincide con el 50 aniversario del autodefinido como Proceso de reorganización Nacional.

En síntesis: Memoria, verdad, justicia.

Embed - TRASLADOS - Tráiler Oficial

"Los dinosaurios"

(“The Dinosaurs”, EE.UU./2026) Serie Temp. 1-4 Eps. Netflix

La serie documental producida por Steven Spielberg, reconstruye con ambición visual la historia de estas criaturas de 165 millones de años en el planeta, tantas veces imaginadas por el cine de ficción fantástica en situaciones improbables. Mediante elaboradas recreaciones digitales y un pulso narrativo claro, el relato recorre su origen, dominio y extinción.

La narración de Morgan Freeman aporta gravedad y perspectiva histórica, guiando al espectador con un tono reflexivo que encuadra la epopeya biológica como parte de la evolución del planeta. El enfoque privilegia asombro y escala científica.

En síntesis: Espectáculo, ciencia, asombro.

Embed - The Dinosaurs | Official Trailer | Netflix

"Como agua para el chocolate"

(México/2026) HBO+ Temp. 2 Final - 6 Eps.

Con dirección de Julián de Tavira, la segunda temporada retoma la historia de Tita como eje sensible y rebelde, donde cocina y deseo se entrelazan con el destino familiar. El relato crece en intensidad emocional y refuerza el conflicto entre tradición y libertad.

La puesta acentúa lo sensorial y lo melodramático, fiel al universo creado por Laura Esquivel, autora de la novela original. Persisten el realismo mágico, la memoria íntima y la cocina como lenguaje afectivo.

En síntesis: Pasión, memoria, magia.

Embed - Como Agua Para Chocolate - Temporada Final | Tráiler Oficial | HBO Max

"El dinero de otros"

(“Die Affäre CumEx”, Alemania/2025) Temp. 1 - 8 Eps. Flow

Dirigida por Dustin Loose y Kaspar Munk, con Justus von Dohnányi y Nils Strunk al frente, sigue una investigación que destapa un sofisticado esquema financiero europeo destapado en 2010, que vació al Estado durante una década mediante maniobras bursátiles casi invisibles, mientras funcionarios y operadores ponen en juego paciencia y poder.

La trampa consistía en comprar y vender acciones muy rápido alrededor de la fecha de pago de dividendos para que pareciera que varios inversores habían pagado el mismo impuesto para después reclamarlo al Estado.

Inspirada en el conocido como Cum-Ex Scandal, la serie apuesta más por la tensión política que por la acción: oficinas, cifras y silencios que pesan más que cualquier persecución. Y ahí está su filo: mostrar cómo el sistema puede devorarse a sí mismo sin hacer ruido.

En síntesis: Sobria, filosa, inquietante.

Embed - El dinero de otros - Tráiler | Filmin

El tema de la semana

En Argentina, el pasado no se calla

La historia oficial rs "La historia oficial"

Hay heridas que el cine argentino no dejó cicatrizar en silencio. Desde el regreso de la democracia, distintas generaciones de realizadores volvieron una y otra vez sobre la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 para interrogar la memoria, la complicidad social y el trauma íntimo de un país que todavía discute cómo mirarse al espejo. Estas diez películas —entre ficción y documental, 11 más un bonus track— forman un mapa imprescindible de ese territorio oscuro.

"La historia oficial" De 1985. Dirigida por Luis Puenzo, fue la primera gran sacudida internacional: la búsqueda de identidad de una niña adoptada se convierte en la grieta moral de toda una sociedad. Ganó el Oscar y fijó un punto de partida para el cine de la memoria.

Embed - La Historia Oficial (1985) de Luis Puenzo

"La Noche de los Lápices" (1986). De Héctor Olivera, reconstruye el secuestro de estudiantes secundarios en La Plata. Su crudeza pedagógica la volvió una referencia generacional sobre el terrorismo de Estado.

Embed - La noche de los lápices (1986) Héctor Olivera 480p

"Garage Olimpo" (1999) En la mirada áspera de Marco Bechis, el horror se vuelve cotidiano: un centro clandestino narrado desde el vínculo entre víctima y represor. Minimalista, perturbadora, inolvidable.

Embed - GARAGE OLIMPO - Film Trailer

"Kamchatka" (2002) Flow. Marcelo Piñeyro eligió el punto de vista de un niño que vive escondido con su familia. El terror aparece filtrado por la infancia y la pérdida de la normalidad.

Embed - Kamchatka, trailer, Darín

"Crónica de una fuga" (2006) De Israel Adrian Caetano, relata una fuga real de la Mansión Seré. Es cine de tensión física y política, donde sobrevivir es un acto casi imposible.

Embed - Crónica de una fuga - Trailer oficial

"Los rubios" (2003) En este documental híbrido, Albertina Carri revisa la desaparición de sus padres y cuestiona cómo se construye la memoria. Radical, incómodo, muy influyente.

Embed - Los rubios (2003) Albertina Carri 1080p

"Infancia clandestina" (2012) Benjamín Ávila mezcla autobiografía y ficción para narrar la vida de un niño en una familia militante perseguida. Ternura y tragedia conviven en un mismo plano.

Embed - Infancia Clandestina (tráiler oficial) SOLO EN CINES - Estreno: 20/9

"M" (2007) El documental de Nicolás Prividera investiga la desaparición de su madre y convierte la búsqueda personal en una reflexión política sobre la memoria incompleta.

Embed - M (pelicula completa)

"La larga noche de Francisco Sanctis" (2016) Dirigida por Andrea Testa y Francisco Márquez, sigue a un hombre común enfrentado a una decisión moral durante la dictadura: avisar o callar. Imperdible. (Filmin-Prime Video)

Embed - La larga noche de Francisco Sanctis | Trailer

"Argentina, 1985" (2024) Con Ricardo Darín y dirección de Santiago Mitre, revive el juicio a las juntas militares. Aunque situado después del régimen, ilumina el intento de la democracia por juzgar lo ocurrido. Imprescindible. (Prime Video)

Embed - Argentina, 1985 | Tráiler oficial

"Angelelli, la palabra viva"

(2006) De Víctor Laplace y Fernando Spiner, recupera la vida y el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli en 1976, subrayando su compromiso social como "obispo de los pobres" en La Rioja, que desmiente la versión oficial de la dictadura cívico-militar.

Embed - ANGELELLI, LA PALABRA VIVA (Víctor Laplace / Fernando Spiner, 2007)

Fuente: Agencia DIB