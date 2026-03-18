Estrenos con el final de "Peaky Blinders", la saga de "Máxima" y una joya de Sorrentino

Estrenos con box, los amores de Kennedy y los 80 de una "chica Almodóvar"

El mito llega a su último combate. Con dirección de Tom Harper, el universo creado por Steven Knight regresa con ambición de cierre. Cillian Murphy vuelve como el imperturbable Tommy Shelby, acompañado por Rebecca Ferguson y Barry Keoghan en un relato donde el poder, la guerra y las viejas deudas empujan la historia hacia un horizonte cada vez más oscuro.

La película expande la escala de la saga: conspiraciones, familia y destino se entrelazan mientras Shelby enfrenta el precio final de su imperio. Más grande y más áspera, la despedida busca transformar al gánster en leyenda. Para disfrutar.

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"Amor animal"

(Argentina/2026) Serie Temp. 1 - 8 Eps. Prime Video

Sebastián Ortega respalda un drama romántico con pulso urbano, dirigido por Paula Hernández, donde el deseo y la rebeldía chocan contra las fronteras sociales, esta vez con Tati Glikman, Franco Masini y Valentina Zenere al frente, con apariciones de La Joaqui y L-Gante, la historia se propone avanzar entre música trap, vértigo nocturno y decisiones que empujan a los protagonistas hacia un destino que, seguramente, terminar siendo inevitable.

"A pesar de estar todos rotos, nos tapamos los agujeros cuando el otro lo necesita", asegura uno de sus protagonistas.

Todo lo visto hasta ahora permite suponer que la idea combina romance intenso, clima de calle y energía generacional, con una puesta dinámica que busca convertir la pasión en conflicto y el conflicto en épica emocional, es decir juventud, riesgo y sentimientos al límite en una trama que apuesta a la intensidad. Llega con muchas expectativas.

En síntesis: Amor, choque social, vértigo.

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"Scarpetta"

(EE.UU./2026) Serie Temp. 1 - 8 Eps. Prime Video

Con la mirada de Liz Sarnoff, el universo policial se vuelve sofisticado y sombrío. Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis y Bobby Cannavale encabezan un thriller donde la medicina forense no sólo descifra crímenes: también abre grietas en la vida privada de quienes buscan la verdad.

Entre autopsias, viejas rivalidades y pistas que nunca cierran del todo, la serie construye un clima de tensión constante donde cada descubrimiento empuja a los personajes a un terreno más oscuro. Ciencia, poder y obsesión se cruzan en un policial que apuesta a la inteligencia antes que al ruido. La verdad bajo el bisturí para ver sí o sí.

En síntesis: Misterio, precisión, sombras.

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"Máxima"

(Países Bajos/2026) Temp. 2 - 6 Eps. HBO Max

Dirigida por Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez, la nueva temporada retoma la historia de la argentina Máxima Zorreguieta y su ascenso a monarca de los Países Bajos, con Delfina Chaves y Martijn Lakemeier al frente, acompañados por Daniel Freire y Valeria Alonso. Tras el recorrido inicial estrenado el año pasado, la trama avanza hacia la consolidación del vínculo con el príncipe y las tensiones políticas que rodean a su familia.

La serie mantiene el tono íntimo de la primera temporada pero amplía el conflicto entre vida privada, exposición pública y herencia familiar. Con mayor presión mediática y dilemas personales, el relato vuelve más compleja la figura de la protagonista y su adaptación al mundo real europeo. La primera temporada se ve por Flow/TNT.

En síntesis: Ascenso, presión, identidad.

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"Cortafuego"

(España/2025) Netflix

En un paraje rural marcado por el fuego y la pérdida, una mujer intenta recomponer su vida junto a su hija. Pero la desaparición repentina de la niña desata una búsqueda desesperada entre familiares y sospechas. David Victori conduce a Belén Cuesta y el argentino Joaquín Furriel por un relato de angustia creciente. Sin embargo, no todo es lo que aparenta ser.

Más que un simple thriller, la historia explora cómo el miedo y el duelo distorsionan vínculos y percepciones. Victori apuesta al clima antes que al golpe fácil, tensando el relato hasta convertir el incendio exterior en espejo del incendio íntimo.

En síntesis: Tensión, pérdida, sospecha.

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Estrenos en cines

"La Grazia: La belleza de la duda"

("La Grazia", Italia/2025)

La nueva película de Paolo Sorrentino, director de "La grande belezza", avanza como una plegaria íntima en una línea más filosófica todavía. Precisamente, bajo su belleza serena late una pregunta incómoda: quién decide el último gesto de la vida.

El protagonista es un veterano presidente de la República, que puede ser definido como el árbitro de la democracia y quién propone a los primeros ministros pero no ejerce la política. Está a punto de jubilarse y debe tomar varias decisiones cruciales -una ley polémica y dos indultos- antes de enfrentar su jubilación.

En los rostros de Toni Servillo, figura central de esta historia y actor fetiche del director, Isabella Ferrari y Silvio Orlando se inscribe una ternura melancólica, como si cada silencio escondiera un abismo.

Sin golpes bajos, el relato roza el territorio ardiente de la eutanasia desde tres ángulos diferentes y lo transforma en una meditación sobre el amor, la culpa y la despedida, en el más alto nivel del gobierno de su país. Sorrentino filma el tiempo que queda como si fuera un milagro frágil, suspendido entre la piedad y el vértigo de elegir. Todo está perfectamente sincronizado. Cada palabra está donde tiene que estar y la cámara también. Obra maestra.

En síntesis: Piedad, amor, despedida.

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"Proyecto Fin del Mundo"

("Project Hail Mary", EE.UU./2026)

Bajo la dirección de Phil Lord y Christopher Miller, con Ryan Gosling al frente, la historia sigue a un científico que despierta solo en una nave y descubre que la supervivencia de la Tierra depende de descifrar un enigma cósmico antes de que el Sol se apague.

La premisa mezcla aventura espacial, ingenio científico y humor humano. Todo indica un espectáculo de gran escala que apuesta tanto al vértigo narrativo como a la emoción de la supervivencia. Mucho espectáculo visual demasiado inverosímil pero efectivo. Lo ideal es verla en pantalla grande.

En síntesis: Ciencia, riesgo, esperanza.

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"Boda sangrienta 2"

("Ready or Not: Here I Come", EE.UU./2026)

Con la dirección de Radio Silencie (Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett), y nuevamente con Samara Weaving al frente, la historia retoma a la novia que sobrevivió a una familia tan rica como letal, ahora enfrentada a nuevas reglas, nuevos enemigos y una cacería que vuelve a teñirse de humor negro y sangre.

La secuela propone redoblar la mezcla de terror, ironía y acción salvaje que convirtió al primer film en un pequeño fenómeno, un pulso feroz tan brutal como divertido.

En síntesis: Sangre, sátira, supervivencia.

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"Turbulencia: Pánico en el aire"

("Turbulence", Corea del Sur/2025)

Con dirección de Claudio Fäh y con Jeremy Irvine y Hera Hilmar al frente, la historia sigue a una pareja que busca recomponer su relación con un paseo en globo sobre los Alpes, pero el viaje deriva en una situación extrema donde el aire libre se vuelve una trampa mortal.

Encerrada a miles de metros de altura, la película apuesta a un suspenso de espacio mínimo y vértigo constante. Presión dramática en un thriller de supervivencia tan incómodo como atrapante.

En síntesis: Vértigo, encierro, supervivencia.

Embed - TURBULENCIA PÁNICO EN EL AIRE | TRAILER OFICIAL

Otros estrenos

También se conocen esta semana tres propuestas para los chicos como "Pinocho" (Pinocchio, España-Estonia-Estados Unidos/2025), "Jumbo" (Jumbo: A Giant Heart, Indinesia/2025) y "Un secreto mágico" (A Thoot Fairy Tale, EE.UU./2025)

En cuanto a producciones locales están "Soy tu mensaje" (2025), drama acerca de una mujer que se mete en el mundo de las sectas para rescatar a su hermano, historia dirigida por Ricardo M Jacobo; y el documental "El arquero inocente" (2025), de Iván Kasanzew, acerca del secuestro del futbolista Claudio Tamburrini durante la última dictadura militar.

El tema de la semana

Peaky rs

"Peaky Blinders": la leyenda continúa

Cuando "Peaky Blinders" apareció en la televisión británica en 2013 pocos imaginaban que aquella historia de gangsters ambientada en la Birmingham de posguerra terminaría convirtiéndose en una de las series más influyentes del siglo XXI.

Embed - Peaky Blinders Series 6 Trailer BBC

Creada por Steven Knight, la ficción se inspira libremente en una pandilla real que operó a comienzos del siglo XX y que debía su nombre —según la leyenda popular— a las cuchillas ocultas en las vísceras de sus gorras.

Embed - Peaky Blinders | Resumen de la temporada 5 | Netflix España

La primera temporada situaba la acción en 1919, con Europa todavía sacudida por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Allí surgió Tommy Shelby, un veterano marcado por el conflicto que, junto a su familia, controla apuestas ilegales y pequeños negocios turbios en los barrios industriales de Birmingham. Lo que parecía un drama criminal relativamente acotado fue creciendo con cada temporada: la ambición de Tommy lo llevó a expandir su influencia, primero en el submundo del juego y luego en territorios cada vez más cercanos al poder político y económico.

A lo largo de seis temporadas emitidas entre 2013 y 2022, la serie amplió su escala narrativa.

Embed - Peaky Blinders 4ª Temporada Trailer

Aparecieron conspiraciones, espionaje, alianzas con mafias extranjeras y tensiones ideológicas propias de la convulsionada Europa de entreguerras. En paralelo, el personaje interpretado por Cillian Murphy se transformó en una figura central del relato: un estratega frío, obsesivo, capaz de calcular cada movimiento con precisión casi militar.

Embed - PEAKY BLINDERS ( Season 1 ) Official Trailer

Su silueta -traje oscuro, abrigo largo, mirada baja y cigarrillo encendido- terminó convirtiéndose en uno de los íconos visuales más reconocibles de la televisión contemporánea.

Parte del encanto de la serie estuvo también en su estética. Aunque la historia transcurre en los años veinte y treinta, la banda sonora eligió deliberadamente música moderna, con guitarras eléctricas y voces ásperas que aportan una energía inesperada al relato. Esa mezcla de época y contemporaneidad ayudó a construir un estilo muy particular que rápidamente conquistó a espectadores de todo el mundo.

Embed - PEAKY BLINDERS: Season 4 - Official Trailer 2017 (Tom Hardy, Cillian Murphy) TV Show

El fenómeno cultural fue evidente. En distintas ciudades europeas se multiplicaron fiestas temáticas inspiradas en los Shelby, las barberías comenzaron a recibir pedidos de peinados “a lo Tommy” y las sastrerías registraron un renovado interés por los trajes de corte clásico. Incluso algunos historiadores debieron aclarar que la famosa historia de las cuchillas en las gorras probablemente sea más un recurso dramático que una práctica documentada de las pandillas reales.

Sin armas filosas, esas gorras "irish cups" o "Gatsby" con gajos también volvieron a aparecer en el look de muchos jóvenes de hoy.

Detrás de cámara también surgieron anécdotas curiosas. Cillian Murphy confesó en varias entrevistas que tardó tiempo en encontrar la voz exacta de Tommy Shelby y que, una vez definida, procuró no abandonarla durante toda la filmación. Por su parte, el creador de la serie contó que muchas de las historias que lo inspiraron provenían de relatos familiares escuchados en su infancia sobre las viejas bandas de Birmingham.

Embed - PEAKY BLINDERS Season 5 Official Trailer 2 2019 Netflix series

Tras el final televisivo de 2022, el universo de Peaky Blinders no quedó clausurado. En 2026 llega "Peaky Blinders: The Immortal Man", una película que retoma la historia algunos años después y sitúa a Tommy Shelby en un contexto histórico aún más turbulento, cuando Europa se aproxima a la Segunda Guerra Mundial.

Para quienes quieran recorrer todo el camino narrativo, las seis temporadas de la serie están disponibles en Netflix, plataforma que también estrena esta nueva película en directo a la plataforma. De ese modo, la saga completa -desde el ascenso de una pequeña banda callejera hasta su proyección en los grandes conflictos del siglo XX- puede verse hoy como una larga crónica sobre el poder, la ambición y la supervivencia. Todo un logro.

Embed - PEAKY BLINDERS BEHIND THE SCENES

Más de una década después de su aparición, Peaky Blinders sigue demostrando que algunas historias tienen la rara capacidad de crecer con el tiempo. Y mientras exista Tommy Shelby caminando entre la niebla de Birmingham, siempre quedará la sensación de que algún próximo movimiento aún está por venir.

Fuente Agencia DIB